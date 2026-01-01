ABC-Inseln Reisen – Aruba und mehr
Curacao, Bonaire, Aruba
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Inselhopping-Highlights auf den ABC-Inseln
ABC-Inselhopping vor der venezolanischen Küste – Aruba Reisen
Eine ABC-Insel Rundreise ist im Grunde genommen ABC-Inselhopping. Die drei Inseln liegen direkt vor der Küste Venezuelas und locken mit herrlicher, unberührter Natur. Machen Sie auf Aruba Ferien und erkunden Sie den Arikok Nationalpark im Süden der Insel! Sie bewegen sich hier inmitten der einheimischen, reichen Pflanzenwelt und lernen die bunte Vogelwelt der Karibik kennen. Wer sich weniger für Natur und mehr für Sport interessiert, wird hier ebenfalls auf seine Kosten kommen: Windsurfer sind hier im Paradies!
Vor Fisherman's Hut werden jedes Jahr im Juni Wettkämpfe ausgetragen. Der Geschichte der Insel kommen Sie in den Höhlen vor Sint Nicolaas näher: Hier finden Sie Wallfahrtsstätten sowie alte Höhlenzeichnungen, über deren Ursprung aber keine genauen Angaben verfügbar sind.
Bonaire Ferien für Taucher
Unsere ABC-Inseln Spezialisten empfehlen Bonaire Reisen speziell für Menschen, die gerne tauchen und schnorcheln. Als Diver's Paradise bietet die unmittelbare Umgebung der Insel eine Unterwasserwelt, die ihresgleichen sucht! Übrigens bedeutet Bonaire (wer Französisch spricht, denkt es sich schon) übersetzt soviel wie „Gute Luft“. Mit dem Washington Nationalpark erwartet Sie ein ganz besonderes Schutzgebiet, das Sie vielleicht zwischen März und Mai besuchen sollten. Denn während dieser Zeit brüten zahlreiche Flamingos im Goto-Meer, die den Rest des Jahres in Venezuela beheimatet sind.
Mit gerade einmal dreihundert Quadratkilometern Grösse ist Bonaire schon etwas grösser – zumindest im Vergleich zu anderen Inseln der Karibik, die Sie auf Ihrer ABC-Insel Rundreise vielleicht ebenfalls ansteuern.
Malerischer Strandboulevard: Curacao Reisen sind nicht nur etwas für das Auge!
Nähern Sie sich Curacao vom Meer aus, werden Sie vermutlich die Hauptstadt Willemstad anvisieren. Und Sie werden Ihren Augen kaum trauen: Sind Sie wirklich noch auf den ABC-Inseln in den Ferien? Oder ist das hier Holland? Der Strandboulevard spricht mit seinen Giebelhäusern von dem längst vergangenen Reichtum und Bürgerstolz der kleinen Stadt, die einmal ein wichtiges Handelszentrum in der Karibik war. Heute gilt die Insel als Shopping-Paradies der Karibik. Aber vielleicht wollen Sie noch mehr entdecken?
Curacao Ferien bieten Ihnen die Gelegenheit, die jüdische Geschichte zu erkunden. Denn hier finden Sie nicht nur alte Häuser bekannter Familien, sondern auch die älteste Synagoge Amerikas. Luxuriöse Hotels und wunderschöne, komfortable Resorts erwarten Sie auch auf dieser Insel.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- St. Barths Reisen vom Spezialisten
- St. Kitts & Nevis Reisen vom Spezialisten
- Saint Martin Reisen vom Spezialisten
- Grenadinen und St. Vincent Reisen
- Trinidad & Tobago Reisen vom Spezialisten
- Turks & Caicos Reisen vom Spezialisten
- Virgin Islands Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Karibik Reisen mit Kindern
- Karibik Badeferien vom Spezialisten
- Romantische Karibik Hochzeitsreisen