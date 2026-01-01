Britisches Erbe und karibische Gelassenheit

Antigua verbindet britisch geprägte Geschichte mit entspannter karibischer Lebensart. Die Insel ist überschaubar gross, wirkt dank sanfter Hügel, geschützter Buchten und kleiner Dörfer aber sehr abwechslungsreich. Rund um den English Harbour im Süden erinnert die historische Werft Nelson's Dockyard an die Zeit der britischen Marine, und vom Aussichtspunkt Shirley Heights öffnet sich einer der bekanntesten Ausblicke der Karibik. Zugleich zählt Antigua zu den wichtigsten Segelrevieren der Region: In den Häfen von English Harbour und Falmouth liegen Yachten aus aller Welt vor Anker.

Küsten und Regionen im Überblick

Die West- und Nordwestküste liegt am ruhigen Karibischen Meer: Hier fallen die Strände flach ins türkisfarbene Wasser ab, was sie besonders für Familien und klassische Badeferien attraktiv macht. Die Ostküste ist dem Atlantik zugewandt; der stete Passatwind sorgt für Wellen und macht diese Seite der Insel bei Wind- und Kitesurfern beliebt. Im Norden liegen die Hauptstadt St. Johns, der internationale Flughafen und vorgelagerte kleine Inseln wie Jumby Bay, während der grünere, hügelige Süden rund um English Harbour und den Falmouth Hafen den historischen Kern Antiguas bildet.

Beste Reisezeit für Antigua

Die beste Reisezeit für Antigua Ferien ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Die Temperaturen bewegen sich dann um angenehme 25 bis 30 Grad, der Passat bringt eine frische Brise und Regen fällt nur selten. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison, in der kurze, kräftige Schauer häufiger werden – auch in diesen Monaten gibt es jedoch viele sonnige Tage, und die Insel präsentiert sich besonders grün. Da das Meer das ganze Jahr über angenehm warm ist, sind Badeferien auf Antigua grundsätzlich in jeder Saison möglich.

Für wen sich Antigua eignet

Antigua passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen die flach abfallenden, ruhigen Strände der Westküste, Paare und Hochzeitsreisende die stilvollen Hotels und abgeschiedenen Buchten – nicht umsonst zählen Hochzeitsreisen nach Antigua zu den Klassikern der Karibik. Taucher und Schnorchler finden entlang der Küste farbenfrohe Riffe, während Aktive Segelausflüge mit Wanderungen zu Aussichtspunkten oder Kajaktouren durch die Mangroven kombinieren. Wer sich für Kultur interessiert, verbindet Strandtage mit Ausflügen nach St. Johns oder zur historischen Zuckerrohr-Windmühle Betty's Hope.

Antigua mit anderen Inseln kombinieren

Wer mehr von der Karibik sehen möchte, kombiniert Antigua bequem mit weiteren Inseln. Am naheliegendsten ist ein Abstecher zur ruhigen Schwesterinsel Barbuda mit ihren kilometerlangen, teils rosafarben schimmernden Stränden und einer der grössten Fregattvogelkolonien der Karibik. Dank guter Flugverbindungen lässt sich Antigua zudem im Rahmen eines Inselhüpfens mit anderen Inseln der Kleinen Antillen verbinden – von einer reinen Badeferien-Woche bis zur mehrwöchigen Kombinationsreise ist vieles möglich. Weitere Hinweise zur Planung finden Sie in unseren Reiseinformationen.