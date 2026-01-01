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Naturparadies in der Karibik
Wasserfälle – geheimnisvolle Attraktionen, die Dominica prägen
Wenn Sie auf Dominica unterwegs sind, werden Sie immer wieder imposanten Wasserfällen begegnen. Freuen Sie sich darauf, solch schöne Orte wie die Middleham Falls und die Sari Sari Falls zu besuchen, die beide einen Eindruck davon vermitteln, mit welcher Kraft sich Wasser seinen Weg bahnt. An vielen der eindrucksvollen Wasserfälle auf Dominica können Sie auch baden. Sehr empfehlenswert sind in diesem Zusammenhang der Emerald Pool und die Trafalgar Falls, in deren Umgebung es sowohl warme als auch kalte Naturpools gibt.
Schwefelquellen, Wanderwege und schöne Strände – Dominica
Die dichten Regenwälder auf Dominica entführen Sie in ein eigenes Ökosystem, welches auf Dominica noch weitgehend intakt ist. Viele verschiedene Vogelarten und eine reichhaltige Tierwelt sind einer der Hauptgründe dafür, dass Dominica insbesondere von Naturliebhabern so geschätzt wird und als eines der vielseitigsten Reiseziele der Karibik gilt. Eine der auffälligsten Pflanzen auf Dominica ist eine unter dem Namen Sabine Carinalis bekannte Baumart, die in einem sehr kräftigen Rot blüht. Dominicas Hotels integrieren sich problemlos in die Naturlandschaft der Region und beeindrucken durch ihren Luxus.
Dominica ist eine Insel voller herrlicher Orte
Um die Schönheit von Dominica auf eine besondere Art und Weise zu erfassen, ist es eine gute Idee, auf dem Waitikubuli Trail unterwegs zu sein. Dieser Wanderweg ist insbesondere deshalb reizvoll, weil er über die gesamte Insel Dominica führt und Sie alle Naturräume der Region durchwandern können, wenn Sie ihn nutzen. Neben unzähligen Vögeln und einigen Säugetieren begegnen Sie auf einer Wanderung auf diesem Trail vor allem vielen atemberaubend schönen Pflanzen und den berühmten Hot Springs, in denen Sie nach einer langen Wanderung wieder Kraft tanken können, wenn Sie möchten.
Aber nicht nur das Inselinnere von Dominica hat seine Reize, auch die Küstengebiete sind sehr einladend und überzeugen mit schönen Stränden, an denen Sie nach Herzenslust tauchen und schnorcheln können.
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