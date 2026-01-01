Anguilla Reisen vom Spezialisten

Klein, flach und herrlich unaufgeregt – der Charakter der Insel

Anguilla ist eine flache Kalk- und Koralleninsel im Norden der Kleinen Antillen, nur eine kurze Bootsüberfahrt von der Nachbarinsel St. Martin entfernt. Grosse Kreuzfahrthäfen, Casinos und laute Strandpromenaden suchen Sie hier vergeblich – und genau das macht den Reiz aus. Stattdessen prägen kleine Beach Bars mit Grillduft und Livemusik, herzliche Gastfreundschaft und ein angenehm langsames Lebenstempo den Alltag. Zugleich hat sich die Insel mit stilvollen Boutique-Hotels und einer bemerkenswert guten Küche einen Ruf als Adresse für gehobene Badeferien erworben. Wer in seinen Anguilla Ferien Ruhe, Barfuss-Luxus und Genuss verbinden möchte, ist hier genau richtig.

Strände und Küsten: Rendezvous Bay, Shoal Bay und stille Buchten

Rund 33 Strände verteilen sich auf eine überschaubare Küstenlinie. An der Nordküste liegen bekannte Buchten wie Shoal Bay und Meads Bay mit puderweichem Sand und ruhigem, glasklarem Wasser – ideal zum Schwimmen und Schnorcheln. Die Südküste mit der langgezogenen Rendezvous Bay blickt hinüber nach St. Martin. Vorgelagerte Eilande wie Sandy Island oder die Prickly Pear Cays erreichen Sie per Boot für einen Tagesausflug mit Schnorchelstopps und frisch gegrilltem Fisch. Weil die flache Insel keine Flüsse besitzt, die Sediment ins Meer tragen, bleibt das Wasser rund um Anguilla aussergewöhnlich klar.

Beste Reisezeit für Anguilla

Die beste Reisezeit für Anguilla ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Beständiger Passatwind, viel Sonne und Tagestemperaturen um 25 bis 30 Grad sorgen dann für ideales Badewetter. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison in der Karibik; Anguilla liegt im Hurrikangürtel, weshalb in diesen Monaten mit mehr Regen und vereinzelt mit Stürmen zu rechnen ist. Die Wassertemperaturen bleiben das ganze Jahr über angenehm warm. Wer es besonders ruhig mag, reist in der Nebensaison im Frühsommer – dann gehören Ihnen die Strände fast allein.

Für wen Anguilla Ferien besonders passen

Anguilla ist eine Insel für Geniesser und Ruhesuchende: Paare und Hochzeitsreisende schätzen die Abgeschiedenheit und die eleganten kleinen Hotels, Feinschmecker die Küche mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten. Familien finden flach abfallende, wellenarme Strände, an denen auch kleine Kinder sicher planschen. Schnorchler und Taucher erkunden die Riffe rund um die Insel und ihre vorgelagerten Cays. Wer hingegen ein dichtes Ausflugsprogramm, Bergwanderungen oder Nachtleben sucht, kombiniert die stille Insel besser mit einem lebhafteren Reiseziel.

Anguilla kombinieren: Inselhopping in den Kleinen Antillen

Die Anreise erfolgt in der Regel über St. Martin/Sint Maarten, von wo aus Sie Anguilla in kurzer Zeit per Fähre oder Boot erreichen. Das macht die Insel zum idealen Baustein einer Inselkombination: Verbinden Sie stille Strandtage auf Anguilla mit dem lebhafteren St. Martin oder weiteren Inseln der Kleinen Antillen – so erleben Sie mehrere Facetten der Karibik in einer einzigen Reise. Gerne stellen wir Ihnen Ihre massgeschneiderte Kombination zusammen und verraten Ihnen, welcher Strand zu welcher Tageszeit am schönsten ist.