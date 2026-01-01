Dominikanische Republik Hotels & Resorts vom Spezialisten
Ferienresorts für traumhafte Ferien
Hotels Punta Cana – Ferien an den schönsten Stränden
Punta Cana ist eine beliebte Ferienregion und lockt jährlich viele Gäste an. Der Strand fällt seicht ins Meer ab und mit einem guten Buch im Liegestuhl können Sie einen hervorragenden Ferientag verbringen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Flugdauer von der Schweiz aus sehr kurz ist. Der internationale Flughafen befindet sich nur wenige Kilometer von dieser Region entfernt.
Hotels in allen Preisklassen und ein exklusiver Golfplatz
Resorts und Unterkünfte werden Sie bei Punta Cana sehr viele vorfinden. Wer auf Komfort in den Ferien nicht verzichten möchte, der sollte sich für das Tortuga Bay entscheiden. Es handelt sich um ein exklusives Hotel mit einer Vielzahl an Serviceleistungen. Hier finden Sie zudem einen 18-Loch-Golfplatz.
Schiffswrack und ungezwungene Ferien
Feriengäste, die auf der Suche nach Ruhe und Entspannung sind, sind in der Dominikanischen Republik gut aufgehoben. Dom Rep Reisen mit Kindern sind ebenfalls sehr zu empfehlen. Besonders die Hotels und Anlagen auf der Fischerinsel Bayahibe sind für Familienreisen gut geeignet.
Wir haben das Hotel Ihrer Träume
Die Dom Rep eignet sich auch zum Tauchen und Surfen. Von der Playa El Macao bis hin zur anderen Seite der Insel, Sie werden garantiert erholsame und bei Bedarf auch actionreiche Ferientage erleben dürfen. Erfüllen auch Sie sich den Traum einer Karibikreise mit den tollen Angeboten unserer Spezialisten.
Punta Cana – Traumstrände an der Ostküste
Punta Cana steht wie kaum ein anderer Name für Badeferien in der Karibik: Kilometerlange, von Kokospalmen gesäumte Strände wie der Playa Bavaro fallen flach ins türkisfarbene Meer ab, während ein vorgelagertes Riff für ruhiges Wasser sorgt. Die grossen All-inclusive-Resorts liegen direkt am Strand und bieten von Kinderclubs über Spas bis zu Tauch- und Wassersportstationen alles für erholsame Ferientage. Beliebt sind neben dem Playa Bavaro auch die Strandabschnitte von Cabeza de Toro und Uvero Alto, wo sich einige Resorts ausschliesslich an Erwachsene richten.
Auch die Anreise ist unkompliziert: Flüge nach Punta Cana führen ab Zürich ohne Umsteigen direkt an den internationalen Flughafen, der nur wenige Fahrminuten von den Hotelzonen entfernt liegt. Eine Übersicht der Häuser in der Region finden Sie auf unserer Seite zu den Hotels in Punta Cana.
Cap Cana und die Insel Saona
Südlich des Flughafens von Punta Cana liegt Cap Cana, eines der exklusivsten Feriengebiete der Dominikanischen Republik. Rund um die Marina und den vielfach ausgezeichneten Juanillo Beach finden anspruchsvolle Gäste elegante Resorts, Gourmetrestaurants und einen der renommiertesten Golfplätze der Karibik. Wer es ruhiger mag, kombiniert den Badeaufenthalt in Cap Cana mit einem Ausflug in die Naturparks des Landesinneren oder an die Südküste.
Ein Klassiker unter den Tagesausflügen ist die Insel Saona: Katamarane und Schnellboote starten im Fischerdorf Bayahibe zur vorgelagerten Insel im Nationalpark Cotubanamá. Weisse Sandbänke, seichtes, badewannenwarmes Wasser und dichte Palmenhaine machen die Insel Saona zum wohl bekanntesten Postkartenmotiv der Dominikanischen Republik. Als beste Reisezeit für Punta Cana und Cap Cana gelten die Monate Dezember bis April; dann ist es trocken und angenehm warm, während in den Sommermonaten kurze tropische Schauer für sattes Grün sorgen.
Ob familienfreundliches Strandresort in Punta Cana, elegante Suite in Cap Cana oder ruhiges Hotel in Bayahibe – unsere Karibik-Spezialisten kennen die Resorts von ihren eigenen Reisen und stellen Ihnen gerne das passende Angebot zusammen.
Dominikanische Republik Badeferien
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