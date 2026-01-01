Ein Impfschutz gegen Hepatitis A und B, Tetanus, Dengue-Fieber und Diphterie wird empfohlen. Vergessen Sie auch den Abschluss einer Reisekrankenversicherung nicht. Die Kriminalität ist in der Vergangenheit stark zurückgegangen. Dennoch sollten Sie einige Sicherheitsvorschriften beachten. Wertgegenstände sollten Sie immer im Hotelsafe aufbewahren. Auf den Stränden sollten Sie verstärkt auf Ihr Geld achten.