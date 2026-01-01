Polen Reisen vom Spezialisten
Polen – Landschaftliche und kulturelle Vielfalt
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Samstag, 5. September 2026
Sonntag, 6. September 2026Tickets sichernPolen und über 30 weitere Destinationen – persönliche Beratung vor Ort · Eintritt frei
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Der Nordosten Polens – ein wahres Naturparadies
«Das Land der dunklen Wälder und kristallenen Seen» wird das Gebiet im Nordosten Polens in einem alten, ostpreussischen Lied genannt. Die Landschaften der Masuren gehören zweifelsohne zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Polens. Die über 3000 Seen und riesigen Wälder bilden eine einmalige Landschaft. Ein idealer Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen und sich in der intakten Natur zu erholen. Zwei weitere landschaftliche Highlights Polens liegen etwas südlich der Masuren. Der Wald von Bialowieza ist der letzte Urwald Europas – ein wahrer Märchenwald!
Jahrhunderte alte, knorrige Eichen, moosbewachsene Linden und riesige Tannen bieten hier Lebensraum für viele seltene Vögel, Wölfe, Luchse, Elche und sogar Wisente, die hier wieder angesiedelt wurden. Der Biebrza-Nationalpark ist der grösste Nationalpark Polens. Das riesige Torfmoor an den Ufern des Flusses Biebrza wird im Frühling überflutet und bietet Tausenden von Zugvögeln einen idealen Rastplatz. Die wasserreiche Gegend ist auch für Biber und Elche ein idealer Lebensraum.
Die Ostseeküste Polens
Der Nordwesten Polens zeichnet sich durch seine Lage an der Ostsee aus. Erkunden Sie die über 1000 Jahre alte Hansestadt Danzig während einer Stadtführung und treffen Sie auf das bekannte Krantor und den Neptun-Brunnen. Nach Kriegsende wurde die ganze Altstadt mit viel Aufwand rekonstruiert und präsentiert sich heute wieder wie vor 100 Jahren. Neben Danzig zählen aber auch das mondäne Ostseebad Sopot mit seiner beeindruckend langen Seebrücke und die Hafenstadt Gdynia, die für die vielen Fischrestaurants bekannt ist, zur sogenannten «Dreistadt».
Entlang der gesamten Küste laden diverse Strände für ein Sonnenbad oder eine erfrischende Abkühlung im Wasser ein. Entdecken Sie beispielsweise den Strand Jastarnia auf der Halbinsel Hel. Der Ort bietet kristallblaues Wasser, schicke Beach-Bars und viele Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung. Weiter westlich befindet sich das beliebte Seebad Leba. Wenn man vom Ort ein paar Kilometer weit wandert steht man plötzlich vor einer grandiosen Wüstenlandschaft.
Die ca. 40 Meter hohen Dünen wandern bis zu 2 Meter pro Jahr Richtung Osten. Auch wegen der vertretenen Vogelarten, seltenen Säugetieren und der endemischen Pflanzenarten wurde das Gebiet zum Nationalpark erklärt.
Ferien in Polen – der bergige Süden
Die abwechslungsreiche Region im Süden Polens hat viel zu bieten. Besuchen Sie die zwei wunderschönen Städte Krakau und Wroclaw mit ihren prachtvollen Altstädten und Marktplätzen. Im Gegensatz dazu punktet das Riesengebirge mit seiner eindrucksvollen Landschaft und Natur. Der höchste Punkt dieser einzigartig abgerundeten Berge ist die Spitze des Schneekoppe mit einer Höhe von 1’602 Metern. Der höchste Punkt Polens liegt jedoch noch etwas weiter östlich, nämlich in der Tatra, dem einzigen Hochgebirge Polens. Um das Gebiet der Hohen Tatra zu schützen ist der Nationalpark schon seit mehreren Jahren Biosphärenreservat der UNESCO.
Der grösste Ausgangspunkt für Ausflüge in die Berge ist Zakopane. Dank des grossen Wanderweg-Netzes kann die Hohe Tatra von naturliebenden Reisenden bestens aktiv erkundet werden.
Wann ist die beste Reisezeit für Polen?
Das wechselhafte Wetter in Polen ist von warmen Sommern und nicht allzu kalten Wintern geprägt. Im Nordosten und in den Bergen im Süden fällt vom Dezember bis April Schnee.
Wie sehen die Einreisebestimmungen für Polen aus?
Schweizer Bürger benötigen für Reisen nach Polen eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten.
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Krakau, Warschau und der Unterschied dazwischen
Polen hat zwei sehr unterschiedliche Städte an der Spitze. Krakau ist die historische: Der Marktplatz gehört zu den grössten mittelalterlichen Plätzen Europas, die Altstadt blieb im Krieg weitgehend verschont, und das Wawel-Schloss überblickt die Weichsel. Drei Nächte sind gut angelegt, mit Ausflügen ins Salzbergwerk Wieliczka und in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.
Warschau ist das Gegenteil: eine Stadt, die nach der Zerstörung 1944 neu entstand. Die rekonstruierte Altstadt steht als Unesco-Welterbe neben moderner Hochhausarchitektur, und Museen wie das Polin oder das Warschauer Aufstandsmuseum gehören zu den stärksten Europas. Wer Polen verstehen will, sollte beide Städte sehen.
Masuren, Ostsee und die Nationalparks
Im Nordosten liegen die Masuren mit über zweitausend Seen – Segelrevier, Kanuland und Rückzugsort in einem. Die Landschaft ist flach, sanft und dünn besiedelt; Verbindungen zwischen den Seen machen mehrtägige Bootstouren möglich.
Die Ostseeküste zieht sich über fünfhundert Kilometer von der deutschen bis zur russischen Grenze. Danzig ist der kulturelle Höhepunkt mit seiner wiederaufgebauten Rechtstadt, daneben liegen die Dünen des Slowinski-Nationalparks, die sich als Wanderdünen bewegen. Im Süden bilden die Hohe Tatra bei Zakopane und der Bialowieza-Urwald mit seinen Wisenten weitere Kontraste.
Beste Reisezeit für Polen
Mai bis September bietet die verlässlichsten Bedingungen. Der Hochsommer ist warm, aber selten drückend; Juli und August sind an der Ostsee und in den Masuren Hauptsaison. Für Städtereisen sind Mai, Juni und September angenehmer, weil es weniger voll und mild ist.
Der Winter hat seine eigene Berechtigung: Krakau und Danzig mit Weihnachtsmärkten, Zakopane als Wintersportort. Von Dezember bis Februar liegen die Temperaturen häufig unter dem Gefrierpunkt, dafür sind Hotelpreise deutlich niedriger.
Polen im Überblick
Vertiefen Sie einzelne Regionen und Themen: Krakau Warschau Mietwagenrundreisen Schiffsreisen. Welche dieser Regionen sich verbinden lassen, sagen Ihnen unsere Spezialisten.
Mai bis September ist am verlässlichsten. Für Städtereisen nach Krakau und Warschau sind Mai, Juni und September ideal, weil es mild und weniger voll ist. Juli und August sind an der Ostsee und in den Masuren Hauptsaison.
Krakau für Geschichte und Atmosphäre: eine im Krieg weitgehend verschonte Altstadt mit einem der grössten mittelalterlichen Marktplätze Europas. Warschau für Museen und Zeitgeschichte. Wer die Wahl hat, sieht beide – die Bahnverbindung dauert rund zweieinhalb Stunden.
Eine Seenlandschaft im Nordosten Polens mit über zweitausend Seen, die teilweise durch Kanäle verbunden sind. Sie eignet sich für Segeln, Kanufahren und mehrtägige Bootstouren. Die Region ist flach, dünn besiedelt und im Sommer ein beliebtes polnisches Ferienziel.
Zehn bis vierzehn Tage erlauben eine sinnvolle Kombination aus Krakau, Warschau, Danzig und den Masuren. Wer sich auf den Süden mit Krakau, Zakopane und der Tatra beschränkt, kommt mit einer Woche aus.
Polen gehört zur EU, hat aber den Zloty behalten. Kartenzahlung ist praktisch überall möglich, auch für kleine Beträge. Euro wird nur vereinzelt akzeptiert und dann zu ungünstigem Kurs.
Ja, die Gedenkstätte liegt rund siebzig Kilometer westlich von Krakau und ist als Tagesausflug gut erreichbar. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung jedoch zwingend, und in den Hauptmonaten sollte sie mehrere Wochen im Voraus erfolgen.
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