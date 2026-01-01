St. Kitts & Nevis Badeferien
Ferien mit Blick auf das kristallklare Meer
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Entspanntes Inselleben geniessen
St. Kitts und Nevis Badeferien – Entspannung pur
Wenn Sie in St. Kitts oder Nevis am Strand liegen, können Sie neben einem atemberaubenden Blick auf das kristallklare Meer oft auch eine üppige Vegetation im Hinterland bestaunen. Freuen Sie sich auf eine immergrüne Natur, die St. Kitts und Nevis einen besonderen Charme verleiht und dafür sorgt, dass St. Kitts & Nevis Reisen immer ein abwechslungsreiches Erlebnis sind. Der an einigen Stellen sehr dichte Regenwald auf St. Kitts und Nevis ist faszinierend und beherbergt neben vielen interessanten Tieren vor allem eine bemerkenswerte Vogelwelt.
Falls Sie auf der Suche nach einem Reiseziel sind, an dem Sie in einer überragenden Natur ausspannen können, sind St. Kitts & Nevis Ferien eine gute Wahl.
Ein Vergnügen für Geniesser – St. Kitts & Nevis Reisen
Die schönsten Strände im Bereich von St. Kitts & Nevis finden Sie im Südosten der Insel St. Kitts. Vor allem die dem Atlantik zugewandten Strände dieser Region sind beliebt, da sie rauer und wilder sind als ihre Gegenstücke auf der karibischen Seite von St. Kitts. Egal, ob Sie während Ihrer St. Kitts Ferien Conaree Bay, Hermitage Bay oder die berühmte Half Moon Bay besuchen, die Atlantikstrände von St. Kitts eignen sich alle hervorragend dafür, dort Wassersport, wie zum Beispiel Windsurfing, zu treiben.
Nevis – wunderschöne Strände erwarten Sie
Während eines Aufenthaltes in dem Inselstaat St. Kitts & Nevis ist auch ein Besuch der kleineren der beiden Inseln, Nevis, sehr interessant. Insbesondere wenn Sie während Ihrer Ferien in der Region in erster Linie herrliche Strände besuchen möchten, sind Sie auf Nevis genau richtig. Denn die traumhaften Strände der Insel mit so klangvollen Namen wie Lovers Beach oder Windward Sands Beach bieten Ihnen ein grandioses Umfeld für entspannte Strandtage, an denen der stressige Alltag weit weg ist.
Aber auch die Strände Qualie Beach und Pinney's Beach sind ein Garant für eine schöne und vor allem unbeschwerte Zeit in einem traumhaften Teil der Karibik.
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