Grenada Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Mit dem Mietwagen über die Gewürzinsel – Grenada individuell entdecken
Grenada, die «Gewürzinsel» der Karibik, ist wie geschaffen für eine Entdeckungsreise auf eigene Faust: Die Insel ist überschaubar, die Distanzen sind kurz, und hinter jeder Kurve wartet ein neues Bild – Muskatnuss- und Kakaoplantagen, Regenwald, Wasserfälle und einsame Buchten. Mit dem Mietwagen bestimmen Sie Tempo und Route selbst: heute ein Strandtag im Süden, morgen eine Fahrt durch das grüne Hochland, übermorgen ein Bummel durch die Gassen der Hauptstadt St. George's mit ihrem malerischen Hafenbecken. Gerade auf Grenada, wo viele Schönheiten abseits der Hauptstrassen liegen, ist der eigene Wagen der Schlüssel zur Insel.
Was Sie unterwegs erwartet
Eine Mietwagenrundreise über Grenada führt Sie in wenigen Tagen durch erstaunlich viele Landschaften. Im Süden locken helle Sandstrände und gemütliche Strandrestaurants, im Inselinneren wandern Sie im Nationalpark rund um den Grand Etang durch Regenwald zu Kraterseen und Wasserfällen. An der Ostküste besuchen Sie Gewürzgärten und traditionelle Verarbeitungsstätten, in denen Muskatnuss, Zimt und Kakao bis heute von Hand verlesen werden – der Duft gehört zu Grenada wie das Meer. Der ruhigere Norden belohnt mit Aussichtspunkten, Fischerdörfern und Buchten, in denen Sie oft alleine baden.
Gefahren wird auf Grenada übrigens links; die Strassen sind kurvig, aber gut zu bewältigen, und die kurzen Etappen lassen viel Zeit für Zwischenhalte. Über alle Formalitäten rund ums Fahren vor Ort informieren wir Sie bei der Buchung.
Für wen sich die Reiseform eignet – und die beste Reisezeit
Mietwagenferien auf Grenada passen zu allen, die Unabhängigkeit schätzen: zu Paaren und Familien, die Strand und Natur flexibel verbinden möchten, ebenso wie zu Geniessern, die Märkte, Gewürzgärten und lokale Küche in ihrem eigenen Rhythmus entdecken wollen. Wer nicht täglich fahren möchte, kombiniert einige Tage mit Mietwagen mit anschliessenden Badeferien auf Grenada – eine bewährte Mischung aus Aktivität und Erholung. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April; zwischen Juni und November fällt mehr Regen, und tropische Stürme sind in der Region möglich.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten für die Karibik kennen Grenada aus eigener Erfahrung: Sie empfehlen Ihnen lohnende Routen und Zwischenhalte, wählen Unterkünfte aus, die zu Ihnen passen, und organisieren Fahrzeug, Flüge und Transfers aus einer Hand. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir stellen Ihre massgeschneiderte Mietwagenreise über die Gewürzinsel zusammen.
Gut zu wissen für Ihre Mietwagenreise
Auf Grenada übernachten Sie wahlweise an einem festen Standort und erkunden die Insel sternförmig, oder Sie wechseln während der Reise die Unterkunft und lernen mehrere Regionen intensiver kennen. Beide Varianten haben ihren Reiz – wir beraten Sie gerne, welche besser zu Ihren Plänen passt. Auch die Kombination mit den Schwesterinseln Carriacou und Petite Martinique lässt sich einbauen. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Offerte mit Fahrzeug, Unterkünften und Flügen.
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