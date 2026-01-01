Santo Domingo Reisen
Metropole und Badeort zugleich
Gut zu wissen: Lage, Reisezeit und Ausflüge ab Santo Domingo
Santo Domingo liegt an der Südküste der Dominikanischen Republik, dort, wo der Fluss Ozama ins Karibische Meer mündet. Die Stadt gilt als älteste von Europäern gegründete Stadt Amerikas – nirgendwo sonst in der Karibik liegen Kolonialgeschichte und karibischer Alltag so nah beieinander. Für Feriengäste interessant ist vor allem die Kombination: Ein bis zwei Tage reichen, um die Zona Colonial zu Fuss zu erkunden, danach locken die Badeorte östlich der Stadt mit karibischen Stränden – ideal, wenn Sie Kultur und Strandferien in einer Reise verbinden möchten.
Das Klima ist tropisch warm, die Temperaturen liegen das ganze Jahr über bei sommerlichen Werten. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate Dezember bis April, wenn es trockener und etwas weniger schwül ist; von Juni bis November ist mit mehr Regenschauern zu rechnen. Dank des internationalen Flughafens östlich der Stadt ist Santo Domingo gut erreichbar und eignet sich als Start- oder Endpunkt einer Rundreise über die Insel – ob Richtung Punta Cana, in die Berge des Landesinneren oder entlang der Südküste.
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Santo Domingo: die älteste Stadt Amerikas
1498 gegründet, ist die dominikanische Hauptstadt die erste dauerhafte europäische Stadtanlage der Neuen Welt – ihre Zona Colonial zählt seit 1990 zum UNESCO-Welterbe.
Die Zona Colonial
Auf wenigen Quadratkilometern stehen die ersten Bauten ihrer Art in Amerika: die Catedral Primada von 1540, das Wohnhaus des Kolumbus-Sohns Diego als Alcázar de Colón und die Calle las Damas, die älteste gepflasterte Strasse des Kontinents. Abends füllen sich die Plätze mit Musik.
Malecón und moderne Stadt
Entlang der Uferpromenade Malecón reihen sich Hotels und Restaurants mit Blick auf das Karibische Meer. Nördlich davon liegt der Botanische Garten, einer der grössten der Karibik, und das Museo del Hombre Dominicano mit Zeugnissen der Taíno-Kultur.
Als Auftakt einer Rundreise
Santo Domingo eignet sich als Einstieg, bevor es an die Strände geht: Bayahibe und La Romana liegen gut anderthalb Fahrstunden entfernt, Punta Cana rund zweieinhalb. Wer Kultur und Badeferien verbinden möchte, beginnt hier.
Häufige Fragen zu Santo Domingo
Ja. Die Zona Colonial ist seit 1990 UNESCO-Welterbe und beherbergt mit der Catedral Primada, dem Alcázar de Colón und der Calle las Damas die ersten Bauten ihrer Art in Amerika. Zwei Nächte genügen für die Höhepunkte.
Bayahibe und La Romana liegen gut anderthalb Fahrstunden entfernt, Punta Cana rund zweieinhalb. Die Stadt eignet sich damit gut als Auftakt einer Reise, die Kultur und Badeferien verbindet.
Die Catedral Primada von 1540, den Alcázar de Colón, die Calle las Damas als älteste gepflasterte Strasse Amerikas, die Uferpromenade Malecón und das Museo del Hombre Dominicano.
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