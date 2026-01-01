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Comfort Suites
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Paradise Island
Auf der anderen Strassenseite vom Atlantis gelegene, einfache Unterkunft für budgetbewusste Familien. Die Attraktionen des Atlantis können mitbenutzt werden.
Beschreibung
Zimmer
223 grosszügige und sehr geräumige Zimmer mit Wohnbereich und Sofabett. Alle Zimmer verfügen gratis WLAN.
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