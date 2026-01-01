Exotisches Naturparadies St. Lucia
Traumhafte Karibik Ferien vom Spezialisten
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Fantastische Naturerlebnisse auf St. Lucia
Von der Natur geschaffenes Wunderland
Weltweit bekannt ist St. Lucia vor allem für seine wunderschönen Strände, umsäumt von Palmen und viel Sonnenschein. Aber die karibische Inselwelt hat in dieser geografischen Zone weitaus mehr zu bieten und ist für Naturenthusiasten ein wahrer Schatz. Die magischen Orte, erschaffen durch die Urkräfte der Vulkane, geformt durch Feuersbrünste und Lavaströme, zeigen heute ein meisterliches Landschaftsbild, welches Besucher am besten bei einer der zahlreichen Regenwald-Touren bewundern können. Beim Wandern umfasst das Angebot dabei sowohl leichtere Touren als auch anspruchsvolle Pfade.
Hier im Südwesten, unweit der Stadt Soufrière, erleben die Besucher die Magie der berühmten Kegelhutformation des Gros und Petit Piton. Auf den Wegen zu den vulkanischen Gipfeln findet sich noch die eine oder andere Schwefelquelle. Das Gebiet gehört zu einem beeindruckenden, rund 31 Quadratkilometer grossen Nationalreservat und ist UNESCO-Weltkulturerbe.
Faszinierende Wanderungen und Ausritte mit dem Pferd
Absolutes touristisches Highlight sind die Diamond Botanical Gardens mit dem Wasserfall Diamond Falls, der wohl farbenprächtigsten Kaskade in der gesamten Karibik. St. Lucia Reisen sind nicht nur etwas für sonnenhungrige Badegäste, sondern sprechen auch aktive Naturliebhaber an. Neben Wanderungen erfreuen sich auch Touren mit dem Mountainbike oder Pferde reiten einer grossen Beliebtheit. Ausreichende Möglichkeiten hierzu bieten sich im Nordosten der Inselhauptstadt Castries am Union Nature Trail. Hier schlängeln sich zwei Rundwege, der Garden Trail und der Hillside Trail, durch die atemberaubende Schönheit der tropischen Höhenzüge.
In unmittelbarer Nähe der Naturlehrpfade befindet sich auch ein kleiner Zoo, wo einige einheimische und exotische Tiere wie beispielsweise der St. Lucia Papagei oder „grüne“ Affen zu bewundern sind.
Naturerlebnisse von bleibender Erinnerung
Beim Besuch des Diamond Estate Gardens sollte man auch einen Abstecher zu den vom französischen König Ludwig XVI errichteten Mineralbädern unternehmen. Die paradiesische Schönheit der Naturerlebnisse St. Lucias mit ihren prächtigen Pflanzen, der beeindruckenden Vogelwelt, den sich vor den Küsten versammelnden Walen und Delfinen wirkt bei den Feriengästen noch lange nach. Die gute Infrastruktur der etwa 170'000 Einwohner umfassenden Insel bietet viel individuelle Flexibilität bei einem gehobenen Reiseanspruch.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen