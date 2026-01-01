Wertvolle Kuba Reisetipps für Sie
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Die wichtigsten Informationen im Überblick
Vom Zürcher Flughafen kommen Sie direkt nach Varadero oder Kuba. Die Karibik Insel verfügt über zehn internationale Flughäfen. Der Direktflug dauert zirka zehn Stunden.
Für Ihre Einreise nach Kuba benötigen Sie einen Reisepass und eine Touristenkarte. Die ersetzt das einst übliche Visum und ist am Flughafen erhältlich. Darüber hinaus müssen Rückflugticket und Nachweise über gebuchte Übernachtungen vorgelegt werden. Wer länger als 30 Tage auf der Insel bleibt, kann die Touristenkarte bei der Immigrationsbehörde Havannas nochmals um 30 Tage verlängern lassen.
Kuba ist eine familienfreundliche Insel. Nicht nur in Hotels gibt es auf Familien abgestimmte Programme. Auch zahlreiche Ausflugsziele ziehen verschiedene Generationen an.
Vor Ihrer Kubareise sollten Sie sich gegen Hepatitis A, Diphterie und Tetanus impfen lassen. Auch das Denguefieber tritt hin und wieder auf. Wirksamer Insektenschutz ist daher unerlässlich. Ihre Reiseapotheke sollte Verbandsmaterial, Ihre Medikamente und Sonnenschutz enthalten.
Kuba, mit subtropischem Klima und durchschnittlichen Jahrestemperaturen von 25 Grad Celsius, bietet von Mitte November bis Ende April die beste Reisezeit. Diese Monate sind ideal, da sie milder und trockener sind, besonders im Nordwesten der Insel. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Seit 1992 herrscht auf Kuba Religionsfreiheit. Die Kubaner bekennen sich zum katholischen und protestantischen Glauben, aber auch zu afrokubanischen Religionen. Gottesdienste werden nur sporadisch besucht.
Amts- und Landessprache auf Kuba ist Spanisch. Mit Ihrem Schulspanisch haben die Dialekte aber meist nichts zu tun. Es hilft jedoch bei der Verständigung. Deutsch wird übrigens in manchen Hotels auch gesprochen. Das liegt unter anderem an den früheren Austauschprogrammen zwischen der DDR und Kuba.
Die Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften beträgt auf Kuba 50 km/h, auf Autobahnen 100 km/h sowie auch auf Landstrassen 100 km/h. Strassen sind gut ausgebaut und gering frequentiert.
Kubas Steckdosen sind auf Flachstecker ausgerichtet. Daher ist ein Adapter nötig. Zwischen 110 und 120 Volt schwankt die Netzspannung bei 60 Hertz.
Das Telefonieren von Kuba in die Schweiz ist sehr kostspielig. Deshalb sollten Sie sich für eine nationale SIM-Karte und das Schreiben von SMS entscheiden.
Die Kubaner sind dankbar über jeden Peso, den Sie sich als Trinkgeld hinzuverdienen können.
Die offizielle Währung Kubas ist der Kubanische Peso (CUP). Er darf weder ein- noch ausgeführt werden. Der frühere Peso Convertible (CUC) wurde 2021 abgeschafft. Da es beim Wechseln manchmal Probleme gibt, empfiehlt es sich, genügend Bargeld in Euro mitzunehmen.
Auf Kuba herrscht die Central Standard Time – kurz CST. Während der Sommerzeit ist Kuba sechs Stunden hinter der Schweizer Zeit, im Winter sind es fünf Stunden minus.
Die atlantische Hurrikansaison dauert offiziell von Juni bis November; am aktivsten ist sie zwischen August und Oktober. Direkte Treffer bleiben die Ausnahme, kräftige Regenschauer und einzelne Sturmtage sind in dieser Zeit aber möglich. Wer ganz sicher gehen will, plant seine Kuba-Ferien zwischen Dezember und April – in der Trockenzeit zeigt sich die Insel von ihrer sonnigsten Seite.
Varadero steht für lange Sandstrände und komfortable Badehotels, Havanna für koloniale Architektur, Oldtimer und Musik. Wer das echte Kuba erleben möchte, kombiniert beides auf einer Rundreise – etwa mit Trinidad, dem Viñales-Tal und Cienfuegos. Viele unserer Gäste verbinden eine Rundreise mit anschliessenden Badeferien am Meer.
Für die Hochsaison von Dezember bis April – besonders über Weihnachten und Neujahr – empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, da Direktflüge und beliebte Unterkünfte früh ausgebucht sind. Auch Mietwagen sind auf Kuba erfahrungsgemäss knapp und sollten frühzeitig reserviert werden. Unsere Spezialisten stellen Ihre Kuba-Ferien individuell zusammen.
Vom Leitungswasser raten wir ab. Trinken Sie abgefülltes Wasser, das in Hotels und Läden erhältlich ist, und verwenden Sie es bei empfindlichem Magen auch zum Zähneputzen. Da das Angebot ausserhalb der Touristenzentren schwanken kann, lohnt es sich, unterwegs stets einen kleinen Vorrat dabeizuhaben.
Ja – Kuba ist von teils sehr gut erhaltenen Korallenriffen umgeben und gilt als eines der schönsten Tauchziele der Karibik. Farbenfrohe Riffe, Steilwände und eine artenreiche Unterwasserwelt erwarten Sie an vielen Küstenabschnitten. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Seite zum Tauchen auf Kuba.
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