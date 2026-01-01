Curacao Reisetipps vom Spezialisten
Ihre Curacao Ferien vom Experten
Die wichtigsten Informations im Überblick
Direktflüge von der Schweiz nach Curacao gibt es nicht. Mit Umstiegen in Miami, Frankfurt/Main, Düsseldorf oder Amsterdam erreichen Sie die Insel in der Karibik jedoch nach zirka elf Flugstunden.
Neben einem Pass, der nach dem Rückreisedatum noch mindestens sechs Monate gültig ist, benötigen Schweizerbürger eine Einreisekarte, um nach Curacao einreisen zu dürfen. Diese ist online unter edcardcuracao.com auszufüllen und im Nachgang als PDF herunterzuladen. Unter Umständen wird auch die Vorlage eines Weiter- beziehungsweise Rückflugtickets verlangt. Ein Visum wird nur für Reisen von über dreissig Tagen erforderlich. Nicht-Schweizer sollten sich rechtzeitig vor Reiseantritt bei den örtlichen Konsulaten kundig machen.
Das Hauptkrankenhaus Curacaos in Willemstad verfügt über neueste Standards. Besondere Impfungen sind nicht erforderlich, ausser wenn Sie aus einem Gelbfieber-Infektionsgebiet stammen. In diesem Fall benötigen Sie die Impfbescheinigung. Wer länger auf der Insel bleibt, sollte ausserdem gegen Typhus geimpft sein.
Die beste Reisezeit für Curaçao erstreckt sich von Anfang Januar bis Ende Mai. Curacao gehört zu den ABC-Inseln und somit zu den "Inseln unter dem Winde" – was bedeutet, Curacao erfreut sich ganzjährig tropischen Klimas. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Über 80 Prozent der Inselbewohner bekennen sich zum römisch-katholischen Christentum. Darüber hinaus finden sich auf Curacao Protestanten, Hindus, Muslime und Juden.
Sowohl die Einfuhr von Münzen aus den Niederlanden und Suriname als auch das Mitbringen von Lederwaren aus Haiti nach Curacao ist strikt verboten.
Amtssprache Curacaos ist Niederländisch. Des Weiteren wird der kreolische Dialekt Papiamentu gesprochen, der sich der portugiesischen, englischen, spanischen und niederländischen Sprache bedient. Wer Spanisch spricht, kann sich auf Curacao ebenfalls hervorragend verständigen.
In geschlossenen Ortschaften dürfen Sie höchstens 45, ausserhalb 60 bis 80 km/h fahren. Für die Anmietung eines Autos reicht Ihr nationaler Führerschein.
Für Curacao benötigen Sie einen Stromadapter oder Spannungswandler. Die Spannung beträgt hier lediglich 127 Volt.
Handygespräche von Curacao in die Schweiz sind aufgrund der Roaming-Gebühren sehr kostspielig. Eine Alternative ist das WLAN-Netz, das Ihnen in vielen Restaurants, Bars und Hotels zur Verfügung steht.
Auf Restaurantrechnungen sind bereits fünf bis zehn Prozent Trinkgeld eingerechnet. Somit fällt hier kein weiterer Aufschlag an.
Landeswährung auf Curacao ist der Karibische Gulden. Zum US-Dollar hat er einen festen Wechselkurs, weshalb auch dieser beinahe überall akzeptiert wird. Der Euro ist ebenfalls in grösseren Städten als Zahlungsmittel anerkannt. Gulden können Sie am Bankautomaten beziehen.
Auf Curacao herrscht die Atlantic Standard Time. Eine Umstellung auf Sommerzeit gibt es nicht. Die Mitteleuropäische Zeit liegt vier bis fünf Stunden voraus.
Nein – Curaçao liegt wie Aruba und Bonaire im Süden der Karibik und damit ausserhalb des eigentlichen Hurrikangürtels. Tropenstürme sind entsprechend selten. Das macht die Insel zu einem verlässlichen Ganzjahresziel – auch im Sommer und Herbst, wenn auf nördlicheren Karibikinseln Sturmsaison herrscht.
Curaçao verbindet Badeferien mit Kultur wie kaum eine andere Karibikinsel: Dutzende kleine Badebuchten mit türkisfarbenem Wasser wechseln sich mit der lebhaften Hauptstadt Willemstad ab. Taucher und Schnorchler finden intakte Riffe nahe der Küste, Individualisten erkunden die Insel am besten mit dem Mietwagen. Auch für kombinierte Stadt-Strand-Ferien ist Curaçao ideal.
Die bunten Handelshäuser von Willemstad gehören zum UNESCO-Welterbe und sind das Wahrzeichen der Insel – ebenso wie die schwimmende Pontonbrücke, die die Stadtteile Punda und Otrobanda verbindet. Sehenswert sind zudem der Christoffel-Nationalpark im Nordwesten sowie ein Tagesausflug zur unbewohnten Nachbarinsel Klein Curaçao mit ihrem langen, weissen Strand.
Für die Hochsaison von Dezember bis April empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus, insbesondere über die Festtage. Da Curaçao ausserhalb des Hurrikangürtels liegt, sind auch die übrigen Monate gut planbar und oft günstiger. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu Ihren Curaçao-Ferien.
Ja – Curaçao bildet zusammen mit Aruba und Bonaire die ABC-Inseln, die durch kurze Flüge miteinander verbunden sind. Die Kombination lohnt sich, denn die drei Inseln könnten unterschiedlicher kaum sein: Strände auf Aruba, Kultur auf Curaçao, Unterwasserwelt auf Bonaire. Wir organisieren Ihre Inselkombination gerne.
Beste Reisezeit ausführlich: Klimatabelle und Monats-Tipps
Noch mehr Details zum Klima finden Sie auf unserer Seite Beste Reisezeit für Curaçao: mit einer Klimatabelle für alle zwölf Monate, Hinweisen zur Lage ausserhalb des Hurrikangürtels und unseren Empfehlungen für die schönsten Reisemonate.
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