Knecht Reisegruppe Gütesiegel
karibik Reisen Gütesiegel
karibikreisen
Providenciales, Turks / Caicos, Karibik

Turks & Caicos Hotels & Resorts vom Spezialisten

Ferien in der Karibik

Die Turks & Caicos Inseln empfangen ihre Besucher in paradiesischen Hotelanlagen. Es bietet sich an, die traumhaften Inseln in der Karibik bei einem Insel-Hopping via Schiff zu entdecken. Schauen Sie sich auf unserer Seite in dem umfangreichen Hotel-Angebot um. Unser Karibik Spezialisten Team berät Sie gerne bei Ihren Fragen rund um Turks & Caicos Reisen.

Hotels nach Inseln

Caicos-Inseln

Providenciales

Purer Genuss im «Amanyara»

Am Malcom’s Beach lädt das komfortable Hotel Amanyara Gäste ein, welche die Abgeschiedenheit privater Pavillons am Strand zu schätzen wissen. Ein Highlight ist der hauseigene Beach Club in den Stranddünen. Hier können Sie die kulinarischen Spezialitäten des Landes geniessen.

Providenciales – von der Sonne verwöhnt

Auf der Insel Providenciales, von den Bewohnern kurz «Provo» genannt, liegen komfortable Luxus-Resorts und Hotels direkt am Strand. Das «Beaches Turks & Caicos Resort» versprüht mit seiner Lage an den türkisfarbenen Lagunen der Insel einen einzigartigen Charme. Die zahlreichen Restaurants der Anlage verwöhnen ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt.

Entspannende Strandspaziergänge

Am Grace Bay Beach auf Providenciales werden zahlreiche Wassersport-Aktivitäten angeboten, bei denen Spass garantiert ist. Wer es etwas gemütlicher angehen lassen will, nutzt den 20 Kilometer langen Strand für romantischen Spaziergänge unter Palmen. Am Abend können Sie hier die traumhaften Sonnenuntergänge bewundern.

Badeferien Turks & Caicos

Gönnen Sie sich Ferien an den schönsten Stränden der Welt

Ferien mit den Kindern

Ferien in der Karibik für die gesamte Familie

Tauchen und Wassersport

Einzigartige Reisen für pures Tauchvergnügen

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles über Land und Leute sowie eine Vielzahl an hilfreichen Tipps

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren