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Divi-Divi-Baum, Aruba, Karibik

Aruba Inselhopping vom Spezialisten

Das ABC des tropischen Ferienparadies

‘Inseln unter dem Winde’ werden die ABC-Inseln in der Niederländischen Karibik auch genannt. Die drei Inseln gelten bei erfahrenen Reisenden noch als echte Geheimtipps. Aruba, Bonaire und Curaçao liegen vor der venezolanischen Nordküste und bieten Gästen ein Kaleidoskop an Attraktionen zu Wasser und zu Land. Die Vorzüge Arubas liegen auf der Hand: kilometerlange weisse Sandstrände, traumhafte All Inclusive Resorts und eine niedliche, kompakte Hauptstadt. Oranjestad ist die quirlige, einladende – und sehr farbenfrohe – Hauptstadt der kleinen Insel.

Die Hafenstadt ist bei Feriengästen ebenso beliebt wie bei Kreuzfahrtpassagieren. Bei einer Inselrundfahrt gelangen Sie sowohl zu zerklüfteten, windgepeitschten Küstenabschnitten wie auch menschenleeren Buchten und Stränden. In den kristallklaren Gewässern wimmelt es von Meereslebewesen und Schiffswracks, die tolle Möglichkeiten zum Schnorcheln und Tauchen bieten. Eine stetige Brise schafft dazu nahezu perfekte Bedingungen zum Windsurfen und Kitesurfen. Aruba ist in der Tat eine glückliche Insel: Ganz egal, ob Sie am Strand faulenzen oder in die üppige tropische Natur eintauchen möchten, hier finden Sie alles, was das Herz begehrt.

Alles Inklusive auf Aruba

All Inclusive Hotels auf Aruba garantieren einen unbeschwerten Aufenthalt. Wenn es Hotels in unmittelbarer Strandnähe sein sollen, empfehlen wir Ihnen, sich mit unseren Spezialisten in Verbindung zu setzen. Sehr beliebt ist das Bucuti Beach Resort. Ob ein Spaziergang am Strand oder ein leckerer Cocktail, hier werden Ferienträume wahr.

Karneval auf Aruba

Eine ganz besondere Zeit auf Aruba ist die Karnevalszeit. Es sind Ferientage voller Glück und warum sollten Sie sich nicht auch eine Reise ins Paradies gönnen? Bei Karneval lassen die Einheimischen die Puppen tanzen. Lassen Sie sich dieses Spektakel nicht entgehen.

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Entspannen auch Sie an den schönsten Sandstränden Arubas

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