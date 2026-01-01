Jamaika Ferien vom Spezialisten
Erleben Sie den Reiz von Jamaika
Der Charakter der Insel
Jamaika ist die drittgrösste Insel der Grossen Antillen und vereint auf überschaubarem Raum erstaunlich viele Facetten: kilometerlange Sandstrände, üppig grüne Berglandschaften, Wasserfälle und lebendige Städte. Die Blue Mountains im Osten der Insel steigen auf über zweitausend Meter an – an ihren Hängen wächst einer der bekanntesten Kaffees der Welt. Dazu kommen die Rastafari-Kultur, die würzige Jerk-Küche und der allgegenwärtige Reggae, die dem Land seinen unverwechselbaren Rhythmus geben. Als grösste englischsprachige Insel der Karibik lässt sich Jamaika zudem unkompliziert bereisen.
Regionen und Küsten im Überblick
Die touristischen Zentren liegen an der Nordküste: Rund um Montego Bay und Ocho Rios reihen sich Strände, Golfplätze und bekannte Ausflugsziele wie die stufenförmig ins Meer fliessenden Dunn's River Falls. Ganz im Westen liegt Negril mit seinem langen, flach abfallenden Sandstrand und den Klippen, von denen Sie die Sonne im Meer versinken sehen. Der Osten um Port Antonio zeigt sich ruhiger und tropisch grün, während die Südküste mit dunklen Stränden und kleinen Fischerdörfern das ursprüngliche Jamaika bewahrt hat. In der Hauptstadt Kingston schliesslich schlägt das kulturelle Herz der Insel.
Beste Reisezeit für Jamaika Ferien
Die beste Reisezeit für Jamaika ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Dann scheint die Sonne am zuverlässigsten, und die Tagestemperaturen liegen bei angenehmen 28 bis 30 Grad. Von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in Form kurzer, kräftiger Schauer; die Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Da das Meer ganzjährig warm bleibt, sind Badeferien grundsätzlich das ganze Jahr möglich – in der Nebensaison profitieren Sie zudem von ruhigeren Stränden und attraktiveren Preisen.
Für wen Jamaika Ferien passen
Familien schätzen die flach abfallenden Strände der Nordküste und das breite Angebot an Resorts mit Kinderprogramm. Paare und Hochzeitsreisende finden auf der Insel romantische Rückzugsorte mit karibischer Kulisse. Taucher und Schnorchler erkunden die vorgelagerten Riffe, etwa vor Negril und Montego Bay, während Aktive in den Blue Mountains wandern, auf Bambusflössen über ruhige Flüsse gleiten oder die Insel per Mietwagen entdecken.
Jamaika mit anderen Inseln kombinieren
Dank guter Flugverbindungen lässt sich Jamaika gut mit weiteren Karibikinseln oder einem Zwischenhalt in Nordamerika verbinden – sei es als Inselkombination mit zwei unterschiedlichen Reisezielen oder als Badeverlängerung nach einer Rundreise. Unsere Spezialisten kennen Jamaikas Regionen aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne Ihre persönliche Route zusammen.
Jamaika Ferien
Der Schlüssel zum Glück
Einer der bekanntesten Jamaikaner war zweifellos der begnadete Musiker Bob Marley, der wohl wie kein anderer die Philosophie Jamaikas durch seine Songs auf den Punkt bringen konnte. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass dieser herausragenden Persönlichkeit auf Jamaika sehr intensiv gedacht wird. Sein in dem Örtchen Nine Miles gelegenes Grab und das dortige Mausoleum werden von vielen Fans besucht und sind vor allem für Rastafaris eine Kultstätte.
Ein weiterer Ort auf Jamaika, den Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie auf Jamaika Familienferien verbringen, ist der Ort Negril, der durch seine Felsenküste und einige Sandstrände dazu einlädt, dort eine entspannte Zeit zu verbringen.
Ein Ort der Glückseligkeit – Jamaika
Kingston, Montego Bay und Ocho Rios, die Liste sehenswerter Orte, die Sie auf Ihrer Reise nach Jamaika nicht verpassen sollten, ist lang. Aufgrund Jamaikas Attraktivität auf vielen verschiedenen Ebenen sind auch Jamaika Hochzeitsreisen sehr stark nachgefragt. Denn gemeinsam mit Ihrem Partner können Sie auf Jamaika eine sehr romantische Zeit verleben und jede Menge Zweisamkeit in einem herrlichen karibischen Umfeld geniessen. Das absolute Highlight während eines Aufenthaltes auf Jamaika sind aber Naturerlebnisse besonderer Güte.
Entspannt, wunderschön und sehr freundlich, so präsentiert sich Jamaika seinen Gästen. Wenn Sie Jamaika besuchen, wird Sie die faszinierende Stimmung des Landes mitreissen und Sie schnell zu einem grossen Fan dieser Insel machen. Falls Sie das Gefühl haben, dem Stress des Alltags entfliehen zu wollen, sind Sie auf Jamaika genau richtig, denn kaum ein anderer Ort dieser Welt ist so entspannt wie Jamaika.
Beste Reisezeit für Jamaika
Die beste Reisezeit für Jamaika ist die Trockenzeit von Dezember bis April: An der Nordküste rund um Montego Bay und Ocho Rios scheint die Sonne dann am zuverlässigsten, und mit Tagestemperaturen um 28 bis 30 Grad herrschen ideale Bedingungen für Badeferien. Diese Monate sind zugleich Hochsaison – beliebte Hotels & Resorts sollten Sie entsprechend früh reservieren.
Die Regenzeit verteilt sich auf Jamaika auf zwei Phasen: eine kürzere im Mai und Juni sowie die Hauptregenzeit von September bis November. Auch dann fällt der Regen meist in kurzen, kräftigen Schauern statt als Dauerregen. Die Hurrikansaison dauert von Juni bis November – tropische Stürme sind selten, in dieser Zeit aber grundsätzlich möglich.
Wer in der Nebensaison reist, profitiert von ruhigeren Stränden und attraktiveren Preisen bei weiterhin sommerlichen Temperaturen. Unser Spezialisten-Team hilft Ihnen gerne bei der Wahl des idealen Reisetermins.
Klimatabelle Jamaika
Die folgenden Werte beziehen sich auf die Nordküste Jamaikas rund um Montego Bay, wo viele der bekannten Ferienorte der Insel liegen.
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Regentage
|Wassertemperatur (°C)
|Januar
|28
|21
|6
|27
|Februar
|28
|21
|5
|27
|März
|29
|21
|5
|27
|April
|30
|22
|6
|28
|Mai
|31
|23
|9
|28
|Juni
|32
|24
|8
|29
|Juli
|32
|24
|7
|29
|August
|32
|24
|9
|29
|September
|31
|24
|11
|29
|Oktober
|31
|23
|12
|29
|November
|30
|23
|9
|28
|Dezember
|29
|22
|7
|28
Die Tabelle zeigt ein ganzjährig warmes, tropisches Klima mit geringen Temperaturschwankungen. Die meisten Regentage fallen in die Monate September bis November, während es von Dezember bis April deutlich trockener bleibt. Mit 27 bis 29 Grad lädt das Meer das ganze Jahr über zum Baden ein.
Jamaika Rundreisen
Ideal, um diese Insel zu erkunden
Auch wenn die lange auf Jamaika anwesenden Briten durchaus einige Bräuche etablieren konnten, schlägt das Herz Jamaikas im afrikanischen Takt, was sich vor allem durch die enorme Lebenslust der Jamaikaner zeigt. Wenn Sie die Insel im Rahmen von abwechslungsreichen Jamaika Mietwagenreisen besuchen, werden Sie schnell merken, dass Gastfreundschaft auf Jamaika einen sehr hohen Stellenwert hat. Dies ist auch einer der Gründe, warum Jamaika so beliebt ist und von so vielen Erholungssuchenden besucht wird.
Denn neben der oftmals atemberaubend schönen Natur auf Jamaika ist die durch das Lebensgefühl der Insulaner sehr angenehme Atmosphäre für viele Gäste der Hauptgrund, Jamaika zu besuchen.
Die beste Reisezeit für Jamaika ist die Trockenzeit von Dezember bis April mit zuverlässigem Sonnenschein und Tagestemperaturen von 28 bis 30 Grad. Von Mai bis November fällt mehr Regen, meist als kurze, kräftige Schauer; die Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Da das Meer ganzjährig warm ist, sind Badeferien das ganze Jahr möglich – in der Nebensaison zu attraktiveren Preisen.
Jamaika passt für Familien dank flach abfallender Strände und Resorts mit Kinderprogramm, für Paare und Hochzeitsreisende mit romantischen Rückzugsorten sowie für Taucher und Schnorchler, die die Riffe vor Negril und Montego Bay erkunden. Aktive wandern in den Blue Mountains, gleiten auf Bambusflössen über ruhige Flüsse oder entdecken die Insel per Mietwagen.
Die touristischen Zentren liegen an der Nordküste rund um Montego Bay und Ocho Rios mit Stränden, Golfplätzen und den Dunn's River Falls. Im Westen lockt Negril mit langem, flach abfallendem Sandstrand und Klippen, der Osten um Port Antonio ist ruhig und tropisch grün, die Südküste zeigt das ursprüngliche Jamaika, und in Kingston schlägt das kulturelle Herz der Insel.
Das Meer rund um Jamaika ist ganzjährig badewarm: Die Wassertemperaturen an der Nordküste bei Montego Bay liegen zwischen 27 Grad im Winter und 29 Grad von Juni bis Oktober. Damit sind Badeferien auf Jamaika grundsätzlich das ganze Jahr über möglich – auch ausserhalb der Hochsaison von Dezember bis April.
Ja, dank guter Flugverbindungen lässt sich Jamaika gut mit weiteren Karibikinseln oder einem Zwischenhalt in Nordamerika verbinden – etwa als Inselkombination mit zwei Reisezielen oder als Badeverlängerung nach einer Rundreise. Die Spezialisten von Knecht Reisen kennen Jamaikas Regionen aus eigener Erfahrung und stellen Ihre persönliche Route zusammen.
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