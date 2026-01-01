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Ferien mit dem führenden Schweizer Fernreise-Spezialisten
Die Reisemesse von Knecht ReisenReisewelten
2026
Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernÜber 30 Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
2026
Samstag, 5. September 2026
Mandarin Oriental Savoy, Zürich
Sonntag, 6. September 2026
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Unsere Standorte im Überblick
Aarau
Vordere Vorstadt 27
5000 Aarau
Baden
Vordere Metzggasse 6
5400 Baden
Basel
Aeschengraben 6
4010 Basel
Basel Glur Reisen
Spalenring 111
4009 Basel
Einsiedeln
Hauptstrasse 6
8840 Einsiedeln
Frick
Hauptstrasse 45
5070 Frick
Gelterkinden
Schulgasse 3
4460 Gelterkinden
Kloten
Schaffhauserstr. 130
8302 Kloten
Lenzburg
Bahnhofstrasse 5
5600 Lenzburg
Luzern
Alpenstrasse 1
6004 Luzern
Montreux
Avenue des Alpes 59
1820 Montreux
Oberwil
Passage 4/Tramstation
4104 Oberwil
Rapperswil
Am Cityplatz Rathausstrasse 12
8640 Rapperswil
Rheinfelden
Marktgasse 61
4310 Rheinfelden
Solothurn
Stalden 19
4502 Solothurn
Windisch / Brugg
Schwimmbadstrasse 1
5210 Windisch
Winterthur
Stadthausstr. 57 / Marktgasse 20
8401 Winterthur
Wohlen
Zentrum Arena Bahnhofstrasse 7
5610 Wohlen
Zug
Bahnhofstrasse 28
6300 Zug
Zürich
Fraumünsterstr. 27
8001 Zürich
Zürich West
Pfingstweidstrasse 9
8005 Zürich
Premium Reisen
Schwimmbadstrasse 1
5210 Windisch
Sportreisen
Schaffhauserstr. 130
8302 Kloten
Das Reisebüro mit Schweizer Beratung
Unser Spezialisten-Team sorgt schon bei der Reiseplanung für Erholung
Knecht Reisen ist der grösste Reiseveranstalter der Schweiz und operiert gegenwärtig mit vierzehn spezialisierten Eigenmarken. Den Grundstein zum heutigen modernen Reiseunternehmen legte 1909 Johann Knecht, als er in Brugg eine Fuhrhalterei gründete. Seit 1961 ist Knecht Reisen mit eigenen Reisebüros tätig und ist aktuell an 23 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. 100 000 Kunden vertrauen uns jedes Jahr ihre Ferienplanung an.
Die Angebotspalette umfasst hochspezialisierte Reiseveranstaltung in den Gebieten Australien, Neuseeland und Südsee, Südliches Afrika, Nord- und Südamerika, Karibik, Skandinavien, Arktis, Antarktis, Osteuropa, Russland, Baltikum und Zentralasien. Hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Gruppen- und Leserreisen weltweit, Sportreisen wie weltweite Ski- und Golfreisen, Sport-Trainingslager und Fan-Reisen. Die Reisebüros der Knecht Reisegruppe vermitteln neben unseren Eigenprodukten die gesamte Palette in- und ausländischer Reiseveranstalter.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Fernreiseziele von A bis Z – direkt zum Spezialisten
Ob Safari in Afrika, Roadtrip durch die USA und Kanada, Inseltraum in der Südsee oder Kultur in Asien und Japan: Unsere Spezialisten kennen jedes Reiseziel aus eigener Erfahrung. Zu den Klassikern gehören Australien und Neuseeland, Südamerika und Zentralamerika, die Karibik sowie Malediven, Mauritius und Seychellen im Indischen Ozean.
Dazu kommen Arabien, Skandinavien und Island, Expeditionen bis in die Antarktis und Schiffsreisen weltweit. Jede Reise wird individuell geplant – mit persönlicher Beratung an 23 Standorten in der Schweiz und flexibler Buchung dank Superflex-Tarif.