Individuelles Karibik Inselhüpfen
Karibik Rundreisen
Inselhüpfen Karibik
ab CHF 2395.– / pro Person
ab Martinique bis Guadeloupe
Highlights: Mont Pelée, Fort-de-France, Balata Garten, Trafalgar Falls
15 Tage / 14 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die Vielfalt der Karibik kennenlernen
Karibik Reisen individuell
Gäste können ganz nach ihrem Geschmack und eigenen Vorlieben Karibik Inselkombinationen wählen. Ihre Anreise aus der Schweiz erfolgt mit einer Fluggesellschaft. Der Zielflughafen wird anschliessend zum Ausgangspunkt Ihrer Inselkombination. Zwischen den einzelnen Inseln reisen Sie mit der Fähre oder dem Flugzeug. So haben Sie die Möglichkeit, auf den Fährten von Christoph Kolumbus zu reisen und Karibik Reisen auf eine besonders vielfältige Art zu erleben. Karibik Ferien werden zum Erlebnis mit dem Flair des jeweiligen Landes.
Inselhopping der grossen Antillen führt Sie auf Kuba und die Dominikanische Republik, wo Sie bei Ihrer Karibik Reise Hotels mit traumhaft schönen Stränden erleben. Bei Ihrer Rundreise durch beide Länder entdecken Sie alte Städte und die fruchtbaren Täler des Landesinneren. So erleben Sie Kuba Badeferien an traumhaften Sandstränden.
Höhepunkte Ihrer Ferien
Karibik Inselkombinationen zwischen Grenada, St. Lucia und Dominica bieten Ihnen Einblicke in Kultur und Geschichte der jeweiligen Länder. Sie erleben vielfältige Landschaften, die Genüsse der Küche der Antillen und romantische Nächte. Dennoch sind diese Nationen nur kleine Punkte auf der Seekarte der Karibik. Sie werden schon bald den Geruch von Muskat, Nelke, Zimt und Kakao wahrnehmen, was hauptsächlich auf der grenadischen Insel angebaut wird. Typisch für Saint Lucia ist der der Anbau von Bananen und Kakao.
Auf der dominikanischen Insel leben die letzten echten karibischen Ureinwohner, die Kariben. Die Wege durch den Urwald Dominicas geleiten Gäste sogar zu einem „kochenden See“. Möglich ist auch die Karibik Inselkombination mit Martinique, wo noch heute französisches Flair vorherrscht.
Flexibel unter und über dem Winde
Planen Sie Inselhopping auf den kleinen Antillen, können Sie weitere Facetten der Karibik kennenlernen. Durch den dort vorherrschenden Passatwind werden die kleinen Antillen als die Inseln unter und über dem Winde bezeichnet. Lesen Sie aber vorher eine Reisebeschreibung des jeweiligen Landes. Trinidad und Tobago sowie Barbados bilden bei dieser Kombination die Tore zur Karibik. Haben Sie Guadeloupe angesteuert, können Sie bunte Papageien in grünen Hügeln studieren. Anschliessend wächst Ihre Neugier auf Antigua mit seinem farbenprächtigen Karneval.
Oder wagen Sie ein Inselhopping der ABC-Inseln als Höhepunkt Ihrer Karibik Ferien. Haben Sie sich für eine Kombination des Inselhüpfens entschieden, beraten unsere Spezialisten Sie gerne.
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