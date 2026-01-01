Jamaika Reisetipps vom Spezialisten
Ferien vom Spezialisten im wunderschönen Jamaika
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Von der Schweiz aus gelangen Sie mit mehreren Airlines nach Jamaika. Die Flüge bringen Sie direkt nach Kingston oder Montego Bay. Reisende aus der Schweiz müssen mit einer Flugzeit von rund elf Stunden rechnen.
Für die Einreise nach Jamaika benötigen Staatsbürger aus der Schweiz einen gültigen Reisepass. Zudem ist die Vorlage von einem Rückreiseticket oder Weiterflugticket notwendig.
Kinder sind auf Jamaika gern gesehene Gäste. Viele Hotelanlagen haben sich auf Jamaika Reisen mit Kindern spezialisiert. Es gibt eine Vielzahl an Ausflugs- und Unterhaltungsmöglichkeiten mit Kindern.
Impfungen sind für die Reise nach Jamaika nicht notwendig oder besser gesagt vorgeschrieben. Dennoch sollten die Standard-Impfungen aktuell sein. Die ärztliche Versorgung auf Jamaika ist als befriedigend zu bezeichnen. Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Reisespezialisten.
Die beste Reisezeit für Jamaika ist von Anfang Dezember bis Ende April. Gekennzeichnet durch mildes und warmes Klima mit Temperaturen, die selten unter 29 Grad Celsius fallen. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Auf Jamaika sind die meisten Einwohner Protestanten. Zudem ist hier auch noch die jüdische und islamische Glaubensgemeinschaft vertreten.
Frauen sollten ihr Sonnenbad nicht „oben ohne“ geniessen.
Die Amtssprache auf Jamaika ist Englisch.
Jamaika Mietwagenrundreisen sind eine gute und beliebte Methode, Jamaika zu erkunden und zu erleben. Vorsicht ist jedoch geboten, denn einige Strassen haben Schlaglöcher. Für die Nutzung eines Mietwagen ist ein internationaler Führerschein notwendig. Zumeist wird allerdings auch der Führerschein aus der Schweiz mit einer Kreditkarte anerkannt.
Die Steckdosen auf Jamaika stammen in der Regel aus den USA. Deshalb sollten Reisende auf alle Fälle einen Adapter im Reisegepäck haben. Die Netzspannung beträgt auf Jamaika 110 Volt.
Bei der Ankunft sollten Reisende am Airport eine entsprechende SIM-Karte erwerben. Für die Anschaffung sind rund 20 Schweizer Franken einzuplanen.
Das Trinkgeld ist in der Regel auf Jamaika bereits in der Rechnung enthalten. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie ein Trinkgeld von rund 10 Prozent geben.
Der Jamaika-Dollar ist das offizielle Zahlungsmittel auf Jamaika. Die Preise sind jedoch auch sehr häufig in US-Dollar ausgewiesen. Bei den Banken können Sie Fremdwährungen in die Landeswährung wechseln.
Während der Jamaika Reise beträgt die Zeitdifferenz zur Schweiz in den Sommermonaten minus sieben Stunden und in den Wintermonaten minus sechs Stunden.
Ab Zürich erreichen Sie Jamaika mit Direktflügen nach Montego Bay; die Flugzeit beträgt rund elf Stunden. Daneben stehen Umsteigeverbindungen über europäische oder nordamerikanische Drehkreuze zur Verfügung, die entsprechend länger dauern. Welche Verbindung zu Ihren Reisedaten passt, klären unsere Spezialisten gerne für Sie ab.
Jamaika liegt im Hurrikangürtel der Karibik. Die offizielle Hurrikansaison dauert von Juni bis November; die höchste Wahrscheinlichkeit für tropische Stürme besteht zwischen August und Oktober – zugleich die Regenzeit der Insel. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, reist zwischen Dezember und April: Diese Monate sind trockener, stabiler und zugleich die beliebteste Reisezeit.
Zu den Klassikern zählen die Dunn's River Falls bei Ocho Rios, die kilometerlangen Strände von Negril mit ihren berühmten Sonnenuntergängen, die Blaue Lagune bei Port Antonio sowie die Blue Mountains, in denen einer der bekanntesten Kaffees der Welt wächst. Auch die Musikkultur gehört zu jedem Jamaika-Besuch – Reggae ist auf der Insel allgegenwärtig.
Montego Bay punktet mit grossen Resorts und kurzer Anreise ab dem Flughafen, Negril mit dem legendären Seven Mile Beach und entspannter Atmosphäre. Ocho Rios eignet sich als Ausgangspunkt für Ausflüge, während Port Antonio im grünen Osten ruhige, ursprüngliche Ferien verspricht. Gerne stellen wir die passende Route oder Badeverlängerung für Sie zusammen.
Die Hochsaison zwischen Weihnachten und Ostern ist stark nachgefragt – insbesondere die Direktflüge und die beliebten Resorts an der Westküste. Wir empfehlen, Jamaika-Ferien für diese Zeit mehrere Monate im Voraus zu buchen. In der Nebensaison sind Sie flexibler und profitieren von ruhigeren Stränden. Unsere Karibik-Spezialisten beraten Sie gerne.
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