Die sogenannten ABC-Inseln – das sind die Inseln Aruba, Bonaire und Curacao. Die ABC-Inseln gelten als Naturparadies, Sie erwartet hier ein Schmetterlingspark und ein Papageienschutzgebiet, eine faszinierende Unterwasserwelt und mehr! Die Inseln gehören zu den Niederländischen Antillen und sind beliebte Reiseziele. Formell gehören Aruba und Curacao als autonome Landesteile zu den Niederlanden, Bonaire versteht sich als Teil der Parlamentarischen Monarchie.

Niederländisch sprechen die Menschen hier dennoch nicht – die Landessprache nennt sich Papiamento. Lassen Sie sich Ihre ABC-Inseln Ferien von unseren ABC-Inseln Spezialisten zusammenstellen – und üben Sie schon einmal die Landessprache! „Bon Bini“ heisst „Hallo!“.