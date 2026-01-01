Curaçao Ferien zwischen zwei Küsten

Nur rund 60 Kilometer trennen Curaçao von der Küste Südamerikas – und die Insel zeigt zwei sehr unterschiedliche Gesichter. Die dem Wind abgewandte Südwestküste ist ruhig und geschützt: Hier reihen sich kleine Buchten mit hellem Sand und klarem, türkisblauem Wasser aneinander, weshalb sich diese Seite ideal zum Baden und Schnorcheln eignet. Die Nordküste präsentiert sich dagegen rau und ursprünglich: Die Brandung schlägt gegen Kalksteinklippen, Kakteen prägen die trockene, fast wüstenhafte Landschaft.

Im dünn besiedelten Westen erhebt sich der Sint Christoffelberg, der höchste Punkt der Insel, im gleichnamigen Nationalpark, während der Südosten rund um Willemstad das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum bildet.

Beste Reisezeit: Curaçao als Ganzjahresziel

Bei der besten Reisezeit hat Curaçao einen entscheidenden Vorteil: Die ABC-Inseln liegen ausserhalb des Hurrikangürtels, weshalb die karibische Hurrikansaison von Juni bis November hier kaum eine Rolle spielt. Das Klima ist ganzjährig warm mit Temperaturen um die 30 Grad, und die beständige Passatbrise macht die Wärme sehr angenehm. Zudem zählt Curaçao zu den trockensten Inseln der Karibik: Regen fällt vor allem gegen Ende des Jahres und meist nur in kurzen Schauern.

Die klassische Trockenzeit von Dezember bis April gilt als Hauptsaison und eignet sich besonders, um dem Schweizer Winter zu entfliehen – grundsätzlich sind Curaçao Ferien jedoch in jedem Monat des Jahres eine gute Wahl.

Für wen sich die Insel eignet

Curaçao spricht ganz unterschiedliche Reisende an. Familien schätzen die flach abfallenden, geschützten Buchten der Südwestküste und die entspannte, kinderfreundliche Atmosphäre. Taucher und Schnorchler finden rund um die Insel intakte Korallenriffe, die vielerorts direkt vom Ufer aus erreichbar sind – die Insel zählt zu den beliebtesten Tauchzielen der Karibik. Aktive wandern im Christoffel-Nationalpark auf den Gipfel oder erkunden die wilde Nordküste, während Paare und Kulturinteressierte durch die farbenfrohen Gassen von Willemstad schlendern, das Ausgehviertel Pietermaai entdecken und die kreolisch geprägte Küche geniessen.

Curaçao mit anderen Inseln kombinieren

Dank der kurzen Distanzen zwischen den ABC-Inseln lässt sich Curaçao ausgezeichnet mit Aruba und Bonaire verbinden: Kurze Flüge machen den Wechsel unkompliziert, und jede Insel setzt eigene Akzente – Aruba mit langen Sandstränden, Bonaire als Mekka für Taucher, Curaçao mit seiner Mischung aus Kultur, Strand und Natur. Auch als Badeabschluss nach einer Rundreise durch Südamerika bietet sich die Insel dank ihrer Lage an. Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Curaçao Reise nach Ihren Wünschen zusammen – von der Hotelauswahl über Ausflüge bis zum Inselhopping.