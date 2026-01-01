Guadeloupe Badeferien
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Sandstrände und Unterwasserwelt - Ferien auf Guadeloupe
Ferien mit Stil – Guadeloupes Hotels & Resorts
Insbesondere die Strände auf Basse-Terre, einer der beiden Hauptinseln von Guadeloupe, überzeugen durch ihre ansprechenden Farben und traumhaften Lagen. Einer der schönsten Strände dieser Insel ist zweifellos der unter dem Namen Plage du Souffleur bekannte Strand, der in der Nähe des Fischerdorfs Port Louis liegt und in dessen Nähe Sie sehr viele ausgezeichnete Restaurants finden. Aber auch der helle Strand von Anse Maurice ist ein lohnendes Ausflugsziel, insbesondere, wenn Sie Guadeloupe Reisen mit Kindern unternehmen.
Denn dieser wunderschöne Strand fällt sehr flach ab, sodass auch Nichtschwimmer an ihm gut aufgehoben sind. Um den Stress des Alltags hinter sich zu lassen, sind die atemberaubenden Strände von Guadeloupe ideal.
Guadeloupe Reisen – ein Paradies hautnah entdecken
Die schönen Strände von Guadeloupe sind aber nicht nur perfekt dafür geeignet, an ihnen nach Herzenslust zu schwimmen, sondern bieten auch herausragende Möglichkeiten zum Tauchen und Schnorcheln. Insbesondere der Ort Saint Anne im Süden der Insel Grande-Terre wird von Tauchern sehr geschätzt, da sie dort eine fantastische Unterwasserwelt vorfinden. Ebenfalls sehr interessant für Taucher ist das Gebiet rund um Pointe des Chateaux, welches viele Fische und andere Meeresbewohner zu bieten hat. Als weiteres herausragendes Tauchgebiet ist auch Guadeloupes Goldküste, die aufgrund ihres sehr gelben Sandes so genannt wird, bekannt und beliebt.
Inseln, die begeistern – Guadeloupe
Auf Guadeloupe gibt es viele interessante Orte. Dies wird vor allem dann deutlich, wenn Sie die beeindruckenden Mangrovenwälder nördlich von Port Louis ansteuern oder den zahlreichen Buchten rund um Anse Tarare einen Besuch abstatten. Wenn Sie sich einen Traum erfüllen und Guadeloupe bereisen, erwartet Sie eines der schönsten Gebiete der gesamten Karibik. Wunderschön, von Harmonie geprägt und vielfältig, so präsentiert sich Guadeloupe seinen Besuchern und ermöglicht es Ihnen, eine schöne Zeit in einer faszinierenden Umgebung zu verbringen.
Lassen Sie sich von Guadeloupe verzaubern und freuen Sie sich auf Karibikferien der Extraklasse, wenn Sie diese Inseln und deren Bewohner besuchen.
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