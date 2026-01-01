Curacao Inselhopping vom Spezialisten
Inselhopping ab Curacao – Vielfalt in der südlichen Karibik
Curacao ist die grösste der ABC-Inseln und liegt in der südlichen Karibik, nur wenige Flugminuten von Aruba und Bonaire entfernt. Diese Nähe macht die Insel zum idealen Ausgangspunkt für ein Inselhopping: Statt langer Reisetage wechseln Sie mit kurzen Flügen zwischen drei Inseln, die trotz gemeinsamer niederländischer Prägung ganz unterschiedliche Stärken haben. Curacao punktet mit Kultur, Geschichte und versteckten Badebuchten, Bonaire mit einer der intaktesten Unterwasserwelten der Karibik, Aruba mit breiten, weissen Traumstränden. Wer die südliche Karibik in ihrer ganzen Vielfalt erleben möchte, kombiniert zwei oder gleich alle drei Inseln auf einer Reise.
Höhepunkte auf Curacao und den Nachbarinseln
Auf Curacao empfängt Sie mit Willemstad eine der charmantesten Städte der Karibik: Die farbenfrohen Handelshäuser an der Uferpromenade gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, in den Gassen mischen sich Galerien, Cafés und karibische Lebensfreude. Entlang der Küste reihen sich kleine, oft von Felsen gerahmte Badebuchten mit türkisblauem Wasser – viele davon hervorragend zum Schnorcheln. Im grüneren Westen der Insel lohnt der Christoffel-Nationalpark mit seinen Wanderwegen, und ein Bootsausflug zur unbewohnten Nachbarinsel Klein Curacao mit ihrem langen Sandstrand zählt zu den schönsten Tagesausflügen.
Auf Bonaire tauchen Sie anschliessend in geschützte Riffe direkt ab dem Ufer, auf Aruba lassen Sie die Reise an kilometerlangen Stränden ausklingen. So entsteht ein Inselhopping mit klarem Rhythmus: Kultur, Natur, Strand.
Für wen sich das Inselhopping eignet – und wann Sie reisen
Ein Inselhopping ab Curacao passt zu Reisenden, die mehr suchen als reine Badeferien: zu Paaren und Familien, die Stadtbummel, Schnorchelausflüge und Strandtage abwechseln möchten, zu Tauchern, die Curacao mit dem Riffparadies Bonaire verbinden, und zu Geniessern, die die kreolisch-niederländische Küche der Inseln entdecken wollen. Die Distanzen sind kurz, die Flüge dauern selten länger als eine halbe Stunde – ideal also auch für eine erste Kombinationsreise. Ein weiterer Vorteil: Die ABC-Inseln liegen südlich des Hurrikangürtels und sind dank ihres trockenen, warmen Klimas ganzjährig gut bereisbar, besonders beliebt sind sie in den europäischen Wintermonaten.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für die Karibik kennen die Inseln persönlich und stimmen Reihenfolge, Aufenthaltsdauer, Unterkünfte und Transfers auf Ihre Wünsche ab. Lassen Sie sich beraten – gemeinsam gestalten wir Ihr massgeschneidertes Inselhüpfen durch die südliche Karibik.
Gut zu wissen für Ihre Kombinationsreise
Für eine Zwei-Insel-Kombination empfehlen sich rund zehn Reisetage, wer alle drei ABC-Inseln erleben will, plant besser zwei Wochen ein. Da die Inseln unterschiedliche Schwerpunkte haben, lohnt es sich, die Aufenthaltsdauer nicht gleichmässig zu verteilen, sondern nach Ihren Interessen zu gewichten – mehr Zeit für Kultur und Strände auf Curacao, mehr Zeit unter Wasser auf Bonaire. Gerne erstellen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte mit allen Flügen, Unterkünften und Transfers.
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