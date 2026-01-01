Schottland Reisen vom Spezialisten

Schottlands Städte

Edinburgh, die charmante Hauptstadt Schottlands, hat nicht nur Dudelsack und Haggis zu bieten. Hochkarätige Sehenswürdigkeiten wie das Edinburgh Castle oder das schottische Parlamentsgebäude, die mittelalterlich anmutende Altstadt und die elegante New Town buhlen um die Aufmerksamkeit der zahlreichen Besucher. Und wer zwischendurch eine Pause braucht, hat die Qual der Wahl zwischen chicen Cafés, hochkarätigen Gourmettempeln und gemütlichen Pubs. Der Besuch eines Festivals kann ein weiteres Highlight eines Edinburgh-Besuches sein. Das wohl bekannteste Ereignis ist das Royal Edinburgh Military Tattoo.

Glasgow, die grösste Stadt Schottlands, war einst ein stinkender Industriemoloch. Heute präsentiert sich Glasgow als pulsierendes Kulturzentrum und moderne Dienstleistungsmetropole. Die Architektur bietet eine spannende Mischung aus viktorianischen Fassaden, alten Industriegebäuden und modernen Stahl- und Glasbauten. Zahlreiche Museen, Galerien und eine spannende Kunstszene warten darauf entdeckt zu werden.

Schottland und seine Insel- und Küstenwelt

Die wohl bekannteste Insel Schottlands ist die Isle of Skye. Die grösste Insel der Inneren Hebriden ist geprägt von idyllischen, grünen Weiden, welche im Kontrast zu den steil aufragenden Bergen und stark zerklüfteten Küstenabschnitten stehen. Auf der Isle of Mull ist Tobermory, das Hauptstädtchen der Insel, auf jeden Fall einen Besuch wert. Gilt es doch als hübschester Hafen der Hebriden. Die bunten Häuser des Ortes sind zum Wahrzeichen Mulls aufgestiegen. Weiter sehenswert sind beispielsweise die Inseln Iona und Arran.

Die sturmumtosten Äusseren Hebriden sollten auf keinen Fall nur auf Regen, Schafe und das windgepeitschte Meer reduziert werden. Auf der Isle of Lewis, können die «Standing Stones of Callanish» besucht werden, der wohl schönste Steinkreis Schottlands. Die Isle of Harries ist vor allem bekannt wegen Harries Tweed, die Insel bietet aber auch traumhafte Sandstrände, türkisfarbenes, glasklares Wasser und puderfeinen, weissen Sand. Auch auf den weiter südlich gelegenen Inseln North und South Uist gilt Natur pur.

Erkunden Sie die Wanderwege im Balranald Reserve. Der heimliche Star der Insel Barra ist ihr Flughafen. Der Linienflug vom Festland kann nur bei Ebbe auf einem Sandsteifen landen, ansonsten steht dieser jeweils unter Wasser.

Die Fahrt von Thurso via Durness nach Ullapool gehört wohl zu den schönsten Routen Schottlands, nirgendwo setzen sich Küste und Highlands so dramatisch in Szene wie hier. Aber nicht nur dieser Küstenabschnitt ist im Norden Schottlands sehenswert. Es lohnt sich auch mit der Fähre auf die Orkney Islands oder die Shettland Islands zu fahren, um dort die wildromantischen Inselwelten zu erkunden.

Die Burgen und Schlösser Schottlands

Neben seiner Natur ist Schottland vor allem auch bekannt für seine Kultur, im Speziellen für seine Burgen und Schlösser. Das Eilean Donan Castle gehört zu den meistfotografierten Schlösser Schottlands. Weiter sind beispielsweise das Dunrobin Castle, das Märchenschloss Inveraray Castle, die Ruinen der Wasserburg Caerlaverock Castle und das imposante Schloss, welches über der Stadt Stirling wacht, sehenswert.

Empfehlenswert ist auch ein Ausflug in die Royal Deeside. In diesem idyllischen Tal liegt das Balmoral Castle, die Sommerresidenz der königlichen Familie. Daneben liegt das pittoreske Dorf Braemar, wo die königliche Familie alljährlich die im September stattfindenden «Highland Games» besucht.

Von Harry Potter bis Whisky

Die Jacobite Railway bietet eine abwechslungsreiche Strecke über das bekannte Glenfinnan-Viadukt. Bekannt ist dieses vor allem wegen Harry Potter, da der Hogwarts Express bereits über dieses Viadukt dampfte. Nicht nur die Geschichte rund um den Zauberlehrling lockt Besucher an, sondern auch der Mythos rund um Nessie. Das Ungeheuer haust in den Tiefen des sagenumwobene Loch Ness.

Ein Thema jeder Schottland-Reise ist der Whisky. Die Verkostung des Nationalgetränkes sollte man daher nicht verpassen. Dufftown gilt als die inoffizielle Whisky-Hauptstadt und ist die Heimat eines Whisky-Museums, welches alle Aspekte der Whiskyindustrie beleuchtet. Auch der Besuche einer Destillerie sollte auf einer Schottland-Reise nicht fehlen, beispielsweise die Edradour Distillery in Pitlochry – die kleinste Whisky-Destillerie Schottlands.