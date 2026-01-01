Die atlantische Hurrikansaison dauert offiziell von Juni bis November; am aktivsten ist sie zwischen August und Oktober. Direkte Treffer bleiben die Ausnahme, kräftige Regenschauer und einzelne Sturmtage sind in dieser Zeit aber möglich. Wer ganz sicher gehen will, plant seine Kuba-Ferien zwischen Dezember und April – in der Trockenzeit zeigt sich die Insel von ihrer sonnigsten Seite.