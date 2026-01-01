Guadeloupe Reisetipps von A bis Z
Ferien vom Spezialisten – Frankreich in der Karibik
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Direktflüge werden von der Schweiz aus nicht angeboten. Mit einem Zwischenstopp in Paris bringen die Airlines ihre Passagiere in rund acht Stunden nach Guadeloupe.
Da sich die Reisenden auf einem französischen Terrain befinden, ist die Einreise nach Guadeloupe eigentlich sehr unkompliziert. Der Reisepass muss am Ausreisetag noch eine Gültigkeit von mindestens sechs Monaten haben. Zudem wird bei der Einreise ein Rückflug- oder Weiterflugticket verlangt.
In Guadeloupe sind Reisende mit Kindern willkommen. Die Einheimischen sind sehr freundlich und aufgeschlossen.
Die beste Reisezeit für Guadeloupe ist von Dezember bis Mai, mit einem angenehmen tropischen Klima und Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad Celsius. Die Trockenzeit, besonders beliebt bei Reisenden, erstreckt sich von Dezember bis April. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Ein Grossteil der Einwohner sind Hinduisten. Zudem sind auf der Insel auch noch Muslime, Baptisten, Zeugen Jehovas und Juden zu finden.
Über das Thema Sicherheit müssen sich Reisende und Urlauber eigentlich keine Sorgen machen. Zudem ist auch die medizinische Versorgung auf einem sehr hohen Level angesiedelt. Ansteckende Erkrankungen, wie sonst aus tropischen Regionen bekannt, gibt es hier kaum. Mücken- und Sonnenschutz ist allerdings immens wichtig.
Die Amtssprache auf der Insel ist Französisch. In den touristischen Gebieten sprechen jedoch sehr viele Menschen auch Englisch.
Wenn Sie die Insel mit einem Mietwagen erkunden möchten, sollten Sie dieses Fahrzeug direkt am internationalen Airport nach Ihrer Landung in Guadeloupe buchen und in Empfang nehmen. Die Strassen befinden sich auf der Insel in einem guten Zustand. Billig sind Fahrten mit dem Taxi auf der Insel nicht. Sammeltaxis stellen allerdings eine preiswerte Alternative dar.
Die Mitnahme eines Adapters ist nicht notwendig, denn die Steckdosen entsprechen dem europäischen Standard. Die Netzspannung beträgt 220 Volt.
Telefonkarten können in jedem Postamt erworben werden. Das Netz auf der Insel ist in den meisten Fällen sehr gut. Anrufe direkt vom Hotel aus sind ebenfalls unproblematisch.
Die Trinkgelder sind in den Rechnungen bereits inkludiert. Wenn Sie dennoch Trinkgeld geben möchten, wird dieses von den Servicekräften dankend angenommen.
In Guadeloupe wird mit dem Euro bezahlt. Selbstverständlich werden auch die gängigen und bekannten Kreditkarten nahezu überall auf der Insel akzeptiert. Ob von Visa oder Eurocard, mit diesen Karten können Sie problemlos Ihre offenen Rechnungen begleichen. In einigen Restaurants und auch in Hotels wird zudem auch noch der US-Dollar als Zahlungsmittel akzeptiert.
Die Zeitverschiebung beträgt im Winter minus fünf Stunden und im Sommer minus sechs Stunden.
Als beste Reisezeit gelten die Monate Dezember bis April: In der Trockenzeit erwarten Sie viel Sonne, wenig Regen und angenehme Temperaturen um 28 Grad. Auch der Mai ist noch sehr angenehm. In der Regenzeit von Juni bis Oktober fallen kurze, kräftige Schauer – dank ganzjährig warmer Temperaturen bleibt die Insel aber ein lohnendes Reiseziel.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach Guadeloupe. Die gängigste Route führt über Paris: Der Langstreckenflug nach Pointe-à-Pitre dauert ab dort rund acht bis neun Stunden. Inklusive Zubringerflug und Umsteigezeit sollten Sie mit einer Gesamtreisezeit von rund zwölf Stunden rechnen.
Nein, Schweizer Staatsangehörige benötigen für Guadeloupe kein Visum. Die Insel ist ein französisches Übersee-Département, weshalb die Einreise unkompliziert verläuft. Empfohlen wird ein Reisepass mit ausreichender Gültigkeit; zudem kann bei der Einreise ein Rück- oder Weiterflugticket verlangt werden.
Bezahlt wird mit dem Euro – für Schweizer Gäste ist das besonders praktisch, und Kreditkarten werden fast überall akzeptiert. Amtssprache ist Französisch, im Alltag hören Sie zudem häufig kreolische Ausdrücke. In den touristischen Gebieten kommen Sie auch mit Englisch gut zurecht.
Guadeloupe besteht aus zwei Hauptinseln in Schmetterlingsform: Grande-Terre lockt mit langen Sandstränden und Badebuchten, Basse-Terre mit tropischem Regenwald, Wasserfällen und dem Vulkan La Soufrière im Nationalpark. Reizvoll ist auch die Kombination mit der französischen Schwesterinsel Martinique – gerne planen wir Ihre Inselkombination.
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