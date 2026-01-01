Der asiatische Kontinent
Asien Reisen vom Spezialisten
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernAsien und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Thailand zur Festtagszeit
Dezember ist beste Reisezeit: Trockenzeit, Trauminseln – die beliebtesten Wochen des Jahres.
Asien Ferien
Einen Kontinent voller Kultur und Naturparadiesen entdecken
Kein anderer Kontinent bietet anspruchsvollen Reisenden so viel Abwechslung wie Asien. Pulsierende Metropolen mit Luxushotels und emsigen Grossstadtfeeling auf der einen Seite und auf der anderen bietet Asien ihnen Badeferien auf einsamen Inseln im Strandbungalow. Meeresrauschen zum Einschlafen und unvergessliche Sonnenuntergänge inklusive. Wer sich für Asien Rundreisen entscheidet, der erlebt das breite Spektrum an Kultur, Natur und Abenteuer. Familien mit Kindern reisen gerne nach Thailand und Surfer zieht es nach Bali.
Das kulturelle Angebot in Vietnam ist unschlagbar und Burma lockt mit seinem ursprünglichen Charme. Asien ist bunt, vielfältig und empfängt jeden Reisenden mit einem Lächeln. Unsere ausgewiesenen Asien-Spezialisten stehen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Reise zur Verfügung.
Reisen nach Thailand
Nicht umsonst ist Thailand das meistbesuchte Reiseziel des Kontinents. Weisse Sandstrände, wilde Natur und tropische Landschaften sind nur einige der Highlights einer Thailand Rundreise. Reisende werden von den gastfreundlichen Thailändern überall mit offnen Armen empfangen. Der Staat in Hinterindien verfügt über viele Hotels, die längst den europäischen Standards entsprechen. Der öffentliche Nahverkehr überzeugt mit Pünktlichkeit und ist in weiten Teilen des Landes sehr gut ausgebaut. Frühstück am Strand und mittags kulturelle Sehenswürdigkeiten besuchen, das können Sie erleben, wenn Sie nach Thailand reisen.
Auf einer geführten Tour durch das Land werden interessante Hintergrundinformationen zu Kultur, Religion und der einzigartigen Landschaft vermittelt. Asien Reisende verbinden den Aufenthalt in Thailand gerne mit Reisen nach Laos oder Kambotscha. Fragen Sie unsere Asien-Spezialisten nach Insider-Tipps für Ihre nächste Thailand Reise.
Nach Indonesien Reisen - Die Götterinsel Bali überzeugt mit Vielfältigkeit
Weisse Traumstrände, faszinierende Tempelanlagen und eine atemberaubende Natur - Bali ist zurecht eines der Top Reiseziele in Indonesien. Die gastfreundliche Lebensweise der Einwohner und die beeindruckende Kultur machen das Land zu einem Traumziel für Reisende. An den kilometerlangen Stränden Balis können Sie Surfen und auch andere Wassersportangebote wie Tauchen oder Schnorcheln nutzen. Oder Sie verbringen den Abend an einer der gemütlichen Strandbars, filmreifer Sonnenuntergang inklusive. Wer genug vom weissen Sandstrand hat, kann sonderbare Vulkanlandschaften, schwarze Strände, den berühmten Künstlerort Ubud oder den magischen Urwald mit seinen zahlreichen Tierarten erkunden.
Die romantischen Hochzeitsreisen Hotels sind perfekt für Frischvermählte und Langzeitverliebte die nach Bali reisen. Unsere Asien-Spezialisten sind regelmässig in Bali unterwegs, profitieren Sie von diesem Know-how.
Das Beste ausgewählt vom Asien-Spezialisten
Die wichtigsten Stationen auf einer Rundreise durch Asien
Vom absoluten Geheimtipp zum beliebten Reiseziel: Vietnam Reisen stehen für authentische Bergdörfer rund um Spa, einzigartige Naturparadiese am Mekong Delta und besondere Gesteinsformationen in der Halong Bucht. Das gebirgsreiche Gelände zieht sich bis in die Nachbarländer. Auch die Landschaft von Laos ist geprägt von dem mächtigen Mekong, der sich über das Land erstreckt. Laos Reisen sind ein Traum für alle, die ein authentisches Reiseerlebnis umgeben von grüner Natur suchen.
Die liebevoll dekorierten Tempel von Ankor Wat sind eine gern besuchte Sehenswürdigkeit auf Kambodscha Reisen. Belebte Uferpromenaden und landestypische Märkte machen das Land zu einem beliebten Ferienort, in dem das wahre asiatische Lebensgefühl pulsiert.
Einsame Sandstrände und quirlige Metropolen: Philippinen Reisen gelten nach wie vor als Geheimtipp unter Weltenbummlern und Erholungssuchenden. Mit mehr als 7000 Inseln, die sich auf einer Fläche, die der Grösse Deutschlands entspricht, sind sie ein perfekter Ort für Inselhopping. Ob Birma, Burma oder Myanmar, gemeint ist immer das gleiche Land, das in Südostasien an der Grenze zu Thailand und China zu finden ist.
In dem traditionellen Gebiet ist die Lebensart weitestgehend von westlichen Einflüssen unberührt. Burma Reisen vermitteln das authentische Lebensgefühl in einer buddhistischen Kultur und ihren vielen Tempeln und Schätzen. Wer seine Ferien auf einer der Asien Rundreisen verbringt, sollte auch einen Stopp in dem muslimisch geprägten Malaysia einplanen.
Hier wird Ihnen ein gelungener Reisecocktail aus der kulturell vielfältigen Metropole Kuala Lumpur, den sattgrünen Teefeldern der Camaron Highlights und tropischen Stränden, wie dem auf Perhentian Island serviert. Ausserdem erleben Besucher während ihrer Malaysia Reisen die bunte Tierwelt im dichten Dschungel im Taman Negra Nationalpark hautnah. Durch die Nähe zum nächsten Badeparadies kann der Aufenthalt in Malaysia mit Singapur Reisen verbunden werden. Wer während seiner Asien Ferien in die Welt einer schillernden Metropole eintauchen will, ist mit Hongkong Reisen bestens beraten.
Unsere Asien-Spezialisten kennen sich auf dem ganzen Kontinent aus und planen gerne gemeinsam mit Ihnen die perfekte Reiseroute.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Asien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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