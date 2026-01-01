Welche ist die schönste Insel der Malediven?

Eine allgemeingültige Antwort darauf gibt es nicht: Die Malediven zählen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln, und was für die einen die schönste Insel der Malediven ist, spielt für andere kaum eine Rolle. Wer vor allem schnorcheln möchte, achtet auf ein intaktes Hausriff; wer mit Kindern reist, auf eine flach abfallende Lagune; wer Ruhe sucht, auf eine kleine Insel mit wenigen Villen. Die beste Insel der Malediven ist deshalb immer jene, die zu Ihren persönlichen Prioritäten passt.

Vier Kriterien helfen bei der Auswahl: die Lage im Atoll mit der zugehörigen Transferdauer, das Hausriff, die Verpflegung und die Ausrichtung der Insel auf Familien oder Paare.

Hausriff: Schnorcheln direkt ab Strand

Für viele Gäste ist das Hausriff das entscheidende Kriterium bei der Inselwahl. Auf Inseln mit einem gut erreichbaren Hausriff schnorcheln Sie direkt ab Strand über der Korallenlandschaft, ganz ohne Bootsausflug. Andere Inseln liegen in einer weitläufigen Lagune: Das Wasser ist dort ruhig und flach, was Familien und Wassersportler schätzen, zum Schnorcheln fahren Sie jedoch per Boot zu den umliegenden Riffen. Taucherinnen und Taucher orientieren sich zusätzlich an der Lage im Atoll: Das Baa-Atoll ist ein UNESCO-Biosphärenreservat, in dem saisonal Mantas zu beobachten sind, und im Süd-Ari-Atoll bestehen gute Chancen auf Begegnungen mit Walhaien.

Verpflegung: von Frühstück bis All Inclusive

Da auf einer Resort-Insel in der Regel nur das eigene Hotel Restaurants betreibt, gehört die Verpflegungsart zu den wichtigsten Entscheidungen. Kleinere Malediven Inseln mit einem einzigen Hauptrestaurant sind mit Vollpension oder All Inclusive oft gut gewählt. Auf grösseren Inseln mit mehreren Restaurants kann dagegen Halbpension sinnvoll sein, damit Sie abends zwischen den Lokalen wechseln können. Prüfen Sie bei All-Inclusive-Angeboten zudem, welche Leistungen eingeschlossen sind – der Umfang unterscheidet sich von Insel zu Insel deutlich.

Familien oder Paare: die passende Ausrichtung

Viele Inseln haben einen klaren Charakter. Familienfreundliche Resorts bieten Kinderclubs, flache Lagunen und Strandvillen mit Platz für Zustellbetten; manche Inseln sind gross genug für Sportanlagen und ausgedehnte Spaziergänge. Paare bevorzugen häufig kleinere, ruhigere Inseln mit Wasservillen und Abendessen zu zweit – einzelne Resorts nehmen bewusst keine Kinder auf oder reservieren eigene Bereiche für Erwachsene. Klären Sie diesen Punkt vor der Buchung, damit die Stimmung auf der Insel Ihren Erwartungen entspricht.

Lage und Reisezeit mitdenken

Auch das Klima gehört zur Inselwahl: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es auf den Malediven überwiegend trocken und sonnig, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag – dafür sind die Inseln dann weniger stark besucht. Einzelheiten zu Lage und Erreichbarkeit der Regionen finden Sie auf unseren Seiten zu den Malediven Atollen und zur besten Reisezeit. Und wenn Sie die Auswahl abkürzen möchten: Schildern Sie unseren Spezialisten Ihre Wünsche – gemeinsam finden wir die Insel, die für Sie die beste ist.