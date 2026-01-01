Von Kennern werden die wunderschönen Inseln St. Kitts & Nevis auch als das Herz der Antillen bezeichnet. Traumhafte Landschaften, weitläufige Strände und eine Flora und Fauna, die dazu einlädt, sich wohlzufühlen, prägen diese herrlichen Inseln, auf denen Sie unvergessliche Badeferien in der Karibik verbringen können. Auch wenn sich St. Kitts & Nevis immer grösserer Beliebtheit bei Reisenden erfreuen, konnten sich die Inseln eine gewisse Ursprünglichkeit bewahren und bieten Ihnen genau das, was Sie sich von sehr erholsamen Karibikferien erhoffen.

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