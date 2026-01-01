Curaçao Reisen vom Spezialisten
Ferien auf Curaçao
Curaçao Ferien zwischen zwei Küsten
Nur rund 60 Kilometer trennen Curaçao von der Küste Südamerikas – und die Insel zeigt zwei sehr unterschiedliche Gesichter. Die dem Wind abgewandte Südwestküste ist ruhig und geschützt: Hier reihen sich kleine Buchten mit hellem Sand und klarem, türkisblauem Wasser aneinander, weshalb sich diese Seite ideal zum Baden und Schnorcheln eignet. Die Nordküste präsentiert sich dagegen rau und ursprünglich: Die Brandung schlägt gegen Kalksteinklippen, Kakteen prägen die trockene, fast wüstenhafte Landschaft.
Im dünn besiedelten Westen erhebt sich der Sint Christoffelberg, der höchste Punkt der Insel, im gleichnamigen Nationalpark, während der Südosten rund um Willemstad das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum bildet.
Beste Reisezeit: Curaçao als Ganzjahresziel
Bei der besten Reisezeit hat Curaçao einen entscheidenden Vorteil: Die ABC-Inseln liegen ausserhalb des Hurrikangürtels, weshalb die karibische Hurrikansaison von Juni bis November hier kaum eine Rolle spielt. Das Klima ist ganzjährig warm mit Temperaturen um die 30 Grad, und die beständige Passatbrise macht die Wärme sehr angenehm. Zudem zählt Curaçao zu den trockensten Inseln der Karibik: Regen fällt vor allem gegen Ende des Jahres und meist nur in kurzen Schauern.
Die klassische Trockenzeit von Dezember bis April gilt als Hauptsaison und eignet sich besonders, um dem Schweizer Winter zu entfliehen – grundsätzlich sind Curaçao Ferien jedoch in jedem Monat des Jahres eine gute Wahl.
Für wen sich die Insel eignet
Curaçao spricht ganz unterschiedliche Reisende an. Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Buchten der Südwestküste und die entspannte, kinderfreundliche Atmosphäre. Taucher und Schnorchler finden rund um die Insel intakte Korallenriffe, die vielerorts direkt vom Ufer aus erreichbar sind – die Insel zählt zu den beliebtesten Tauchzielen der Karibik. Aktive wandern im Christoffel-Nationalpark auf den Gipfel oder erkunden die wilde Nordküste, während Paare und Kulturinteressierte durch die farbenfrohen Gassen von Willemstad schlendern, das Ausgehviertel Pietermaai entdecken und die kreolisch geprägte Küche geniessen.
Curaçao mit anderen Inseln kombinieren
Dank der kurzen Distanzen zwischen den ABC-Inseln lässt sich Curaçao ausgezeichnet mit Aruba und Bonaire verbinden: Kurze Flüge machen den Wechsel unkompliziert, und jede Insel setzt eigene Akzente – Aruba mit langen Sandstränden, Bonaire als Mekka für Taucher, Curaçao mit seiner Mischung aus Kultur, Strand und Natur. Auch als Badeabschluss nach einer Rundreise durch Südamerika bietet sich die Insel dank ihrer Lage an. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Curaçao Reise nach Ihren Wünschen zusammen – von der Hotelauswahl über Ausflüge bis zum Inselhopping.
Ein Erlebnis der Extraklasse
Eine sehr angenehme Atmosphäre und die hohe Qualität von Curaçaos Hotels sorgen dafür, dass Sie sich auf dieser traumhaften Insel immer wohlfühlen werden. Kosten Sie auch die herrliche karibische Küche, für die Curaçao berühmt ist und geniessen Sie jeden Moment, den Sie auf dieser familienfreundlichen Insel erleben. Aufgrund einer leichten Brise, die auf Curaçao eigentlich immer weht, ist ein Aufenthalt auf der Insel sehr angenehm und Sie müssen nicht befürchten, von der Hitze der Karibik in die Knie gezwungen zu werden.
Eine Insel, die viel zu bieten hat – Curaçao
Zahlreiche Bauwerke auf Curaçao erinnern an die Kolonialgeschichte der Insel und sind bis heute sehr eindrucksvoll. Aus diesem Grund sollten Sie während eines Besuchs auf Curaçao zum Beispiel unbedingt das imposante Fort Amsterdam oder die hinreissende Mikvé Israel-Emanuel Synagoge besichtigen. Vor allem die Hauptstadt der Insel, in der Sie so reizvolle Orte wie das Ausgehviertel Pietermaai finden, ist ein lohnendes Ausflugsziel. Denn ein Streifzug durch die beiden Stadtteile Otrabanda und Punda, die von der weitläufigen St. Anna Bucht getrennt werden und durch eine Brücke miteinander verbunden sind, ist sehr interessant und abwechslungsreich.
Curaçao – Trauminsel in der Karibik
Ein Ort, an dem man den Charakter Curaçaos gut nachvollziehen kann, ist der lebendige Markt der Insel, der immer in der Hauptstadt von Curaçao abgehalten wird. Üppige Obststände und langsam köchelnde Eintöpfe prägen das Bild dieses Marktes, auf dem es sehr viel zu beobachten gibt. Curaçao Ferien sind ein Fest für die Sinne und Sie können sich sicher sein, dort die Sorgen des Alltags zu vergessen.
Perle der Inseln unter dem Winde
Curaçao liegt im südlichen Karibischen Meer, nur rund 60 Kilometer vor der Küste Südamerikas, und gehört zu den Inseln unter dem Winde. Bis zur Auflösung der Niederländischen Antillen im Jahr 2010 war die Insel deren Verwaltungszentrum; heute ist Curacao ein eigenständiges Land innerhalb des Königreichs der Niederlande. Dieses Erbe ist bis heute spürbar: Niederländisch ist Amtssprache, im Alltag hören Sie daneben Papiamentu, Spanisch und Englisch – ein Sprachenmix, der die kulturelle Vielfalt der Insel perfekt widerspiegelt.
Willemstad: Königin-Emma-Brücke und bunte Fassaden
Die Hauptstadt Willemstad zählt mit ihren farbenfrohen historischen Gebäuden zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zwischen den Stadtteilen Punda und Otrobanda schwingt die berühmte Königin-Emma-Brücke über die St. Anna Bucht: Die schwimmende Pontonbrücke öffnet sich für passierende Schiffe und wird von den Einheimischen liebevoll «Swinging Old Lady» genannt. Besonders stimmungsvoll ist ein Spaziergang am Abend, wenn die Handelshäuser an der Uferpromenade Handelskade bunt beleuchtet sind.
Vom Sint Christoffelberg bis zur unbewohnten Nachbarinsel
Auch abseits der Hauptstadt zeigt sich Curaçao abwechslungsreich. Im Nordwesten erhebt sich der rund 375 Meter hohe Sint Christoffelberg, der höchste Punkt der Insel. Wer den Gipfel im Christoffel-Nationalpark am frühen Morgen besteigt, wird mit einer grandiosen Aussicht über die Insel und das Karibische Meer belohnt. Ein beliebtes Ausflugsziel ist zudem Klein Curaçao: Die unbewohnte Insel südöstlich der Hauptinsel lockt mit einem endlosen weissen Sandstrand, einem alten Leuchtturm und glasklarem Wasser – ideal zum Schnorcheln mit Meeresschildkröten.
Kombinieren lässt sich Curaçao ausserdem bestens mit den Nachbarinseln: Beim Insel-Hopping lernen Sie gleich mehrere der ABC-Inseln kennen. Unsere Karibik Spezialisten verraten Ihnen gerne ihre persönlichen Lieblingsplätze auf Curacao.
Beste Reisezeit für Curacao Ferien
Curaçao liegt ausserhalb des Hurrikangürtels und ist dank konstanter Passatwinde und Wassertemperaturen um die 26 Grad das ganze Jahr über ein lohnendes Reiseziel. An der geschützten Südwestküste reihen sich über 30 Strände aneinander – von lebhaften Badebuchten mit Beachbars bis zu versteckten Plätzen, an denen Sie den Tag fast für sich allein geniessen.
Beste Reisezeit im Detail
Sie möchten genauer wissen, welcher Monat sich am besten für Ihre Curaçao Ferien eignet? Auf unserer Seite Beste Reisezeit für Curaçao finden Sie eine Klimatabelle mit allen zwölf Monaten, Hinweise zur Lage ausserhalb des Hurrikangürtels und unsere Monats-Empfehlungen im Überblick.
Curacao Badeferien
Ein Spass für die ganze Familie
Die von Ihren Bewohnern auch als Dushi Korsou bezeichnete Insel Curacao beeindruckt in erster Linie durch ihre traumhaften Strände, an denen viele verschiedene Wassersportaktivitäten möglich sind. Lassen Sie sich von einer der schönsten Inseln der Karibik in ihren Bann ziehen und verbringen Sie ein paar wunderschöne Tage in einem von Curacaos Resorts. Einer der schönsten Strände auf Curacao ist unter dem Namen Jan Thiel bekannt und bietet Ihnen alles, was Sie sich von einem karibischen Traumstrand erhoffen.
Curaçao ist ein Ganzjahresziel: Die Insel liegt ausserhalb des Hurrikangürtels, das Klima ist ganzjährig warm mit rund 30 Grad, und die konstante Passatbrise macht die Wärme angenehm. Als Hauptsaison gilt die Trockenzeit von Dezember bis April – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Regen fällt vor allem gegen Jahresende und meist nur in kurzen Schauern.
Curaçao passt zu ganz unterschiedlichen Reisenden: Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Buchten der Südwestküste. Taucher und Schnorchler finden intakte Korallenriffe, die vielerorts direkt vom Ufer erreichbar sind. Aktive wandern im Christoffel-Nationalpark auf den Sint Christoffelberg, während Paare und Kulturinteressierte durch Willemstad schlendern, das Ausgehviertel Pietermaai entdecken und die kreolisch geprägte Küche geniessen.
Ein Muss ist die UNESCO-Welterbestadt Willemstad mit ihren bunten Fassaden, der Königin-Emma-Pontonbrücke («Swinging Old Lady») und dem Fort Amsterdam. Lohnend sind zudem der Sint Christoffelberg, mit rund 375 Metern der höchste Punkt der Insel, sowie ein Ausflug zur unbewohnten Insel Klein Curaçao mit weissem Sandstrand, altem Leuchtturm und Schnorcheln mit Meeresschildkröten.
Ja, dank der kurzen Distanzen zwischen den ABC-Inseln ist Inselhopping sehr beliebt: Kurze Flüge machen den Wechsel unkompliziert. Jede Insel setzt eigene Akzente – Aruba mit langen Sandstränden, Bonaire als Mekka für Taucher, Curaçao mit seiner Mischung aus Kultur, Strand und Natur. Auch als Badeabschluss nach einer Südamerika-Rundreise bietet sich Curaçao dank seiner Lage an.
Amtssprache auf Curaçao ist Niederländisch, da die Insel ein eigenständiges Land innerhalb des Königreichs der Niederlande ist. Im Alltag hören Sie daneben Papiamentu, Spanisch und Englisch – ein Sprachenmix, der die kulturelle Vielfalt der Insel widerspiegelt. Dieses niederländische Erbe prägt auch Willemstad, dessen Architektur an Amsterdam erinnert.
Schweizer Staatsangehörige benötigen für touristische Aufenthalte bis 90 Tage kein Visum. Erforderlich sind ein gültiger Reisepass, ein Rück- oder Weiterreiseticket sowie die digitale Einreisekarte, die vor der Abreise online ausgefüllt wird. Unsere Spezialisten weisen Sie bei der Buchung auf die aktuellen Anforderungen hin.
Direktflüge ab der Schweiz gibt es nicht. Die gängigste Verbindung führt über Amsterdam, von wo Curaçao nonstop angeflogen wird; die reine Flugzeit ab Amsterdam beträgt rund zehn Stunden. Wir stellen Ihnen gerne die passende Flugverbindung inklusive idealer Umsteigezeiten zusammen.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Saint Martin Reisen vom Spezialisten
- Grenadinen und St. Vincent Reisen
- Trinidad & Tobago Reisen vom Spezialisten
- Turks & Caicos Reisen vom Spezialisten
- Virgin Islands Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Karibik Reisen mit Kindern
- Karibik Badeferien vom Spezialisten
- Romantische Karibik Hochzeitsreisen
- Individuelles Karibik Inselhüpfen
- ABC-Inseln Reisen