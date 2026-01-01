Neben einem Pass, der nach dem Rückreisedatum noch mindestens sechs Monate gültig ist, benötigen Schweizerbürger eine Einreisekarte, um nach Curacao einreisen zu dürfen. Diese ist online unter edcardcuracao.com auszufüllen und im Nachgang als PDF herunterzuladen. Unter Umständen wird auch die Vorlage eines Weiter- beziehungsweise Rückflugtickets verlangt. Ein Visum wird nur für Reisen von über dreissig Tagen erforderlich. Nicht-Schweizer sollten sich rechtzeitig vor Reiseantritt bei den örtlichen Konsulaten kundig machen.