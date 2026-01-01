Grenada Mietwagenrundreisen vom Spezialisten

Was Sie unterwegs erwartet

Eine Mietwagenrundreise über Grenada führt Sie in wenigen Tagen durch erstaunlich viele Landschaften. Im Süden locken helle Sandstrände und gemütliche Strandrestaurants, im Inselinneren wandern Sie im Nationalpark rund um den Grand Etang durch Regenwald zu Kraterseen und Wasserfällen. An der Ostküste besuchen Sie Gewürzgärten und traditionelle Verarbeitungsstätten, in denen Muskatnuss, Zimt und Kakao bis heute von Hand verlesen werden – der Duft gehört zu Grenada wie das Meer. Der ruhigere Norden belohnt mit Aussichtspunkten, Fischerdörfern und Buchten, in denen Sie oft alleine baden.

Gefahren wird auf Grenada übrigens links; die Strassen sind kurvig, aber gut zu bewältigen, und die kurzen Etappen lassen viel Zeit für Zwischenhalte. Über alle Formalitäten rund ums Fahren vor Ort informieren wir Sie bei der Buchung.