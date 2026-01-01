Asien Reisen vom Spezialisten

Asien Ferien

Einen Kontinent voller Kultur und Naturparadiesen entdecken

Kein anderer Kontinent bietet anspruchsvollen Reisenden so viel Abwechslung wie Asien. Pulsierende Metropolen mit Luxushotels und emsigen Grossstadtfeeling auf der einen Seite und auf der anderen bietet Asien ihnen Badeferien auf einsamen Inseln im Strandbungalow. Meeresrauschen zum Einschlafen und unvergessliche Sonnenuntergänge inklusive. Wer sich für Asien Rundreisen entscheidet, der erlebt das breite Spektrum an Kultur, Natur und Abenteuer. Familien mit Kindern reisen gerne nach Thailand und Surfer zieht es nach Bali.

Das kulturelle Angebot in Vietnam ist unschlagbar und Burma lockt mit seinem ursprünglichen Charme. Asien ist bunt, vielfältig und empfängt jeden Reisenden mit einem Lächeln. Unsere ausgewiesenen Asien-Spezialisten stehen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Reise zur Verfügung.

Reisen nach Thailand

Nicht umsonst ist Thailand das meistbesuchte Reiseziel des Kontinents. Weisse Sandstrände, wilde Natur und tropische Landschaften sind nur einige der Highlights einer Thailand Rundreise. Reisende werden von den gastfreundlichen Thailändern überall mit offnen Armen empfangen. Der Staat in Hinterindien verfügt über viele Hotels, die längst den europäischen Standards entsprechen. Der öffentliche Nahverkehr überzeugt mit Pünktlichkeit und ist in weiten Teilen des Landes sehr gut ausgebaut. Frühstück am Strand und mittags kulturelle Sehenswürdigkeiten besuchen, das können Sie erleben, wenn Sie nach Thailand reisen.

Auf einer geführten Tour durch das Land werden interessante Hintergrundinformationen zu Kultur, Religion und der einzigartigen Landschaft vermittelt. Asien Reisende verbinden den Aufenthalt in Thailand gerne mit Reisen nach Laos oder Kambotscha. Fragen Sie unsere Asien-Spezialisten nach Insider-Tipps für Ihre nächste Thailand Reise.

Nach Indonesien Reisen - Die Götterinsel Bali überzeugt mit Vielfältigkeit

Weisse Traumstrände, faszinierende Tempelanlagen und eine atemberaubende Natur - Bali ist zurecht eines der Top Reiseziele in Indonesien. Die gastfreundliche Lebensweise der Einwohner und die beeindruckende Kultur machen das Land zu einem Traumziel für Reisende. An den kilometerlangen Stränden Balis können Sie Surfen und auch andere Wassersportangebote wie Tauchen oder Schnorcheln nutzen. Oder Sie verbringen den Abend an einer der gemütlichen Strandbars, filmreifer Sonnenuntergang inklusive. Wer genug vom weissen Sandstrand hat, kann sonderbare Vulkanlandschaften, schwarze Strände, den berühmten Künstlerort Ubud oder den magischen Urwald mit seinen zahlreichen Tierarten erkunden.

Die romantischen Hochzeitsreisen Hotels sind perfekt für Frischvermählte und Langzeitverliebte die nach Bali reisen. Unsere Asien-Spezialisten sind regelmässig in Bali unterwegs, profitieren Sie von diesem Know-how.