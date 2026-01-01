Guadeloupe Reisen sind bei Naturfreunden sehr beliebt

Die Insel Basse-Terre beheimatet neben vielen Vögeln auch einen sehr interessanten Nationalpark, der in erster Linie die Landschaften rund um den Vulkan La Soufrière umfasst. Lassen Sie sich von der herrlichen Natur in ihren Bann ziehen und geniessen Sie es, viele verschiedene Pflanzen und Tiere auf Ihren Streifzügen durch Guadeloupe zu entdecken. Neben unterschiedlichen Farnarten sind vor allem die Orchideenarten der Inseln sehr schön anzuschauen und tragen viel dazu bei, dass auf Guadeloupe eine sehr herzliche Atmosphäre herrscht und die Gegend als eine der schönsten im Bereich der Kleinen Antillen gilt.