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Trinidad & Tobago

Trinidad & Tobago Reisen vom Spezialisten

Die beiden wunderschönen Inseln Trinidad & Tobago waren einst ein Teil des südamerikanischen Festlands, weshalb sie nicht vulkanischen Ursprungs sind, wie die meisten ihrer Nachbarinseln. Insbesondere auf Trinidad finden Sie zahlreiche Berge und dichten Regenwald, der dieser Insel eine besondere Ausstrahlung verleiht. Im Süden der Insel dominiert hingegen eine Savanne, wodurch Trinidad sich stark von anderen Karibikinseln unterscheidet. Aufgrund zahlreicher Traumstrände ist Tobago die kleinere der beiden Inseln, ein Traumziel für entspannte Badeferien und bietet darüber auch hinaus viele luxuriöse Hotels, die es Ihnen ermöglichen, dort nach Herzenslust zu entspannen.

Wenn Sie Ihre nächsten Ferien an einem besonderen Ort wie Trinidad & Tobago verbringen möchten, sollten Sie schnellstmöglich unsere Spezialisten kontaktieren, um von diesen interessante Trinidad & Tobago Reiseinformationen zu erhalten. Wann sich die Reise am meisten lohnt, zeigt unser Überblick zur besten Reisezeit für Trinidad & Tobago.

Badeferien Trinidad & Tobago

Reisen Sie zu den traumhaften Stränden in Trinidad & Tobago

Naturreisen

Erleben Sie die einzigartige Natur des Landes

Tauchen und Wassersport

Erleben Sie die Tauchspots in Trinidad & Tobago

Reiseinformationen

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Pure karibische Lebensfreude 

Ein Vergnügen für die ganze Familie – Trinidad & Tobago Ferien

Gute Laune, pure Lebensfreude und Spass am Leben, diese Eigenschaften prägen die Bewohner von Trinidad & Tobago und sorgen dafür, dass Sie sich während Ihrer Ferien auf den Inseln wohlfühlen werden. Insbesondere die fröhlichen Melodien der Musikrichtung Calypso, die ihren Ursprung auf Trinidad & Tobago hat, machen die Region berühmt für ihre ausgelassene Atmosphäre. Auch wenn der jährlich in Port of Spain, der Hauptstadt von Trinidad & Tobago, stattfindende Karneval mit Sicherheit der Höhepunkt der guten Stimmung auf den Inseln ist, können Sie sich das ganze Jahr über auf Heiterkeit und Frohsinn freuen.

Trinidad & Tobago – zwei Inseln, die sich gut ergänzen

Tobago, die kleinere der beiden zu dem Inselstaat Trinidad & Tobago gehörenden Inseln, ist ein Ort, an dem Ruhe und Erholung im Vordergrund stehen. Dies macht sich auch in Scarborough, der Metropole der Insel, bemerkbar, da diese sehr angenehm beschaulich ist und Sie dort ganz entspannt bummeln können. Wenn Sie sich in dieser Gegend von Trinidad & Tobago aufhalten, sollten Sie auch das beeindruckende Fort King George besuchen, da Sie dort interessante Einblicke in die Kolonialgeschichte der Region erhalten.

Auch die Strände von Tobago, wie der sehr bekannte Strand Pigeon Point, zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass es an ihnen sehr gemächlich zugeht und Sie dort perfekt tauchen und schnorcheln können. Eine völlig andere Atmosphäre erwartet Sie hingegen auf Trinidad, wo immer eine Band in der Nähe spielt und vor allem an den Stränden das Leben tobt.

Egal, ob Sie die Strände von Tyrico Bay, Manzanilla, Las Cuevas oder Maracs Bay besuchen, an der Küste von Trinidad ist immer etwas los und die grünen Hügel Trinidads machen Lust darauf, mehr von dieser Insel zu sehen und zu erkunden.

Tobago – ein Paradies für Geniesser

Auf Tobago können Sie neben schönen kleinen Städtchen wie Plymouth und Charlotteville vor allem eine überragende Natur entdecken. Insbesondere das Naturschutzgebiet Main Ridge Forest Reserve and Creation Site ist ein herrliches Ausflugsziel, da der Dschungel sich in dieser Gegend frei entfalten konnte, weswegen Sie ihn hier in all seinen Facetten kennenlernen können.

Karneval in Port of Spain

Die Gegensätze auf Trinidad & Tobago

Der kleine Inselstaat Trinidad und Tobago ist ein Land der Gegensätze. Auf der einen Seite finden Sie sowohl auf der Insel Tobago als auch auf der grösseren Nachbarinsel Trinidad eine überragende Natur, die von Ruhe und Harmonie geprägt wird, befinden sich aber auch an einem Ort, an dem Karneval so zelebriert wird, wie in kaum einem anderen Land. Denn an sieben Tagen im Jahr steht Port of Spain, die Hauptstadt von Trinidad & Tobago, ganz im Zeichen der Narren und wird erfüllt von den Klängen des zu der Zeit allgegenwärtigen Calypsos.

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