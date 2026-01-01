Guadeloupe Inselhopping vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ein Archipel, viele Gesichter
Guadeloupe ist mehr als eine Insel: Das französische Übersee-Département in den Kleinen Antillen ist ein ganzer Archipel. Die beiden Hauptinseln Basse-Terre und Grande-Terre, nur durch einen schmalen Meeresarm getrennt, bilden zusammen die Form eines Schmetterlings – und schon diese beiden Flügel könnten unterschiedlicher kaum sein. Rundherum warten kleinere Inseln wie Les Saintes, Marie-Galante und La Désirade darauf, entdeckt zu werden. Genau darin liegt der Reiz eines Inselhoppings: Statt sich auf einen einzigen Ort festzulegen, erleben Sie auf einer Reise gleich mehrere karibische Welten.
Fährverbindungen und kurze Distanzen machen den Wechsel zwischen den Inseln erfreulich unkompliziert. Unsere Karibik-Spezialisten stellen Ihnen eine Route zusammen, die zu Ihrem Tempo passt – von wenigen Tagen pro Insel bis zur ausgedehnten Entdeckungsreise durch den ganzen Archipel.
Höhepunkte zwischen Regenwald, Stränden und kreolischer Lebensart
Basse-Terre ist der wilde, vulkanisch geprägte Teil Guadeloupes: Dichter Regenwald, rauschende Wasserfälle und Wanderwege rund um den Vulkan La Soufrière machen die Insel zum Revier für Aktive. Grande-Terre lockt dagegen mit hellen Sandstränden, geschützten Buchten und lebhaften Ortschaften, in denen kreolische Märkte und Rhythmen den Takt vorgeben. Wer dann per Fähre nach Les Saintes übersetzt, findet eine der schönsten Buchten der Karibik und ein herrlich gemächliches Inselleben. Marie-Galante wiederum ist mit ihren Zuckerrohrfeldern und ihrer Rumtradition ein Stück ursprüngliche Karibik, während die abgeschiedene La Désirade Ruhesuchende belohnt.
Zwischen den Etappen bleibt Zeit für das, was Guadeloupe so besonders macht: die Mischung aus französischer Lebensart und karibischer Gelassenheit – vom Croissant am Morgen bis zum Ti-Punch am Abend.
Für wen sich das Inselhopping eignet – und wann Sie reisen sollten
Ein Inselhopping durch den Guadeloupe-Archipel passt zu Ihnen, wenn Sie Abwechslung suchen: Es verbindet Wanderungen und Naturerlebnisse mit Badetagen, kulturellen Entdeckungen und viel Genuss. Da Guadeloupe zu Frankreich gehört, reisen Sie mit europäischem Komfort – bezahlt wird in Euro, Amtssprache ist Französisch. Als beste Reisezeit gelten die trockeneren Monate von Dezember bis April; in der zweiten Jahreshälfte ist mit mehr Niederschlag zu rechnen. Wer lieber selber am Steuer sitzt, kombiniert das Inselhopping mit einer Mietwagenrundreise auf Guadeloupe oder hängt entspannte Badeferien auf Guadeloupe an.
Und wenn Sie noch weiter durch die Inselwelt ziehen möchten: Auch ein Inselhopping ab St. Lucia oder andere Kombinationen in der Karibik stellen unsere Spezialisten gerne für Sie zusammen – individuell, persönlich beraten und mit Schweizer Qualität organisiert.
Gut zu wissen für Ihre Planung
Die Anreise nach Guadeloupe erfolgt ab der Schweiz in der Regel via Frankreich; Drehscheibe im Archipel ist der Flughafen bei Pointe-à-Pitre. Für das Inselhopping selbst empfiehlt es sich, pro Insel mindestens zwei bis drei Nächte einzuplanen – so bleibt neben den Überfahrten genug Zeit, jede Insel wirklich kennenzulernen. Unsere Spezialisten stimmen Unterkünfte, Fährpassagen und auf Wunsch einen Mietwagen vor Ort sorgfältig aufeinander ab, damit die Übergänge reibungslos klappen. Erzählen Sie uns von Ihren Vorstellungen – wir gestalten daraus Ihre persönliche Reise durch den Guadeloupe-Archipel, mit ehrlicher Beratung und durchdachter Organisation von A bis Z.
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