Guadeloupe Inselhopping vom Spezialisten

Ein Archipel, viele Gesichter

Guadeloupe ist mehr als eine Insel: Das französische Übersee-Département in den Kleinen Antillen ist ein ganzer Archipel. Die beiden Hauptinseln Basse-Terre und Grande-Terre, nur durch einen schmalen Meeresarm getrennt, bilden zusammen die Form eines Schmetterlings – und schon diese beiden Flügel könnten unterschiedlicher kaum sein. Rundherum warten kleinere Inseln wie Les Saintes, Marie-Galante und La Désirade darauf, entdeckt zu werden. Genau darin liegt der Reiz eines Inselhoppings: Statt sich auf einen einzigen Ort festzulegen, erleben Sie auf einer Reise gleich mehrere karibische Welten.

Fährverbindungen und kurze Distanzen machen den Wechsel zwischen den Inseln erfreulich unkompliziert. Unsere Karibik-Spezialisten stellen Ihnen eine Route zusammen, die zu Ihrem Tempo passt – von wenigen Tagen pro Insel bis zur ausgedehnten Entdeckungsreise durch den ganzen Archipel.