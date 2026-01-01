Virgin Islands Reisen vom Spezialisten
Lassen Sie sich von der Vielfältigkeit überraschen
Romantische Buchten und imposante Graureiher
Die Virgin Islands sind ein Paradies auf Erden
Da man auf ihnen viel erleben kann, erfreuen sich die Virgin Islands einer grossen Beliebtheit und werden vor allem von Amerikanern besucht. Wenn Sie Ihre Ferien auf den Virgin Islands verleben, bieten sich Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Freizeit zu gestalten. Dank ihrer Lage sind die Inseln prädestiniert für Wassersport jeglicher Art und laden Sie und Ihre Familie dazu ein, beim Segeln eine schöne Zeit zu haben. Die Hauptinsel der Virgin Islands ist Tortola, auf der bis zu 14'000 Bewohner leben.
Aber auch andere Inseln, wie zum Beispiel Anegada oder die für ihre Salzgewinnung berühmte Insel Salt Island sind sehr interessant und ein lohnendes Ziel für Ausflüge. Des Weiteren ist auch ein Besuch der Insel Virgin Gorda eine gute Idee, da Sie dort auf viele Höhlen treffen, die unter dem Namen Baths bekannt sind. Auf Norman Island hingegen erinnert noch vieles an die Vergangenheit der Insel als Heimat von Piraten.
Inseln mit einer bewegten Geschichte – die Virgin Islands
Obwohl die Virgin Islands sehr britisch wirken, gehört nur ein Teil der circa 100 Inseln zu den sogenannten British Virgin Islands, da die anderen zu den US Virgin Islands mit ihrer Hauptstadt Christiansted gezählt werden. Gesellschaftliches Zentrum der Inselgruppe ist Road Town, die Hauptstadt des britischen Teils der Inseln, welche auf Tortola liegt. Aufgrund ihrer landschaftlichen Beschaffenheit und sehenswerter Naturmonumente sind die Virgin Islands insbesondere dann ein Traumziel, wenn Sie nach einem Ort suchen, an dem Sie entspannte und vor allem erholsame Karibikferien verbringen können.
Traumhafte Orte prägen die Virgin Islands
Von den vielen sehenswerten Plätzen auf den Virgin Islands sticht vor allem die sehr romantische Bucht Devil's Bay hervor, in deren Umgebung Sie gemeinsam mit Ihrem Partner eine unvergessliche Zeit haben können, wenn Sie Ihre Ferien auf den Virgin Islands verbringen. Sehr malerisch präsentiert sich auch das Gebiet rund um Smuggler’s Cove, wo Sie unter anderem imposanten Graureihern auf der Jagd nach Fischen zuschauen können. Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine Reise zu den Virgin Islands zu machen, haben Sie definitiv eine gute Wahl getroffen.
Denn kaum eine andere Region der Karibik ist so idyllisch und harmonisch. Freuen Sie sich auf goldgelbe Strände und Korallenriffe, an denen Sie sich vom Stress des Alltags erholen werden und die Sonne der Karibik geniessen können.
Aktivurlaub in der Karibik
Möglichkeiten für Wassersport so weit das Auge reicht
Kenner und Geniesser aus aller Welt reisen auf die British Virgin Islands, weil sie vom Versprechen von Entspannung, exklusiven Hotels und Resorts, Traumwetter und karibischem Flair unwiderstehlich angezogen werden. Besonders beliebt sind die geschützten Buchten um die mehr als 50 Inseln bei Seglern. Verlässliche Passatwinde und sanfte Strömungen machen die British Virgin Islands zu einem der grossen Segel-Hotspots der Welt. Wer in seinen Karibik Ferien aktiv sein möchte, liegt auf Tortola goldrichtig: Freizeit- und Wassersportler schätzen das breite Angebot an Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Kitesurfen, Segeln, Beach Volleyball und vieles mehr.
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