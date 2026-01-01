St. Kitts & Nevis Reisetipps von A bis Z
Ferien vom Spezialisten in St. Kitts und Nevis
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Auf den Inseln gibt es zwei internationale Flughäfen. Die Fluggesellschaften bieten von der Schweiz aus jedoch keine Direktflüge an. Die Flugzeit beträgt zumindest neun Stunden.
Für eine unproblematische Einreise wird ein Reisepass auf St. Kitts und Nevis benötigt. Dieser muss noch eine Mindestgültigkeit von zwölf Monaten aufweisen. Bei der Ausreise wird zudem eine Flughafensteuer erhoben.
Auf den karibischen Inseln sind Kinder herzlich willkommen, so auch auf St. Kitts und Nevis. In einigen Hotels gibt es auch Kinderbetreuung.
Die beste Reisezeit für St. Kitts & Nevis erstreckt sich von Anfang Dezember bis Ende April. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Mehrheit der Einwohner sind Anglikaner und Methodisten.
Ein Impfschutz gegen Hepatitis A und B, Tetanus, Dengue-Fieber und Diphterie wird empfohlen. Vergessen Sie auch den Abschluss einer Reisekrankenversicherung nicht. Die Kriminalität ist in der Vergangenheit stark zurückgegangen. Dennoch sollten Sie einige Sicherheitsvorschriften beachten. Wertgegenstände sollten Sie immer im Hotelsafe aufbewahren. Auf den Stränden sollten Sie verstärkt auf Ihr Geld achten.
Auf den Inseln ist Englisch die offizielle Amtssprache. In vielen Regionen wird es auch mit Kreolisch vermischt.
Die Strassen sind in einem sehr guten Zustand und das Strassennetz ist auch relativ gut ausgebaut. Gefahren wird auf St. Kitts und Nevis auf der linken Seite. Bei der Anmietung eines Autos wird zudem ein Ferienurlaubsschein erworben, welcher rund 65 XCD kostet.
Die Netzspannung auf St. Kitts und Nevis beträgt 220 Volt. Ein Adapter ist jedoch erforderlich und sollte bereits vor Reiseantritt erworben werden. Der Erwerb von einem Adapter auf den Inseln kann sich eventuell als schwierig herausstellen.
Günstige Telefonate sind mit einer Prepaid-Karte möglich.Erkundigen Sie sich jedoch vor der Abreise bei Ihrem Mobilfunkanbieter über etwaige anfallende Kosten in Bezug auf das Roaming.
In den meisten Rechnungen ist ein Trinkgeld von 10 Prozent inkludiert. Sollte das nicht der Fall sein, sollten Sie es in den Restaurants nicht vergessen. Kofferträger erwarten sich pro Gepäckstück ebenfalls eine kleine Aufmerksamkeit.
Bezahlt wird mit dem Ostkaribischen Dollar. In den meisten Regionen wird auch der US-Dollar gerne akzeptiert. Offene Rechnungen können problemlos mit den gängigen Kreditkarten beglichen werden.
Die Zeitdifferenz zur Schweiz beträgt in den Sommermonaten minus sechs Stunden und in den Wintermonaten minus fünf Stunden.
Die beste Reisezeit liegt zwischen Dezember und April: In diesen Monaten ist es trocken, sonnig und angenehm warm. Von August bis November ist mit mehr Regen und vereinzelt heftigen Unwettern zu rechnen – in diese Zeit fällt auch die karibische Hurrikansaison. Dank ganzjährig warmer Temperaturen bleibt Baden jederzeit möglich.
Direktflüge ab der Schweiz gibt es nicht. Die Anreise erfolgt mit Umsteigen, etwa über London oder ein karibisches Drehkreuz. Die reine Flugzeit beträgt mindestens neun Stunden; inklusive Umsteigezeit sollten Sie mit einer längeren Gesamtreisezeit rechnen. Unsere Spezialisten stellen die passende Verbindung für Sie zusammen.
Die beiden Inseln trennt nur eine schmale Meerenge, die «The Narrows» genannt wird. Zwischen Basseterre auf St. Kitts und Charlestown auf Nevis verkehren regelmässig Fähren; die Überfahrt ist kurz und unkompliziert. Daneben stehen auch Wassertaxis zur Verfügung – ideal für einen Tagesausflug auf die Nachbarinsel.
Zu den Highlights zählen die Festungsanlage Brimstone Hill, die zum UNESCO-Welterbe gehört, der regenwaldbedeckte Vulkan im Inselinnern von St. Kitts und die Strände der südöstlichen Halbinsel. Das ruhigere Nevis besticht mit dem markanten Nevis Peak, kolonialem Charme und viel Ursprünglichkeit.
Ja – die Lage im nördlichen Teil der Kleinen Antillen macht Inselkombinationen einfach. Beliebt ist etwa die Verbindung mit dem exklusiven St. Barth oder weiteren Nachbarinseln. Unser Karibik-Spezialisten-Team plant Ihre individuelle Route gerne mit Ihnen.
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