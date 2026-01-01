Beste Reisezeit für St. Kitts & Nevis
Tropisch warm – Trockenzeit von Dezember bis April
Warum sich St. Kitts & Nevis von Dezember bis April besonders lohnt
Zwischen Dezember und April herrscht auf St. Kitts und Nevis Trockenzeit: Der Nordost-Passat bringt beständiges, sonniges Wetter mit nur kurzen Schauern, die Luftfeuchtigkeit ist angenehm tief und die Abende sind mild. Für Gäste aus der Schweiz ist das die ideale Winterflucht – während zu Hause Schnee liegt, laden die Strände im Süden von St. Kitts zum Baden ein.
Die Trockenzeit ist auch die beste Zeit für Aktivitäten abseits des Strandes: eine Wanderung auf den Vulkan Mount Liamuiga, ein Besuch der Festungsanlage Brimstone Hill oder ein Bummel durch Basseterre und Charlestown lassen sich bei stabilem Wetter am besten planen. Beachten Sie, dass die bewaldeten Vulkanhänge im Inselinnern deutlich regenreicher sind als die Küsten – kurze Regengüsse im Regenwald gehören das ganze Jahr über dazu.
Wer es ruhiger mag, findet in der grünen Saison ab Mai üppige Natur und viel Platz an den Stränden. Einen Überblick über beide Inseln erhalten Sie auf unserer St. Kitts & Nevis-Seite; passende Unterkünfte zeigen wir Ihnen unter Hotels und Resorts.
Klimatabelle St. Kitts & Nevis
Die Werte beziehen sich auf Basseterre, die Hauptstadt von St. Kitts & Nevis an der Südwestküste von St. Kitts. Es handelt sich um gerundete Durchschnittswerte; an den Vulkanhängen im Inselinnern fällt spürbar mehr Regen als an den Küsten.
|Monat
|Tag (°C)
|Nacht (°C)
|Regentage
|Wasser (°C)
|Januar
|28
|23
|10
|27
|Februar
|28
|22
|8
|26
|März
|29
|23
|8
|26
|April
|29
|23
|8
|27
|Mai
|30
|24
|10
|27
|Juni
|31
|25
|11
|28
|Juli
|31
|25
|13
|28
|August
|31
|25
|14
|29
|September
|31
|24
|13
|29
|Oktober
|30
|24
|13
|29
|November
|30
|24
|12
|28
|Dezember
|29
|23
|11
|27
Fazit: Die beständigsten Bedingungen bietet die Trockenzeit von Dezember bis April. Baden ist dank badewarmem Meer das ganze Jahr über möglich; von August bis Oktober steigen jedoch Schauerhäufigkeit und Sturmrisiko spürbar an.
Unsere Monats-Empfehlungen
Dezember bis April: Die Hauptsaison ist die verlässlichste Wahl für Badeferien – trocken, sonnig und dank Passatwind nie drückend heiss. Besonders beliebt bei Schweizer Gästen sind der Januar und der Februar: Während in der Schweiz Hochwinter herrscht, zeigt sich die Ostkaribik von ihrer sonnigsten Seite. Wer ruhige Strände schätzt, weicht auf die Zeit nach Neujahr oder auf den April aus.
Mai bis Juli: In der grünen Saison präsentieren sich die Regenwälder besonders üppig, und die Schauer fallen meist kurz und kräftig aus. Der Mai ist ein guter Übergangsmonat mit noch vergleichsweise stabilem Wetter; ab Juni beginnt die Hurrikansaison, schwere Stürme sind zu Beginn des Sommers aber selten. Praktische Hinweise zu Einreise und Planung finden Sie in unseren Reiseinformationen.
August bis November: Von August bis Oktober erreicht die Hurrikansaison ihren Höhepunkt – wer jetzt reist, plant am besten flexibel und behält die Wetterlage im Blick. Dafür sind die Inseln in dieser Zeit angenehm ruhig und sattgrün. Ab November beruhigt sich das Wetter zusehends, und der Übergang zur Trockenzeit macht den Spätherbst zu einem attraktiven Zeitfenster für die erste Wintersonne.
Die beste Reisezeit ist die Trockenzeit von Dezember bis April. In diesen Monaten ist das Wetter am beständigsten, es regnet wenig und der Passatwind sorgt für angenehme Temperaturen. Für eine Winterflucht aus der Schweiz eignen sich besonders die Monate Januar bis März.
Die atlantische Hurrikansaison dauert von Juni bis November, ihr Kern liegt zwischen August und Oktober. Direkte Treffer sind selten, doch Schauer und tropische Störungen treten in dieser Zeit deutlich häufiger auf. Wer dann reist, sollte flexibel planen und die Wettervorhersage im Blick behalten.
Ja, kurze Schauer sind das ganze Jahr über möglich, besonders an den regenreichen Vulkanhängen im Inselinnern. An den Küsten und Stränden bleibt es in der Trockenzeit jedoch meist trocken und sonnig. Die Schauer ziehen in der Regel rasch vorbei.
Für die anspruchsvolle Wanderung auf den Vulkan Mount Liamuiga eignet sich die Trockenzeit von Dezember bis April am besten, da die Pfade dann weniger rutschig sind. Starten Sie früh am Morgen, bevor sich am Gipfel Wolken bilden. Auch in der Trockenzeit sollten Sie im Regenwald mit kurzen Schauern rechnen.
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