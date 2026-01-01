Hotels Punta Cana – Ferien an den schönsten Stränden

Punta Cana ist eine beliebte Ferienregion und lockt jährlich viele Gäste an. Der Strand fällt seicht ins Meer ab und mit einem guten Buch im Liegestuhl können Sie einen hervorragenden Ferientag verbringen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Flugdauer von der Schweiz aus sehr kurz ist. Der internationale Flughafen befindet sich nur wenige Kilometer von dieser Region entfernt.

Hotels in allen Preisklassen und ein exklusiver Golfplatz

Resorts und Unterkünfte werden Sie bei Punta Cana sehr viele vorfinden. Wer auf Komfort in den Ferien nicht verzichten möchte, der sollte sich für das Tortuga Bay entscheiden. Es handelt sich um ein exklusives Hotel mit einer Vielzahl an Serviceleistungen. Hier finden Sie zudem einen 18-Loch-Golfplatz.

Schiffswrack und ungezwungene Ferien

Feriengäste, die auf der Suche nach Ruhe und Entspannung sind, sind in der Dominikanischen Republik gut aufgehoben. Dom Rep Reisen mit Kindern sind ebenfalls sehr zu empfehlen. Besonders die Hotels und Anlagen auf der Fischerinsel Bayahibe sind für Familienreisen gut geeignet.

Wir haben das Hotel Ihrer Träume

Die Dom Rep eignet sich auch zum Tauchen und Surfen. Von der Playa El Macao bis hin zur anderen Seite der Insel, Sie werden garantiert erholsame und bei Bedarf auch actionreiche Ferientage erleben dürfen. Erfüllen auch Sie sich den Traum einer Karibikreise mit den tollen Angeboten unserer Spezialisten.