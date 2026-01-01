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Ferien mit dem führenden Schweizer Fernreise-Spezialisten

Seit 60 Jahren erfüllt Knecht Reisen Ferienträume. Fachwissen, Kompetenz, Service und Qualität geniessen bei uns höchste Priorität, damit Sie unvergessliche Ferien geniessen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen ihre Zielgebiete wie ihre eigene Westentasche. Die Mitarbeitenden bilden sich laufend weiter, reisen selbst gerne und regelmässig und kehren dabei immer wieder mit neuen Produkten und Geheimtipps für Sie zurück. Profitieren auch Sie von diesem echten Mehrwert der Spezialisten und lassen Sie sich von unserer Begeisterung fürs Reisen anstecken.

Reisewelten 2026 – Braunbaeren am Ufer eines Flusses in Nordamerika
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026

Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich

Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern

Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei

Unsere Standorte im Überblick

Aarau

Vordere Vorstadt 27

5000 Aarau

Baden

Vordere Metzggasse 6

5400 Baden

Basel

Aeschengraben 6

4010 Basel

Basel Glur Reisen

Spalenring 111

4009 Basel

Einsiedeln

Hauptstrasse 6

8840 Einsiedeln

Frick

Hauptstrasse 45

5070 Frick

Gelterkinden

Schulgasse 3

4460 Gelterkinden

Kloten

Schaffhauserstr. 130

8302 Kloten

Lenzburg

Bahnhofstrasse 5

5600 Lenzburg

Luzern

Alpenstrasse 1

6004 Luzern

Montreux

Avenue des Alpes 59

1820 Montreux

Oberwil

Passage 4/Tramstation

4104 Oberwil

Rapperswil

Am Cityplatz Rathausstrasse 12

8640 Rapperswil

Rheinfelden

Marktgasse 61

4310 Rheinfelden

Solothurn

Stalden 19

4502 Solothurn

Windisch / Brugg

Schwimmbadstrasse 1

5210 Windisch

Winterthur

Stadthausstr. 57 / Marktgasse 20

8401 Winterthur

Wohlen

Zentrum Arena Bahnhofstrasse 7

5610 Wohlen

Zug

Bahnhofstrasse 28

6300 Zug

Zürich

Fraumünsterstr. 27

8001 Zürich

Zürich West

Pfingstweidstrasse 9

8005 Zürich

Premium Reisen

Schwimmbadstrasse 1

5210 Windisch

Sportreisen

Schaffhauserstr. 130

8302 Kloten

Das Reisebüro mit Schweizer Beratung

Unser Spezialisten-Team sorgt schon bei der Reiseplanung für Erholung

Knecht Reisen ist der grösste Reiseveranstalter der Schweiz und operiert gegenwärtig mit vierzehn spezialisierten Eigenmarken. Den Grundstein zum heutigen modernen Reiseunternehmen legte 1909 Johann Knecht, als er in Brugg eine Fuhrhalterei gründete. Seit 1961 ist Knecht Reisen mit eigenen Reisebüros tätig und ist aktuell an 23 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. 100 000 Kunden vertrauen uns jedes Jahr ihre Ferienplanung an.

Die Angebotspalette umfasst hochspezialisierte Reiseveranstaltung in den Gebieten Australien, Neuseeland und Südsee, Südliches Afrika, Nord- und Südamerika, Karibik, Skandinavien, Arktis, Antarktis, Osteuropa, Russland, Baltikum und Zentralasien. Hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Gruppen- und Leserreisen weltweit, Sportreisen wie weltweite Ski- und Golfreisen, Sport-Trainingslager und Fan-Reisen. Die Reisebüros der Knecht Reisegruppe vermitteln neben unseren Eigenprodukten die gesamte Palette in- und ausländischer Reiseveranstalter.

fragen sie uns

Destination-infos

AfrikaAlaskaAmerikaArabienAsienAustralienChina
IndienJapanKanadaKaribikMaledivenMauritiusNeuseeland
SeychellenSkandinavienSri LankaSüdamerikaSüdseeZentralamerikaZentralasien

Weihnachten & Silvester in der Ferne

Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.

Herbstferien: jetzt noch buchbar

Thailand, Malediven oder Mauritius im Oktober – diese Fernziele klappen auch kurzfristig.

Kirschblüte in Japan

Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.

Antarktis: die Saison beginnt

Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.

Geführte Rundreisen 

Sorgfältig geplant und kompetent begleitet rund um den Globus! 

Hochzeitsreisen 

Unvergessliche romantische Hochzeitsreisen nach Ihren Ansprüchen.

Mietwagenrundreisen

Anschnallen und los geht’s. Erleben Sie die absolute Freiheit! 

Reiseinformationen

Alle wichtigen Reisetipps für eine unvergessliche Reise.

Reisen im Camper 

Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil! 

Reisen mit der Familie

Wir wissen was perfekte Familienferien ausmachen! 

Safaris 

Erkunden Sie neue Tier- und Naturwelten hautnah.

Schiffsreisen

Unterwegs auf hoher See zu den schönsten Reisezielen der Welt.

Sportreisen 

Trainingslager, Live-Sportevents, Gruppenreisen, Wintersport und Golfreisen. 

Strandferien

Kristallklares Wasser und Dolce Far Niente – Badespass pur an den schönsten Stränden weltweit! 

Fernreiseziele von A bis Z – direkt zum Spezialisten

Ob Safari in Afrika, Roadtrip durch die USA und Kanada, Inseltraum in der Südsee oder Kultur in Asien und Japan: Unsere Spezialisten kennen jedes Reiseziel aus eigener Erfahrung. Zu den Klassikern gehören Australien und Neuseeland, Südamerika und Zentralamerika, die Karibik sowie Malediven, Mauritius und Seychellen im Indischen Ozean.

Dazu kommen Arabien, Skandinavien und Island, Expeditionen bis in die Antarktis und Schiffsreisen weltweit. Jede Reise wird individuell geplant – mit persönlicher Beratung an 23 Standorten in der Schweiz und flexibler Buchung dank Superflex-Tarif.

Kataloge

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