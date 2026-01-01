Beste Reisezeit für Bonaire
Ganzjahresziel für Taucher – ausserhalb des Hurrikangürtels
Warum Bonaire ein Ganzjahresziel ist
Bonaire liegt – wie Aruba und Curaçao – nur rund 80 Kilometer vor der Küste Südamerikas und damit südlich des Hurrikangürtels. Während auf den nördlicheren Karibikinseln von Juni bis November Sturmsaison herrscht, bleibt es auf den ABC-Inseln in aller Regel ruhig – ein grosser Vorteil für alle, die ihre Karibikferien langfristig planen. Das Klima ist trocken: Kakteen, Salzseen und die rosafarbenen Flamingokolonien prägen die Landschaft der Insel.
Die Tagestemperaturen liegen das ganze Jahr über bei rund 30 bis 32 Grad, der beständige Passatwind sorgt für angenehme Bedingungen. Etwas mehr Regen fällt lediglich von Oktober bis Januar, meist in Form kurzer Schauer. Die Hochsaison von Dezember bis April ist vor allem der Nachfrage geschuldet – beliebte Unterkünfte, zu finden unter unseren Bonaire Hotels & Resorts, sollten Sie dann frühzeitig buchen.
Klimatabelle Bonaire
Die Werte beziehen sich auf Kralendijk an der Westküste von Bonaire. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte – einzelne Jahre können davon abweichen.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|30
|24
|8
|27
|Februar
|30
|24
|5
|26
|März
|31
|25
|4
|26
|April
|31
|25
|3
|27
|Mai
|32
|26
|3
|27
|Juni
|32
|26
|3
|28
|Juli
|32
|26
|4
|28
|August
|32
|26
|4
|28
|September
|33
|26
|4
|29
|Oktober
|32
|25
|7
|29
|November
|31
|25
|9
|28
|Dezember
|30
|24
|9
|28
Bonaire gehört zu den trockensten Inseln der Karibik – selbst in den regenreicheren Monaten fallen die Schauer kurz aus, und die Sonne setzt sich rasch wieder durch.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Hochsaison mit verlässlichem Wetter und lebhafter Stimmung in Kralendijk – ideal, um dem Schweizer Winter zu entfliehen. Weitere Ideen für Reisen im Januar und Februar finden Sie in unseren Monatsübersichten.
Mai bis September: Trockene, ruhige Monate mit attraktiveren Preisen und oft hervorragender Sicht unter Wasser – eine ausgezeichnete Wahl für Tauchferien im Mai, Juni oder September, gerade weil Bonaire ausserhalb des Hurrikangürtels liegt.
Oktober bis Dezember: Etwas mehr Schauer, dafür wenig Betrieb an den Tauchplätzen – gut kombinierbar mit den Nachbarinseln, etwa auf einer Reise über die ABC-Inseln.
Häufige Fragen zur besten Reisezeit auf Bonaire
Bonaire ist ein Ganzjahresziel: Die Temperaturen liegen konstant bei rund 30 bis 32 Grad, Regen fällt selten, und die Insel liegt ausserhalb des Hurrikangürtels. Die Hochsaison dauert von Dezember bis April – wer ruhigere Monate und attraktivere Preise sucht, reist zwischen Mai und September, ohne beim Wetter grosse Abstriche zu machen.
Tauchen ist auf Bonaire das ganze Jahr über möglich: Das Wasser ist mit 26 bis 29 Grad konstant warm, und die meisten Tauchplätze liegen geschützt an der Westküste – viele davon direkt vom Ufer aus erreichbar. In den trockenen Monaten von Februar bis September ist die Sicht unter Wasser oft besonders gut. Wer es ruhig mag, meidet die Hochsaison von Dezember bis April.
Nein – Bonaire liegt wie Aruba und Curaçao im Süden der Karibik und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels. Tropenstürme sind sehr selten. Das macht die Insel zu einem verlässlichen Reiseziel auch im Sommer und Herbst, wenn auf nördlicheren Karibikinseln Sturmsaison herrscht.
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