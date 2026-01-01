Bonaire zählt zu den verlässlichsten Reisezielen der Karibik: Die kleinste der ABC-Inseln liegt im Süden des Karibischen Meers und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels – Tropenstürme sind selten. Das trockene Klima bringt ganzjährig Tagestemperaturen von rund 30 bis 32 Grad, und das Meer bleibt mit 26 bis 29 Grad konstant warm – perfekte Bedingungen für Tauchen und Schnorcheln im geschützten Marine Park, der die Insel vollständig umgibt. Eine klassische «falsche» Reisezeit gibt es auf Bonaire kaum; die Hochsaison von Dezember bis April richtet sich mehr nach der Nachfrage als nach dem Wetter.

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