Golfreisen vom Spezialisten
Reisen in Europa und weltweit
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Die Vielfalt an Golfmöglichkeiten
Plätze auf der ganzen Welt
Wir bieten Ihnen Golfferien auf den prestigeträchtigsten Plätzen in Schottland bis hin zu Golfreisen auf die Seychellen, nach Neuseeland, Vietnam, Kambodscha oder die Dominikanische Republik und massgeschneiderte Golf Rundreisen. Unsere Angebotspalette ist um zahlreiche Neuigkeiten reicher geworden – seien es spannende neue Fernreiseziele rund um den Erdball oder Reisevarianten in Spanien, Portugal und Italien. Wir waren monatelang für Sie unterwegs, um noch bessere, noch aussergewöhnlichere und noch preiswertere Golf-Trips zusammenzustellen. Neben Individualreisen finden Sie viele begleitete Golfreisen mit, aber ohne Begleitung eines Pros. Aufgrund der grossen Nachfrage haben wir auch unsere Gruppenreisen Angebote ausgebaut.
Manche Golfer sind Alleinreisende, spielen aber in den Ferien dennoch gerne mit Gleichgesinnten. Unsere spezialisierten Golf-Reiseleiter kümmern sich auf Ihrer Reise um alles, damit Sie Ihren Wunsch-Golftrip von A bis Z geniessen. Bei knecht Golfreisen dürfen Sie unvergessliche Golfreisen erwarten. Nehmen Sie sich die Zeit und schmökern Sie in unserem ausführlichen Golf Angebot in Europa und rund um den Erdball. Wir haben für Sie eine Selektion der besten Hotels an erstklassigen Golfplätzen ausgesucht.
In unserem Angebot finden Sie top Golfplätze in den schönsten Regionen weltweit – in der Algarve, an der türkischen Riviera und in Apulien ebenso wie an traumhaften Reisezielen in Südostasien, dem Indischen Ozean, Neuseeland oder der Karibik.
Eine Vielzahl der aussergewöhnlichen Golf Hotels kennen wir persönlich, und so können wir Sie mit Erfahrungen aus erster Hand beraten. Ausgesuchte Reiseziele für das perfekte Golferlebnis finden Sie bei knecht Golfreisen. Unsere Golfreisen Angebote stellen wir nach Ihren persönlichen Wünschen zusammen. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne detailliert rund um die perfekten Golfferien. Unser Golf Programm enthält Ideen und Vorschläge, die Sie inspirieren sollen.
Lassen Sie sich über unsere Webseite von Angeboten, Reiseempfehlungen, Golfplatz-Tipps und vielem mehr inspirieren. Und wenn Sie bereit sind, wenden Sie sich mit Ihren ganz individuellen Reisewünschen an unsere Golf Reisespezialisten.
Wir planen Ihre Golfreise massgeschneidert und nur für Sie – individuell, professionell, mit höchster Qualität und Sorgfalt – so, wie Sie es eben von knecht Golfreisen gewohnt sind. Machen Sie Gebrauch von unserem Golf Know-how und unserer jahrzehntelangen Erfahrung als führender Schweizer Reiseveranstalter.
Akkreditierter Golfreiseveranstalter
knecht reisen ist Mitglied der International Association of Golf Tour Operators (IAGTO), des weltweiten Verbands der Golfreiseveranstalter mit rund 800 akkreditierten Anbietern in über 90 Ländern. Sie planen Ihre Golfferien damit bei einem Veranstalter, der in der internationalen Golfreisebranche akkreditiert und vernetzt ist.
Schottland
Das Paradies für Golfer
Wer hat's erfunden? Die Schotten! Das jedenfalls behaupten die meisten Enthusiasten, wenn es um das Thema Golf geht. Was die Bewohner des nordeuropäischen Landes ungern zur Kenntnis nehmen, sind neuere Forschungsergebnisse, denen Zufolge die Sportart ihren Ursprung in den Niederlanden haben soll. Dies kümmert allerdings nur wenige Freunde des weissen Balls, denn von allen Vorläufern und Frühformen des Golfspiels hat sich einzig die schottische Variante durchgesetzt.
Daher ist die Bezeichnung Home of Golf durchaus angebracht – zudem prägen schottische Weltklassespieler den Sport noch heute massgeblich. Selbstverständlich werden in Schottland Rugby und Fussball auf hohem Niveau gespielt, aber Golf ist der unbestrittene Nationalsport.
Auf mehr als 500 Anlagen spielen Schotten, ohne Handicap und Mitgliedschaft. Während vielerorts Formalität und Protokoll präsent sind, zahlen schottische Spielerinnen und Spieler ihre Greenfee und schlagen ab – so einfach hält man den beliebten Golfsport hier. In den Highlands wie auch den Lowlands gibt es zahlreiche Park- und Hill-Kurse, ansonsten dominieren Links-Kurse. Sie sehen aus, als habe die Natur sie geschaffen: ein Grossteil der Links Courses liegt direkt an der Küste, wo ein scharfer Wind auch Könner herausfordert und weniger versierte Spieler zur Verzweiflung treibt. Die Menschen haben sich angepasst und beherrschen die Kunst, auf Fairways mit flach angesetzten Bällen unterm Wind zu spielen.
Die Golfplätze Schottlands gehören zu den traditionsreichsten der Welt. Vielerorts atmet man auf Schritt und Tritt die Geschichte des Golfsports ein, insbesondere bei den legendären Anlagen von St. Andrews. Jeder Golfer sollte einmal in seinem Leben auf den beiden grandiosen Links-Kursen The Torrance und The Kittock spielen – St. Andrews ist bei ambitionierten Golfern so etwas wie ein heiliger Gral. Auch Gleneagles gehört in die Kategorie der historischen Ausnahmeplätze. Das Luxus-Resort ist ein Paradebeispiel eines typischen Golfclubs in Schottland.
Grandiose Courses, einem traditionellen Clubhaus und einem erstklassigen Hotel, das auch im 21. Jahrhundert unwiderstehlich den Charme einer guten, alten Zeit ausstrahlt.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Golf-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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