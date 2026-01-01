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Santo Domingo, Dominican Republic. Entrance door of Alcazar de Colon, Diego Columbus residence situated in Spanish Square. Colonial Zone of the city, declared UNESCO World Heritage.

Santo Domingo Reisen

Metropole und Badeort zugleich

Santo Domingo ist die modernste und geschäftigste Stadt der Dominikanischen Republik. ‘La Capital’, wie sie liebevoll genannt wird, ist eine Collage aus Kulturen und Nachbarschaften. Hier sind die Geräusche des Lebens zu Hause: Dominosteine, die auf Tische geklatscht werden, Auspufftöpfe und Hörner, die vom chaotischen Verkehr ausgehen, wummernde Merengue-Klänge, die aus kleinen Shops plärren und laut diskutierende Gesprächsrunden, die unter schattigen Bäumen in der Altstadt ihren Lauf nehmen. Santo Domingo wurde von Bartolomeo, dem Bruder Christoph Kolumbus, gegründet.

Die seit 1990 in der Liste des UNESCO Welterbe eingetragene historische Altstadt zieht Besucher aus aller Welt an. Auf Ihrem Stadtrundgang durch die historische Zona Colonial werden Sie während Ihren Dominikanische Republik Ferien eine der ältesten Kirchen des Landes und die älteste noch erhaltene europäische Festung sehen. Während Sie über Kopfsteinpflaster schlendern, könnten Sie leicht vergessen, dass Santo Domingo im Herzen der Karibik liegt. Die Stadt versinnbildlicht den Geist der dominikanischen Kultur mit der Moderne.

Hier verschmelzen Neues und Althergebrachtes nahtlos: jahrhundertealte Architektur und Geschichte neben klimatisierten Einkaufspalästen, Avantgarde-Kunstgalerien und das stampfende Nachtleben mit seiner boomenden Gastro Szene leben einhellig Seite an Seite. Santo Domingo schafft die spannende Gratwanderung zwischen kolonialer Herkunft und dem 21. Jahrhundert mit scheinbarer Leichtigkeit. Während die Stadt das kommerzielle und politische Zentrum des Landes ist, hat sie sich ein sympathisches und entspanntes Erscheinungsbild bewahrt, denn Santo Domingo ist auch ein Badeort.

Hier lassen sich dank einer breiten Auswahl an komfortablen Hotels sehr gut einige lockere Ferientage verbringen. Sprechen Sie mit unseren Dominikanische Republik Spezialisten, die Ihnen gerne ein unverbindliches Reiseangebot unterbreiten.

Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Ausflüge ab Santo Domingo

Santo Domingo liegt an der Südküste der Dominikanischen Republik, dort, wo der Fluss Ozama ins Karibische Meer mündet. Die Stadt gilt als älteste von Europäern gegründete Stadt Amerikas – nirgendwo sonst in der Karibik liegen Kolonialgeschichte und karibischer Alltag so nah beieinander. Für Feriengäste interessant ist vor allem die Kombination: Ein bis zwei Tage reichen, um die Zona Colonial zu Fuss zu erkunden, danach locken die Badeorte östlich der Stadt mit karibischen Stränden – ideal, wenn Sie Kultur und Strandferien in einer Reise verbinden möchten.

Das Klima ist tropisch warm, die Temperaturen liegen das ganze Jahr über bei sommerlichen Werten. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate Dezember bis April, wenn es trockener und etwas weniger schwül ist; von Juni bis November ist mit mehr Regenschauern zu rechnen. Dank des internationalen Flughafens östlich der Stadt ist Santo Domingo gut erreichbar und eignet sich als Start- oder Endpunkt einer Rundreise über die Insel – ob Richtung Punta Cana, in die Berge des Landesinneren oder entlang der Südküste.

Welche Hotels und Resorts zu Ihren Plänen passen, wissen unsere Karibik Spezialisten – sie kennen die Häuser aus eigener Anschauung und beraten Sie gerne persönlich.

Santo Domingo: die älteste Stadt Amerikas

1498 gegründet, ist die dominikanische Hauptstadt die erste dauerhafte europäische Stadtanlage der Neuen Welt – ihre Zona Colonial zählt seit 1990 zum UNESCO-Welterbe.

Die Zona Colonial

Auf wenigen Quadratkilometern stehen die ersten Bauten ihrer Art in Amerika: die Catedral Primada von 1540, das Wohnhaus des Kolumbus-Sohns Diego als Alcázar de Colón und die Calle las Damas, die älteste gepflasterte Strasse des Kontinents. Abends füllen sich die Plätze mit Musik.

Malecón und moderne Stadt

Entlang der Uferpromenade Malecón reihen sich Hotels und Restaurants mit Blick auf das Karibische Meer. Nördlich davon liegt der Botanische Garten, einer der grössten der Karibik, und das Museo del Hombre Dominicano mit Zeugnissen der Taíno-Kultur.

Als Auftakt einer Rundreise

Santo Domingo eignet sich als Einstieg, bevor es an die Strände geht: Bayahibe und La Romana liegen gut anderthalb Fahrstunden entfernt, Punta Cana rund zweieinhalb. Wer Kultur und Badeferien verbinden möchte, beginnt hier.

Häufige Fragen zu Santo Domingo

Ja. Die Zona Colonial ist seit 1990 UNESCO-Welterbe und beherbergt mit der Catedral Primada, dem Alcázar de Colón und der Calle las Damas die ersten Bauten ihrer Art in Amerika. Zwei Nächte genügen für die Höhepunkte.

Bayahibe und La Romana liegen gut anderthalb Fahrstunden entfernt, Punta Cana rund zweieinhalb. Die Stadt eignet sich damit gut als Auftakt einer Reise, die Kultur und Badeferien verbindet.

Die Catedral Primada von 1540, den Alcázar de Colón, die Calle las Damas als älteste gepflasterte Strasse Amerikas, die Uferpromenade Malecón und das Museo del Hombre Dominicano.

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