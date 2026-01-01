Antigua Reisen vom Spezialisten
Karibikinsel Antigua hautnah erleben
Britisches Erbe und karibische Gelassenheit
Antigua verbindet britisch geprägte Geschichte mit entspannter karibischer Lebensart. Die Insel ist überschaubar gross, wirkt dank sanfter Hügel, geschützter Buchten und kleiner Dörfer aber sehr abwechslungsreich. Rund um den English Harbour im Süden erinnert die historische Werft Nelson's Dockyard an die Zeit der britischen Marine, und vom Aussichtspunkt Shirley Heights öffnet sich einer der bekanntesten Ausblicke der Karibik. Zugleich zählt Antigua zu den wichtigsten Segelrevieren der Region: In den Häfen von English Harbour und Falmouth liegen Yachten aus aller Welt vor Anker.
Küsten und Regionen im Überblick
Die West- und Nordwestküste liegt am ruhigen Karibischen Meer: Hier fallen die Strände flach ins türkisfarbene Wasser ab, was sie besonders für Familien und klassische Badeferien attraktiv macht. Die Ostküste ist dem Atlantik zugewandt; der stete Passatwind sorgt für Wellen und macht diese Seite der Insel bei Wind- und Kitesurfern beliebt. Im Norden liegen die Hauptstadt St. Johns, der internationale Flughafen und vorgelagerte kleine Inseln wie Jumby Bay, während der grünere, hügelige Süden rund um English Harbour und den Falmouth Hafen den historischen Kern Antiguas bildet.
Beste Reisezeit für Antigua
Die beste Reisezeit für Antigua Ferien ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Die Temperaturen bewegen sich dann um angenehme 25 bis 30 Grad, der Passat bringt eine frische Brise und Regen fällt nur selten. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison, in der kurze, kräftige Schauer häufiger werden – auch in diesen Monaten gibt es jedoch viele sonnige Tage, und die Insel präsentiert sich besonders grün. Da das Meer das ganze Jahr über angenehm warm ist, sind Badeferien auf Antigua grundsätzlich in jeder Saison möglich.
Für wen sich Antigua eignet
Antigua passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen die flach abfallenden, ruhigen Strände der Westküste, Paare und Hochzeitsreisende die stilvollen Hotels und abgeschiedenen Buchten – nicht umsonst zählen Hochzeitsreisen nach Antigua zu den Klassikern der Karibik. Taucher und Schnorchler finden entlang der Küste farbenfrohe Riffe, während Aktive Segelausflüge mit Wanderungen zu Aussichtspunkten oder Kajaktouren durch die Mangroven kombinieren. Wer sich für Kultur interessiert, verbindet Strandtage mit Ausflügen nach St. Johns oder zur historischen Zuckerrohr-Windmühle Betty's Hope.
Antigua mit anderen Inseln kombinieren
Wer mehr von der Karibik sehen möchte, kombiniert Antigua bequem mit weiteren Inseln. Am naheliegendsten ist ein Abstecher zur ruhigen Schwesterinsel Barbuda mit ihren kilometerlangen, teils rosafarben schimmernden Stränden und einer der grössten Fregattvogelkolonien der Karibik. Dank guter Flugverbindungen lässt sich Antigua zudem im Rahmen eines Inselhüpfens mit anderen Inseln der Kleinen Antillen verbinden – von einer reinen Badeferien-Woche bis zur mehrwöchigen Kombinationsreise ist vieles möglich. Weitere Hinweise zur Planung finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Antigua
Antigua Badeferien – ein von Lebensfreude geprägtes Erlebnis
Fröhlich, gut gelaunt und immer freundlich – so präsentieren sich die Bewohner von Antigua, deren gute Stimmung vor allem während des zehn Tage andauernden Karnevals sehr eindrucksvoll deutlich wird. Egal, ob Sie auf Antigua Ihre Familienferien verbringen oder die Insel Sie reizt, um dort Ihren Honeymoon zu verbringen, die heitere Stimmung der Insel, welche in der gesamten Karibik als legendär gilt, wird Sie in ihren Bann ziehen. Da durch die vielen Strände auf Antigua vor allem Erholungssuchende diese Insel besuchen, werden Antigua all-inklusive Ferien immer beliebter.
Ein Ferienziel, an dem Ihnen viel geboten wird
Um Antigua in seiner gesamten Schönheit zu erfassen, ist es eine sehr gute Idee, Antigua Mietwagenreisen zu unternehmen und so berühmte und sehenswerte Orte wie Betty's Hope zu besuchen. Diese Zuckerrohr-Windmühle, die noch funktionsfähig ist, sollten Sie definitiv nicht verpassen, wenn Sie in Antigua unterwegs sind. Aber auch die sehr malerisch gelegene Jumby Bay, an der Sie eine entspannte Zeit verbringen können, ist ein beliebtes Ziel, wenn Sie die schöne Insel Antigua erkunden.
Freuen Sie sich auf gut gelaunte Menschen, traumhafte Strände und eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt und den Stress des Alltags hinter sich lassen kann. Herrliches Wetter, eine atemberaubend schöne Natur und eine sehr gute Infrastruktur tragen auch dazu bei, dass Antigua Ferien immer ein voller Erfolg sind.
Antigua Hochzeitsreisen
Eine stilvolle Art, seine Liebe zu zeigen
Der English Harbour in Antigua ist ein sehr beeindruckender Naturhafen, der einst von den Engländern genutzt wurde, um ihre Vormachtstellung in der Region zu untermauern. Insbesondere von dem oberhalb dieser Gegend gelegenen Aussichtspunkt Shirley Heights haben Sie einen unglaublichen Blick auf die Bucht und das in zartem Blau dahinplätschernde Meer. Einen weiteren Ort auf Antigua, der sehr bekannt und sehenswert ist, finden Sie mit dem Falmouth Hafen, wo viele extravagante Yachten darauf warten, von Ihnen bestaunt zu werden.
Antigua bietet Ihnen ein herrliches Lebensgefühl und beeindruckt durch seine unaufdringliche Eleganz. Vor allem Antiguas Hotels, die häufig sehr spektakulär gelegen sind, sorgen für viel Abwechslung und gute Laune.
Die beste Reisezeit für Antigua ist die Trockenzeit von Dezember bis April mit angenehmen 25 bis 30 Grad, frischer Passatbrise und wenig Regen. Von Juni bis November dauert die Hurrikansaison mit häufigeren kurzen Schauern, doch auch dann gibt es viele sonnige Tage. Da das Meer ganzjährig warm ist, sind Badeferien grundsätzlich in jeder Saison möglich.
Antigua passt zu vielen Reisestilen: Familien schätzen die flach abfallenden, ruhigen Strände der Westküste, Paare und Hochzeitsreisende die stilvollen Hotels und abgeschiedenen Buchten. Taucher und Schnorchler finden farbenfrohe Riffe, Wind- und Kitesurfer nutzen die windreiche Ostküste, und Kulturinteressierte verbinden Strandtage mit Ausflügen nach St. Johns oder zur Windmühle Betty's Hope.
Antigua verfügt über genau 365 Strände – theoretisch also einen für jeden Tag des Jahres. Viele Kenner zählen sie zu den schönsten Stränden der Welt: feiner Sand, gesäumt von glasklarem Wasser. Besonders die West- und Nordwestküste am ruhigen Karibischen Meer eignet sich mit ihren flach abfallenden Stränden für Familien und klassische Badeferien.
Zu den Highlights zählen die historische Werft Nelson's Dockyard am English Harbour, der Aussichtspunkt Shirley Heights mit einem der bekanntesten Ausblicke der Karibik, der Falmouth Hafen mit seinen Yachten sowie die funktionsfähige Zuckerrohr-Windmühle Betty's Hope. Aktive kombinieren Segelausflüge, Kajaktouren durch Mangroven oder Wanderungen; Mietwagenreisen erschliessen die ganze Insel.
Ja, Antigua eignet sich sehr gut für Kombinationsreisen. Am naheliegendsten ist ein Abstecher zur ruhigen Schwesterinsel Barbuda mit kilometerlangen, teils rosafarben schimmernden Stränden und einer der grössten Fregattvogelkolonien der Karibik. Dank guter Flugverbindungen ist auch Inselhüpfen zu anderen Inseln der Kleinen Antillen möglich – von einer Badewoche bis zur mehrwöchigen Kombinationsreise.
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