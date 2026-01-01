Anguilla Reisen vom Spezialisten
Anguilla entdecken: Ferien beim Spezialisten buchen
Klein, flach und herrlich unaufgeregt – der Charakter der Insel
Anguilla ist eine flache Kalk- und Koralleninsel im Norden der Kleinen Antillen, nur eine kurze Bootsüberfahrt von der Nachbarinsel St. Martin entfernt. Grosse Kreuzfahrthäfen, Casinos und laute Strandpromenaden suchen Sie hier vergeblich – und genau das macht den Reiz aus. Stattdessen prägen kleine Beach Bars mit Grillduft und Livemusik, herzliche Gastfreundschaft und ein angenehm langsames Lebenstempo den Alltag. Zugleich hat sich die Insel mit stilvollen Boutique-Hotels und einer bemerkenswert guten Küche einen Ruf als Adresse für gehobene Badeferien erworben. Wer in seinen Anguilla Ferien Ruhe, Barfuss-Luxus und Genuss verbinden möchte, ist hier genau richtig.
Strände und Küsten: Rendezvous Bay, Shoal Bay und stille Buchten
Rund 33 Strände verteilen sich auf eine überschaubare Küstenlinie. An der Nordküste liegen bekannte Buchten wie Shoal Bay und Meads Bay mit puderweichem Sand und ruhigem, glasklarem Wasser – ideal zum Schwimmen und Schnorcheln. Die Südküste mit der langgezogenen Rendezvous Bay blickt hinüber nach St. Martin. Vorgelagerte Eilande wie Sandy Island oder die Prickly Pear Cays erreichen Sie per Boot für einen Tagesausflug mit Schnorchelstopps und frisch gegrilltem Fisch. Weil die flache Insel keine Flüsse besitzt, die Sediment ins Meer tragen, bleibt das Wasser rund um Anguilla aussergewöhnlich klar.
Beste Reisezeit für Anguilla
Die beste Reisezeit für Anguilla ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Beständiger Passatwind, viel Sonne und Tagestemperaturen um 25 bis 30 Grad sorgen dann für ideales Badewetter. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison in der Karibik; Anguilla liegt im Hurrikangürtel, weshalb in diesen Monaten mit mehr Regen und vereinzelt mit Stürmen zu rechnen ist. Die Wassertemperaturen bleiben das ganze Jahr über angenehm warm. Wer es besonders ruhig mag, reist in der Nebensaison im Frühsommer – dann gehören Ihnen die Strände fast allein.
Für wen Anguilla Ferien besonders passen
Anguilla ist eine Insel für Geniesser und Ruhesuchende: Paare und Hochzeitsreisende schätzen die Abgeschiedenheit und die eleganten kleinen Hotels, Feinschmecker die Küche mit fangfrischem Fisch und Meeresfrüchten. Familien finden flach abfallende, wellenarme Strände, an denen auch kleine Kinder sicher planschen. Schnorchler und Taucher erkunden die Riffe rund um die Insel und ihre vorgelagerten Cays. Wer hingegen ein dichtes Ausflugsprogramm, Bergwanderungen oder Nachtleben sucht, kombiniert die stille Insel besser mit einem lebhafteren Reiseziel.
Anguilla kombinieren: Inselhopping in den Kleinen Antillen
Die Anreise erfolgt in der Regel über St. Martin/Sint Maarten, von wo aus Sie Anguilla in kurzer Zeit per Fähre oder Boot erreichen. Das macht die Insel zum idealen Baustein einer Inselkombination: Verbinden Sie stille Strandtage auf Anguilla mit dem lebhafteren St. Martin oder weiteren Inseln der Kleinen Antillen – so erleben Sie mehrere Facetten der Karibik in einer einzigen Reise. Gerne stellen wir Ihnen Ihre massgeschneiderte Kombination zusammen und verraten Ihnen, welcher Strand zu welcher Tageszeit am schönsten ist.
Anguilla Reisen
Korallen formten die Insel – schneeweisse Strände pudrig weichen Sandes
Auf Anguilla Strände zählen ist eigentlich müssig – die gesamte Küstenlinie der von Korallen aufgebauten Insel ist mit feinem, weissem Sand gepudert. Trotzdem meinen Anguilla Spezialisten, dass es genau 33 Strände gibt, die Sie in Ihren Anguilla Ferien erkunden sollten. Rendezvous Bay ist einer davon. Stellen Sie sich vor: Sie stehen am Strand, der weisse Sand quillt sanft zwischen Ihren Zehen hindurch, und Sie laufen durch das flache, warme Wasser, bis Sie schwimmen können.
Die Temperatur des Wassers liegt in etwa da, wo Sie sich ein warmes Bad vorstellen. Und ungefähr 30, 40 Meter vor Ihnen sehen Sie die bunten Fische durch das Wasser gleiten. Haben Sie Ihren Schnorchel dabei? Vielleicht wollen Sie hier auch tauchen?
Zivilisation? Es gibt eine einzige Verkehrsampel...
Auf Infrastruktur dürfen Sie in Ihren Anguilla Ferien natürlich trotz aller paradiesischen Abgeschiedenheit hoffen. Allerdings finden Sie hier weder Kino noch Theater, und auf die europäischen, grossen Shopping-Malls verzichten Sie ebenfalls. Sie befinden sich im Paradies – der Tante-Emma-Laden um die Ecke hat alles, was Sie benötigen. Die gesamte Insel hat genau eine Verkehrsampel. Immerhin bietet Ihnen die Hauptstadt von Anguilla, The Valley, Polizeistation, Tankstelle und Post.
Auf Kriminalität werden Sie hier dagegen nicht stossen, denn auf Anguilla kennt jeder jeden, so dass ein vernünftiges Mass an Menschlichkeit regiert. Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle der Insel – Bodenschätze und Industrie gibt es hier nicht.
Natur pur und dazwischen ein bisschen Abenteuer
Haben Sie schon einmal einen Albatros beim Landen beobachtet? Die beeindruckenden Flugkünstler haben die längsten Flügel unter allen Vögel, zumindest im Verhältnis zur Körpergrösse. Sie verbringen oft Monate über dem Meer, können in zwei Wochen 6'000 Kilometer und mehr zurücklegen. Nur Landen funktioniert nicht – die lächerlich langen Flügel sind da einfach im Weg. Auf Anguilla können Sie nicht nur atemberaubend schöne Sonnenuntergänge am Strand beobachten, sondern sehen auch den Albatrossen beim Flug zu.
Unvergesslich ist es, wenn die eleganten Vögel über den blau-grünen Wellen des glasklaren Meeres in einen blutroten Sonnenuntergang gleiten. Ob die Albatrosse bis zu Sandy Island vorstossen? Kein Wunder, dass Naomi Campbell und Eric Clapton Anguilla lieben! Vielleicht begegnen Sie auf Ihrer Reise der ein oder anderen berühmten Persönlichkeit. Oder einem Kolibri, denn die leben hier ebenfalls. Meads Bay Pond, das grosse Feuchtgebiet auf Anguilla, ist das wichtigste Vogelgebiet der Insel.
Anguilla ist britisches Territorium
Ganz im Ernst – die englische Königin ist nominell das Staatsoberhaupt von Anguilla. Allerdings ist die Insel so weit von England entfernt, dass die Queen einen Gouverneur zur Verwaltung einsetzt. Und der residiert in The Valley. Beziehungsweise sie residiert in The Valley. Anguilla wird seit geraumer Zeit von einer Dame geführt. Der Wahlspruch der Insel lautet treffend „Wenn jeder sich anstrengt, haben alle Erfolg“.
Aber warum nennt sich diese Insel eigentlich Anguilla? Anguilla ist das spanische Wort für Aal. Und wenn Sie die Insel auf der Landkarte ansehen, erinnert ihre langgestreckte Form tatsächlich etwas an einen Aal.
Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Anreise
Anguilla liegt am nördlichen Rand der Kleinen Antillen, nur wenige Kilometer nördlich von St. Martin. Anders als ihre gebirgigen Nachbarinseln ist die Koralleninsel flach und eher trocken – ihre Stärke sind die Strände: blendend weisser Sand, türkisfarbenes, meist ruhiges Wasser und selbst in der Hochsaison erstaunlich viel Platz. Anguilla lohnt sich für alle, die Ruhe suchen, gehobene Hotellerie schätzen und gutes Essen lieben – die Insel ist in der Karibik für ihre Beach Bars und Restaurants bekannt. Grosse Attraktionen und Nachtleben suchen Sie dagegen vergebens, und genau das macht ihren Charme aus.
Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate Dezember bis April; von Juni bis November ist es feuchter, dafür ist die Insel dann besonders ruhig. Die Anreise erfolgt in der Regel über die Nachbarinsel St. Martin: Von dort setzen Sie per Fähre oder in einem kurzen Flug nach Anguilla über – die Überfahrt ist kurz und unkompliziert. Beliebt sind Bootsausflüge zu den vorgelagerten Inselchen wie Sandy Island oder den Prickly Pear Cays, wo Sie zwischen Schnorcheln und Grillfisch einen perfekten Karibiktag verbringen.
Wer möchte, kombiniert Anguilla mit ein paar Tagen auf St. Martin. Die passenden Hotels und Resorts auf Anguilla stellen Ihnen unsere Spezialisten gerne zusammen.
Anguilla Hochzeitsreisen?
Unsere Spezialisten empfehlen die Shoal Bay!
Sie wollen sich in Ihren Badeferien auf Anguilla vom Stress des Alltags erholen. Auf Anguilla sind Hotels auf Komfort eingestellt. Anguilla ist für Luxus bekannt. Und das ist auf einer knapp 90 Quadratkilometer kleinen Insel mit einer Oberfläche, die flach wie ein Brett ist, schon etwas Besonderes. Abgeschiedene Buchten verwöhnen Sie mit einer unglaublichen Stille. Die von unseren Anguilla Spezialisten empfohlene Bay bietet auf einer Länge von gut eineinhalb Kilometern ein absolut exotisches Refugium, das trotz seiner bescheidenen Berühmtheit ausreichend Privatsphäre für Sie bereithält. Das ist genau das, was Ihre Flitterwochen zu den schönsten Wochen Ihres Lebens macht!
Die beste Reisezeit für Anguilla ist die Trockenzeit von Dezember bis April mit beständigem Passatwind, viel Sonne und Tagestemperaturen um 25 bis 30 Grad. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison mit mehr Regen und vereinzelten Stürmen. Die Wassertemperaturen bleiben ganzjährig angenehm warm; besonders ruhig ist die Insel in der Nebensaison im Frühsommer.
Die Anreise nach Anguilla erfolgt in der Regel über die Nachbarinsel St. Martin/Sint Maarten. Von dort erreichen Sie Anguilla in kurzer Zeit per Fähre oder Boot, denn die Insel liegt nur wenige Kilometer nördlich von St. Martin. Das macht Anguilla auch zum idealen Baustein für eine Inselkombination in den Kleinen Antillen.
Anguilla eignet sich für Geniesser und Ruhesuchende: Paare und Hochzeitsreisende schätzen die Abgeschiedenheit und eleganten kleinen Hotels, Feinschmecker die Küche mit fangfrischem Fisch. Familien finden flach abfallende, wellenarme Strände für kleine Kinder, Schnorchler und Taucher erkunden die Riffe. Wer Nachtleben oder ein dichtes Ausflugsprogramm sucht, kombiniert die Insel besser mit einem lebhafteren Ziel.
Anguilla zählt rund 33 Strände mit puderweichem, weissem Sand. An der Nordküste liegen bekannte Buchten wie Shoal Bay und Meads Bay mit ruhigem, glasklarem Wasser – ideal zum Schwimmen und Schnorcheln. An der Südküste blickt die langgezogene Rendezvous Bay hinüber nach St. Martin. Vorgelagerte Eilande wie Sandy Island oder die Prickly Pear Cays erreichen Sie per Boot.
Anguilla ist eine flache Kalk- und Koralleninsel ohne Flüsse. Da kein Sediment ins Meer getragen wird, bleibt das Wasser rund um die Insel aussergewöhnlich klar und türkisfarben – ideale Bedingungen zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen an den Riffen rund um die Insel und ihre vorgelagerten Cays wie Sandy Island.
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