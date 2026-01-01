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Kaukasus Reisen vom Spezialisten

Armenien, Aserbaidschan und Georgien

Eingebettet zwischen den Gebirgszügen des Kleinen und Grossen Kaukasus liegen drei Länder, die sich gleichen und doch ganz unterschiedlich sind. Die ältesten christlichen Nationen Armenien und Georgien mit ihren imposanten Kirchen und das islamische Aserbaidschan, wo Sie bereits einen Hauch der persischen Kultur erkennen können. Aber auch die Landschaften sind äusserst vielfältig. Sanfte Hügel und schroffe Schneegipfel, liebliche Täler und steile Schluchten, karge Hochebenen und fruchtbare Obstgärten wechseln sich ab. Lauschen Sie den exotischen Stimmen und der feurig-wehmütigen Musik der Kaukasier.

Die unglaublichen Wirren der Politik, die unbarmherzigen Kriege und der zähe Überlebenswille dieser kleinen großen Nationen werden Sie fesseln. Legendär ist die Gastfreundschaft der verschiedenen Völker, und das zu Recht. Lernen Sie mit uns auf Ihrer Reise im Kaukasus eine unbekannte Region auf der Schwelle zwischen Asien und Europa kennen!

Reisewelten 2026 – Elefant in der Abendsonne einer afrikanischen Savanne
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026

Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich

Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern

Tickets sichernKaukasus und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei

Kaukasus Gebirge

Eine einzigartige Bergwelt erwartet Sie in der Bergwelt des Kaukasus

Länderkombinationen

Eine Rundreise mit mehreren Ländern – ein Highlight der besonderen Art

Wanderferien im Kaukasus

Wander- und Trekkingreisen auf eine abenteuerliche Art und Weise

Reiseinformationen

Nützliche Reisetipps für Ihre Ferien im Kaukasus

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