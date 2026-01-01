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Turks & Caicos Reisen vom Spezialisten

Traumziel Turks & Caicos

Die Inselwelt von Turks & Caicos ist ein Traumziel in der Karibik und überzeugt durch ihre Abgeschiedenheit. Denn die Turks & Caicos Inseln liegen fernab der grossen Touristenströme und ziehen in erster Linie Individualisten und Ruhesuchende an. Dank Stränden der Superlative sind die Turks & Caicos Inseln ein wahres Paradies. Wenn Sie in diesem Teil der Erde die Schönheit der Natur geniessen und einfach an einem feinsandigen Traumstrand mit kristallklarem Wasser entspannen möchten, sind Sie auf den Turks & Caicos Inseln genau richtig.

Den nicht weit von den Bahamas entfernten Inseln merkt man den Einfluss Grossbritanniens auf die Region sofort an und auch die Bewohner der Turks & Caicos Inseln wurden stark von britischer Lebensart geprägt. Planen Sie noch heute Ihren Besuch auf diesen wunderbaren Inseln und kontaktieren Sie schon bald unsere Spezialisten für Karibikreisen. Wann sich die Inseln am schoensten zeigen, lesen Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit für Turks & Caicos.

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Traumhafte Unterwasserwelt und Sandstrände

Traumstrände und vieles mehr – Turks & Caicos

Die Turks & Caicos Inseln sind ein Stück Karibik wie aus dem Bilderbuch. Da die Inseln dieser Inselgruppe alle flach sind, sehen einige der kleineren von ihnen aus wie Sandbänke. Einst wurden die Turks & Caicos Inseln von Piraten bevölkert, denen diese Inselgruppe auch ihren Namen verdankt. Denn die von den Einwohnern der Karibik als Turks bezeichneten Seeräuber nutzten für ihre Beutezüge kleine, wendige Boote, die unter dem Namen Caiques bekannt waren.

Typisch für die Turks & Caicos Inseln sind auch die schon von weitem gut sichtbaren Kalkfelsen, die Sie an einigen Orten auf den Inseln bestaunen können. Ihre Besonderheit im Gegensatz zu den anderen Inseln der Karibik zeigt sich auch in der eher überschaubaren Tierwelt, die Sie auf den Turks & Caicos Inseln antreffen. Denn neben einer nicht giftigen Schlange und einer Leguanart gibt es auf den Inseln nur Vögel.

Die sehr umfangreiche Vogelwelt auf Turks & Caicos umfasst unter anderem sehr sehenswerte Flamingos, deren Beobachtung zu den Highlights zählt, wenn Sie auf diesen Inseln Ihre Ferien verbringen.

Tauchen auf Turks & Caicos ist sehr beliebt

Aufgrund ihrer Überschaubarkeit und nicht zuletzt wegen der insgesamt 350 Kilometer feinster Sandstrände sind die Turks & Caicos Inseln auch bei Prominenten sehr beliebt. Aber nicht nur Stars und Sternchen fühlen sich auf den Turks & Caicos Inseln sehr wohl, auch Taucher finden hier hervorragende Möglichkeiten, ihrem Sport nachzugehen. Dies liegt in erster Linie an dem drittgrössten Korallenriff der Welt, welches sich vor den Turks & Caicos Inseln befindet und eine Unterwasserwelt der Extraklasse bietet.

Eine weitere Besonderheit, welche die Turks & Caicos Inseln zu bieten haben, sind die an Ihnen vorbeiziehenden Buckelwale, die jedes Jahr im Zeitraum Januar bis April beobachtet werden können.

Turks & Caicos Reisen mit Kindern sind immer eine gute Idee

Die herrlichen Strände der Region rund um die Turks & Caicos sind auch für Familien sehr reizvoll. Da die schönen Strände der Turks & Caicos Inseln in der Regel flach abfallen, können auch Kinder hier sehr gut baden und viel Spass im Wasser haben. Unterwasser lockt hingegen eine traumhafte Unterwasserwelt, in der Sie unter anderem herrliche Attraktionen wie die Grand Turk Wall, an der Sie Steilwandtauchen von besonderer Güte ausprobieren können, vorfinden.

Neben den unvergleichlichen Landschaften unter dem Meer bieten die Turks & Caicos Inseln auch an der Wasseroberfläche interessante Gebiete. Sehr malerisch sind zum Beispiel die unbewohnten Sandbänke auf Turks & Caicos, welche massgeblich dazu beitragen, dass die Inseln aufgrund ihrer romantischen Atmosphäre sehr gerne als Hintergrund für Fotoshootings genutzt werden. Atemberaubend, harmonisch und unvergesslich – so präsentieren sich die Turks & Caicos Inseln.

Gutes Wetter ist hier selbstverständlich

Herrliche Badeferien das ganze Jahr durch

Aufgrund der stabilen Wetterlage auf den Turks & Caicos Inseln, welche nur sehr selten von Regen heimgesucht werden, können Sie in diesem Teil der Karibik das ganze Jahr über herrliche Badeferien verbringen. Insbesondere so einzigartige Strände wie Malcolm Beach, welcher in der Liste der Best Tropical Beaches of the World seinen festen Platz hat, sorgen dafür, dass die Turks & Caicos Inseln so beliebt sind.

Des Weiteren haben aber auch so spannende Sehenswürdigkeiten wie die ehemalige Plantage Chenshire Hall Plantation ihren Anteil daran, dass vor allem die beiden zu den Turks & Caicos Inseln gehörenden Inseln Providenciales und Grand Caicos ein traumhaftes Ziel für Turks & Caicos Flitterwochen sind.

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