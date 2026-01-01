Guadeloupe Naturerlebnisse
Ferien auf Guadeloupe
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Beeindruckende Flora und Fauna auf Guadeloupe
Guadeloupe Reisen sind bei Naturfreunden sehr beliebt
Die Insel Basse-Terre beheimatet neben vielen Vögeln auch einen sehr interessanten Nationalpark, der in erster Linie die Landschaften rund um den Vulkan La Soufrière umfasst. Lassen Sie sich von der herrlichen Natur in ihren Bann ziehen und geniessen Sie es, viele verschiedene Pflanzen und Tiere auf Ihren Streifzügen durch Guadeloupe zu entdecken. Neben unterschiedlichen Farnarten sind vor allem die Orchideenarten der Inseln sehr schön anzuschauen und tragen viel dazu bei, dass auf Guadeloupe eine sehr herzliche Atmosphäre herrscht und die Gegend als eine der schönsten im Bereich der Kleinen Antillen gilt.
Ein Erlebnis für alle Sinne – Guadeloupe Ferien
Die wohl beeindruckendsten Naturmonumente im Regenwald von Guadeloupe sind zweifellos die vielen Wasserfälle, die Sie überall auf den Inseln finden können. Sehr schön sind zum Beispiel die unter dem Namen Cascade aux Ecrevisses bekannten Fälle, deren Umfeld sich sehr malerisch und idyllisch präsentiert. Aber auch die wahrlich beeindruckenden Wasserfälle Chutes du Carbet, welche eine Fallhöhe von mehr als 100 Metern haben, sind sehr eindrucksvoll. Atemberaubende Ausblicke haben Sie hingegen vom Baumwipfelpfad der Region, der es Ihnen ermöglicht, die Schönheit der umgebenden Landschaft aus einer besonderen Perspektive zu geniessen.
Guadeloupe Badeferien – in einer traumhaften Umgebung entspannen
Begünstigt durch den Umstand, dass auf Guadeloupe fast immer gutes Wetter angesagt ist, sind ausgedehnte Ausflüge in die sehr abwechslungsreiche Natur vor Ort immer ein wahres Vergnügen. Freuen Sie sich auf eine immense Artenvielfalt und besuchen Sie während Ihrer Guadeloupe Reisen interessante Orte wie den Point de Chateaux am Übergang der beiden Hauptinseln von Guadeloupe zueinander. Von diesem Teil von Guadeloupe haben Sie auch einen herrlichen Blick auf die vorgelagerte Insel Ile de la Petite-Terre. Mächtige Mahagonibäume prägen das Bild von Guadeloupe.
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