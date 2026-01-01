Warum sich St. Kitts & Nevis von Dezember bis April besonders lohnt

Zwischen Dezember und April herrscht auf St. Kitts und Nevis Trockenzeit: Der Nordost-Passat bringt beständiges, sonniges Wetter mit nur kurzen Schauern, die Luftfeuchtigkeit ist angenehm tief und die Abende sind mild. Für Gäste aus der Schweiz ist das die ideale Winterflucht – während zu Hause Schnee liegt, laden die Strände im Süden von St. Kitts zum Baden ein.

Die Trockenzeit ist auch die beste Zeit für Aktivitäten abseits des Strandes: eine Wanderung auf den Vulkan Mount Liamuiga, ein Besuch der Festungsanlage Brimstone Hill oder ein Bummel durch Basseterre und Charlestown lassen sich bei stabilem Wetter am besten planen. Beachten Sie, dass die bewaldeten Vulkanhänge im Inselinnern deutlich regenreicher sind als die Küsten – kurze Regengüsse im Regenwald gehören das ganze Jahr über dazu.

Wer es ruhiger mag, findet in der grünen Saison ab Mai üppige Natur und viel Platz an den Stränden. Einen Überblick über beide Inseln erhalten Sie auf unserer St. Kitts & Nevis-Seite; passende Unterkünfte zeigen wir Ihnen unter Hotels und Resorts.