Aruba - Destination of the Year ab Schweiz

1 . Tag Anreise nach Aruba Sie fliegen von der Schweiz nach Aruba. Mit dem Transfer geht es weiter zu Ihrem Hotel, dem Manchebo Beach Resort & Spa.

2 . Tag Aruba Highlights Nach dem Frühstück geniessen Sie die Sehenswürdigkeiten dieser eindrucksvollen Insel. Besuchen Sie auf diesem spannenden Ausflug die Naturdenkmäler Arubas, Felsformationen sowie die weiteren Strände, die diese Insel einzigartig machen.

3 . Tag Eagle Beach Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Entspannen Sie am wunderschönen Sandstrand und geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Hotels.

4 . Tag Wandertour Der Arikok Nationalpark ist ein grossartiger Ort, um die einmalige Landschaft zu geniessen. Heute werden Sie auf der ½-tägigen Wanderung von einem Reiseleiter begleitet, der Ihnen eine faszinierende Flora und Fauna sowie historische Stätten zeigt.

5 . Tag Eagle Beach Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Entspannen Sie am wunderschönen Sandstrand und geniessen Sie die Annehmlichkeiten des Hotels.

6 . Tag Segeltour Schnorcheln ist eine der besten und einfachsten Möglichkeiten, Arubas Unterwasserwelt zu entdecken. Gehen Sie an Bord von einem der luxuriösen Katamarane von Red Sail und lassen Sie sich zu zwei der besten Schnorchel-Plätze Arubas bringen: dem Antilla-Schiffswrack und Boca Catalina. Tanken Sie auf und erfrischen Sie sich an Bord mit Vorspeisen und Cocktails von der offenen Bar.

7 . Tag Eagle Beach Verbringen Sie weitere erholsame Tage am Strand des Eagle Beach inmitten von Palmen oder geniessen Sie das verwöhnende SPA Programm Ihres Hotels.

8 . Tag Rückreise in die Schweiz Heute endet Ihre Reise und Sie werden mit dem Transfer zurück an den Flughafen gebracht. Es erfolgt der Rückflug in die Schweiz.