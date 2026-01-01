Curacao Inselhopping vom Spezialisten

Höhepunkte auf Curacao und den Nachbarinseln

Auf Curacao empfängt Sie mit Willemstad eine der charmantesten Städte der Karibik: Die farbenfrohen Handelshäuser an der Uferpromenade gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, in den Gassen mischen sich Galerien, Cafés und karibische Lebensfreude. Entlang der Küste reihen sich kleine, oft von Felsen gerahmte Badebuchten mit türkisblauem Wasser – viele davon hervorragend zum Schnorcheln. Im grüneren Westen der Insel lohnt der Christoffel-Nationalpark mit seinen Wanderwegen, und ein Bootsausflug zur unbewohnten Nachbarinsel Klein Curacao mit ihrem langen Sandstrand zählt zu den schönsten Tagesausflügen.

Auf Bonaire tauchen Sie anschliessend in geschützte Riffe direkt ab dem Ufer, auf Aruba lassen Sie die Reise an kilometerlangen Stränden ausklingen. So entsteht ein Inselhopping mit klarem Rhythmus: Kultur, Natur, Strand.