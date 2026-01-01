Jamaika Ferien vom Spezialisten

Der Charakter der Insel

Jamaika ist die drittgrösste Insel der Grossen Antillen und vereint auf überschaubarem Raum erstaunlich viele Facetten: kilometerlange Sandstrände, üppig grüne Berglandschaften, Wasserfälle und lebendige Städte. Die Blue Mountains im Osten der Insel steigen auf über zweitausend Meter an – an ihren Hängen wächst einer der bekanntesten Kaffees der Welt. Dazu kommen die Rastafari-Kultur, die würzige Jerk-Küche und der allgegenwärtige Reggae, die dem Land seinen unverwechselbaren Rhythmus geben. Als grösste englischsprachige Insel der Karibik lässt sich Jamaika zudem unkompliziert bereisen.

Regionen und Küsten im Überblick

Die touristischen Zentren liegen an der Nordküste: Rund um Montego Bay und Ocho Rios reihen sich Strände, Golfplätze und bekannte Ausflugsziele wie die stufenförmig ins Meer fliessenden Dunn's River Falls. Ganz im Westen liegt Negril mit seinem langen, flach abfallenden Sandstrand und den Klippen, von denen Sie die Sonne im Meer versinken sehen. Der Osten um Port Antonio zeigt sich ruhiger und tropisch grün, während die Südküste mit dunklen Stränden und kleinen Fischerdörfern das ursprüngliche Jamaika bewahrt hat. In der Hauptstadt Kingston schliesslich schlägt das kulturelle Herz der Insel.

Beste Reisezeit für Jamaika Ferien

Die beste Reisezeit für Jamaika ist die Trockenzeit von Dezember bis April: Dann scheint die Sonne am zuverlässigsten, und die Tagestemperaturen liegen bei angenehmen 28 bis 30 Grad. Von Mai bis November fällt mehr Regen, meist in Form kurzer, kräftiger Schauer; die Hurrikansaison dauert von Juni bis November. Da das Meer ganzjährig warm bleibt, sind Badeferien grundsätzlich das ganze Jahr möglich – in der Nebensaison profitieren Sie zudem von ruhigeren Stränden und attraktiveren Preisen.

Für wen Jamaika Ferien passen

Familien schätzen die flach abfallenden Strände der Nordküste und das breite Angebot an Resorts mit Kinderprogramm. Paare und Hochzeitsreisende finden auf der Insel romantische Rückzugsorte mit karibischer Kulisse. Taucher und Schnorchler erkunden die vorgelagerten Riffe, etwa vor Negril und Montego Bay, während Aktive in den Blue Mountains wandern, auf Bambusflössen über ruhige Flüsse gleiten oder die Insel per Mietwagen entdecken.

Jamaika mit anderen Inseln kombinieren

Dank guter Flugverbindungen lässt sich Jamaika gut mit weiteren Karibikinseln oder einem Zwischenhalt in Nordamerika verbinden – sei es als Inselkombination mit zwei unterschiedlichen Reisezielen oder als Badeverlängerung nach einer Rundreise. Unsere Spezialisten kennen Jamaikas Regionen aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne Ihre persönliche Route zusammen.