Das Reisebüro mit Schweizer Beratung

Unser Spezialisten-Team sorgt schon bei der Reiseplanung für Erholung

Knecht Reisen ist der viertgrösste Reiseveranstalter der Schweiz und operiert gegenwärtig mit siebzehn spezialisierten Eigenmarken. Den Grundstein zum heutigen modernen Reiseunternehmen legte 1909 Johann Knecht, als er in Brugg eine Fuhrhalterei gründete. Seit 1961 ist Knecht Reisen mit eigenen Reisebüros tätig und ist aktuell an mehr als zwanzig Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. 100 000 Kunden vertrauen uns jedes Jahr ihre Ferienplanung an.

Die Angebotspalette umfasst hochspezialisierte Reiseveranstaltung in den Gebieten Australien, Neuseeland und Südsee, Südliches Afrika, Nord- und Südamerika, Karibik, Skandinavien, Arktis, Antarktis, Osteuropa, Russland, Baltikum und Zentralasien. Hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Gruppen- und Leserreisen weltweit, Sportreisen wie weltweite Ski- und Golfreisen, Sport-Trainingslager und Fan-Reisen. Die Reisebüros der Knecht Reisegruppe vermitteln neben unseren Eigenprodukten die gesamte Palette in- und ausländischer Reiseveranstalter.