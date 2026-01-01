Malediven Inseln vom Spezialisten
Traum von einem Ferienparadies
Welche ist die schönste Insel der Malediven?
Eine allgemeingültige Antwort darauf gibt es nicht: Die Malediven zählen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln, und was für die einen die schönste Insel der Malediven ist, spielt für andere kaum eine Rolle. Wer vor allem schnorcheln möchte, achtet auf ein intaktes Hausriff; wer mit Kindern reist, auf eine flach abfallende Lagune; wer Ruhe sucht, auf eine kleine Insel mit wenigen Villen. Die beste Insel der Malediven ist deshalb immer jene, die zu Ihren persönlichen Prioritäten passt.
Vier Kriterien helfen bei der Auswahl: die Lage im Atoll mit der zugehörigen Transferdauer, das Hausriff, die Verpflegung und die Ausrichtung der Insel auf Familien oder Paare.
Hausriff: Schnorcheln direkt ab Strand
Für viele Gäste ist das Hausriff das entscheidende Kriterium bei der Inselwahl. Auf Inseln mit einem gut erreichbaren Hausriff schnorcheln Sie direkt ab Strand über der Korallenlandschaft, ganz ohne Bootsausflug. Andere Inseln liegen in einer weitläufigen Lagune: Das Wasser ist dort ruhig und flach, was Familien und Wassersportler schätzen, zum Schnorcheln fahren Sie jedoch per Boot zu den umliegenden Riffen. Taucherinnen und Taucher orientieren sich zusätzlich an der Lage im Atoll: Das Baa-Atoll ist ein UNESCO-Biosphärenreservat, in dem saisonal Mantas zu beobachten sind, und im Süd-Ari-Atoll bestehen gute Chancen auf Begegnungen mit Walhaien.
Verpflegung: von Frühstück bis All Inclusive
Da auf einer Resort-Insel in der Regel nur das eigene Hotel Restaurants betreibt, gehört die Verpflegungsart zu den wichtigsten Entscheidungen. Kleinere Malediven Inseln mit einem einzigen Hauptrestaurant sind mit Vollpension oder All Inclusive oft gut gewählt. Auf grösseren Inseln mit mehreren Restaurants kann dagegen Halbpension sinnvoll sein, damit Sie abends zwischen den Lokalen wechseln können. Prüfen Sie bei All-Inclusive-Angeboten zudem, welche Leistungen eingeschlossen sind – der Umfang unterscheidet sich von Insel zu Insel deutlich.
Familien oder Paare: die passende Ausrichtung
Viele Inseln haben einen klaren Charakter. Familienfreundliche Resorts bieten Kinderclubs, flache Lagunen und Strandvillen mit Platz für Zustellbetten; manche Inseln sind gross genug für Sportanlagen und ausgedehnte Spaziergänge. Paare bevorzugen häufig kleinere, ruhigere Inseln mit Wasservillen und Abendessen zu zweit – einzelne Resorts nehmen bewusst keine Kinder auf oder reservieren eigene Bereiche für Erwachsene. Klären Sie diesen Punkt vor der Buchung, damit die Stimmung auf der Insel Ihren Erwartungen entspricht.
Lage und Reisezeit mitdenken
Auch das Klima gehört zur Inselwahl: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es auf den Malediven überwiegend trocken und sonnig, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag – dafür sind die Inseln dann weniger stark besucht. Einzelheiten zu Lage und Erreichbarkeit der Regionen finden Sie auf unseren Seiten zu den Malediven Atollen und zur besten Reisezeit. Und wenn Sie die Auswahl abkürzen möchten: Schildern Sie unseren Spezialisten Ihre Wünsche – gemeinsam finden wir die Insel, die für Sie die beste ist.
One&Only Reethi Rah
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Elegante Villen direkt am Sandstrand oder über Wasser gebaut. 7 Restaurants und Bars bieten asiatische, italienische,...
Velaa Private Island
Preis auf Anfrage
Noonu-Atoll
Die Insel bietet vier vorzügliche à la carte Restaurants, welche mit internationalen und mediterranen Köstlichkeiten,...
The St. Regis Maldives Vommuli Resort
Preis auf Anfrage
Dhaalu-Atoll
Die 6 Restaurants bieten Vielfalt und Genuss auf höchstem Niveau: Sie wählen zwischen italienischer, asiatischer und...
Kudadoo Maldives Private Island
Preis auf Anfrage
Lhaviyani-Atoll
Die Kudadoo Maldives Private Island ist eine Verschmelzung von Luxus, Stil und Intimität. Nur etwa fünf Minuten...
The Nautilus Maldives
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Das Konzept heisst statt Standardprozessen zu folgen, wird jeder Service individuell kreiert. Jeder Gast hat seinen...
Soneva Jani Resort
ab CHF 1283.– / pro Person
Noonu-Atoll
Die dicht bewachsene Hauptinsel, die ebenfalls seit langem eine Obst- und Gemüsefarm in Bio-Qualität beherbergt,...
Soneva Secret
ab CHF 2325.– / pro Person
Haa-Dhaalu-Atoll
Das Soneva Secret vereint höchste Privatsphäre, innovatives Design und gelebte Nachhaltigkeit. Kulinarisch verwöhnt...
RAH GILI MALDIVES
ab CHF 645.– / pro Person
Südmale-Atoll
RAH GILI MALDIVES liegt am Rande des Süd-Malé-Atolls – mit Blick auf den endlosen Horizont, direkt neben einem...
Conrad Maldives Rangali Island
ab CHF 562.– / pro Person
Ari-Atoll
Das paradiesische Resort erstreckt sich über zwei, mittels 500 Meter langen Steg, miteinander verbundene Inseln und...
Six Senses Laamu
Preis auf Anfrage
Laamu-Atoll
1 Haupt- und 4 à la carte Restaurants (mediterran (ab 12 Jahren), japanisch, Teppanyaki und Snacks), Gelateria (über...
Constance Halaveli Maldives
ab CHF 563.– / pro Person
Ari-Atoll
Vier Restaurants, zwei Bars und Weinkeller, Pool, Boutiquen.
Anantara Kihavah Maldives Villas
ab CHF 928.– / pro Person
Baa-Atoll
Ein mediterranes Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants: italienisch, asiatisch, japanisch (Teppanyaki), vegane...
Niyama Private Islands Maldives
Preis auf Anfrage
Dhaalu-Atoll
Das Resort bietet 10 Restaurants und Bars: ein internationales und ein mediterranes Hauptrestaurant, das „Tribal" à...
Huvafen Fushi
ab CHF 900.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Kulinarisch verwöhnt das Huvafen Fushi auf höchstem Niveau: das «Celsius» bietet internationale Küche, das auf...
Gili Lankanfushi Maldives
ab CHF 913.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Das Hauptrestaurant "Kashiveli" mit hervorragendem Weinkeller bietet eine exzellente Gourmet-Küche, das à la carte...
Hideaway Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Haa Alifu-Atoll
Ein internationales Hauptrestaurant in Buffet-Form, 1 asiatisches à la carte Restaurant auf Stelzen über Wasser...
Milaidhoo Maldives
ab CHF 1029.– / pro Person
Baa-Atoll
Milaidhoo Maldives – Story of a small Island (die Geschichte einer kleinen Insel). Traditionelle Handwerkskunst...
Vakkaru Maldives
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Die paradiesische Insel beherbergt über 2300 Kokosnusspalmen und bietet in Kombination mit den weissen Sandstränden...
Soneva Fushi
ab CHF 1398.– / pro Person
Baa-Atoll
Soneva Fushi liegt auf der naturbelassenen Insel Kunfunadhoo im Baa-Atoll, umgeben von weissen Sandstränden und...
Finolhu, a Seaside Collection Resort
ab CHF 478.– / pro Person
Baa-Atoll
Das schön präsentierte Buffetrestaurant «Beach Kitchen» verwöhnt mit internationalen Speisen und Themenabenden oder...
The Halcyon Private Isles Maldives, Autograph Collection
ab CHF 1052.– / pro Person
Gaafu-Alifu-Atoll
Das bezaubernde Resort liegt am südlichen Ende der Malediven und ist das einzige, das in zwei Atollen liegt: auf der...
Baglioni Maldives - Luxury All Inclusive Resort
ab CHF 502.– / pro Person
Dhaalu-Atoll
Das erste Haus der kleinen, feinen italienischen Baglioni Hotels ausserhalb Italiens begeistert mit kulinarischer...
Alila Kothaifaru Maldives Resort
ab CHF 667.– / pro Person
Raa-Atoll
Das Hauptrestaurant «Seasalt» kombiniert nahöstliche und mediterrane Einflüsse mit traditionellen Aromen zu einem...
Six Senses Kanuhura
ab CHF 623.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hauptrestaurant "The Market" bietet köstliche Buffets aus aller Welt an, das à la carte Restaurant "Bottega"...
W Maldives
ab CHF 879.– / pro Person
Ari-Atoll
Nach der Neugestaltung präsentiert sich das W Maldives als erstes «Reimagined Flagship» der Marke – mit...
Lily Beach
ab CHF 614.– / pro Person
Ari-Atoll
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant...
Coco Bodu Hithi
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
4 Restaurants, 3 Bars (inkl. Sushi-Bar), Pool, Boutique, WiFi kostenfrei.
LUX* South Ari Atoll
ab CHF 279.– / pro Person
Ari-Atoll
2 Hauptrestaurants, 6 à la carte Restaurants, 5 Bars, Beach Club mit DJ, Cafe LUX* Lounge, ICI-Eiscrèmestation,...
Constance Moofushi Maldives
ab CHF 610.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant und ein à la carte Beach Grill, zwei Bars, einen Weinkeller, einen Pool und eine Boutique.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Atmosphere Kanifushi Maldives
Preis auf Anfrage
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant in Buffetform, 4 innovative à la carte Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und...
Baros Maldives
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
COMO Cocoa Island
Preis auf Anfrage
Südmale-Atoll
Das Restaurant bietet unter anderem die gesunde und ausgewogene «COMO Shambhala Cuisine» an, eine Bar, einen...
Hurawalhi Island Resort
ab CHF 447.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hotel bietet ein fantastisches Hauptrestaurant (Buffet), ein à la carte Restaurant mit...
Fushifaru Maldives
ab CHF 312.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Ein Buffet-Restaurant mit Themenabenden, zwei à la carte Restaurants (Fine Dining und Teppanyaki), eine Bar am...
Kandolhu Maldives
ab CHF 369.– / pro Person
Ari-Atoll
Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» verwöhnt mit internationaler Küche, das «Olive» mit Meersicht besticht...
Kuredhivaru Resort and Spa
Preis auf Anfrage
Noonu-Atoll
Das Hauptrestaurant ONU Marché serviert internationale Küche, das Poolrestaurant/Bar Latitude 5.5 serviert...
Cora Cora Maldives
ab CHF 505.– / pro Person
Raa-Atoll
Vier Restaurants (alles à la carte (ausgenommen Frühstück und Themenabende): international, japanisch, asiatisch,...
Nova Maldives
ab CHF 340.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant mit internationaler Küche, je ein à la carte Restaurant mit Seafood- und Grill-Spezialitäten...
Kagi Maldives Resort & Spa
ab CHF 423.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Im Buffetrestaurant wird internationale Küche, in der oberen Etage italienische à la carte Speisen und am Pool werden...
Jawakara Islands Maldives
ab CHF 239.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das im Herbst 2023 neu eröffnete Resort erstreckt sich über zwei Inseln. Mabin und Dheru sind durch eine 650m lange...
Veligandu Maldives Resort Island
ab CHF 265.– / pro Person
Rasdhoo-Atoll
Ein Buffet-Restaurant, ein à la carte Restaurant mit asiatischen Spezialitäten inklusive Teppanyaki, ein Fine Dining...
Ifuru Island Maldives
ab CHF 573.– / pro Person
Raa-Atoll
Das einzigartige Resort eröffnete erst im Herbst 2023 seine Tore und bietet paradiesische Strände, kristallklares...
Niva Dhigali Maldives
ab CHF 514.– / pro Person
Raa-Atoll
Das Restaurant "Capers" (Buffet) verwöhnt mit internationalen Speisen aus aller Welt, das "Jade" (à la carte) bietet...
Ifuru Island Maldives
Preis auf Anfrage
Raa-Atoll
Kulinarisch verwöhnt die Insel rund um die Uhr auf höchstem Niveau in sechs Restaurants mit internationalen...
Meyyafushi Maldives
ab CHF 723.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Sieben Restaurants und Bars bieten kulinarische Vielfalt: internationales Buffet, asiatische und mediterrane à la...
Nala Maldives by Jawakara
ab CHF 312.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das moderne Resort bietet ein internationales Buffetrestaurant, zwei à la carte Restaurants (asiatisch und...
Diamonds Athuruga
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant, ein à la carte Restaurant (Teppanyaki), ein weiteres à la carte Restaurant ist ausschliesslich...
Dhawa Ihuru
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Rezeption, Restaurant, Bar, Boutique, Bibliothek, Kids-Club.
Drift Thelu Veliga Retreat
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...
Komandoo Island Resort & Spa
ab CHF 268.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant (internationales Buffet), ein à la carte Restaurant mit Seafood/Grill-Spezialitäten, eine...
Reethi Faru Resort
ab CHF 112.– / pro Person
Raa-Atoll
Ein Haupt-, ein à la carte Restaurant mit Grill- und eines mit vegetarischen und veganen Spezialitäten, ein...
Kudafushi Resort & Spa
ab CHF 202.– / pro Person
Raa-Atoll
Das «De' North Restaurant» bietet ein internationales Buffet, das «Olive Me Restaurant» mediterrane à la carte...
Diamonds Thudufushi
ab CHF 402.– / pro Person
Ari-Atoll
Hervorragendes Buffet-Restaurant mit Themen-Abenden, ein à la carte Restaurant mit europäischer/asiatischer...
Filitheyo Island Resort
ab CHF 149.– / pro Person
Faafu-Atoll
Die grüne Insel bietet Hauptrestaurant, Sunset-Bar/Restaurant, Filitheyo-Bar, Boutique, Pool.
Coco Palm Dhuni Kolhu
ab CHF 278.– / pro Person
Baa-Atoll
2 Restaurants mit offener Showküche sowie asiatischen Gerichten und Grill-Spezialitäten unter freiem Himmel am...
Gangehi Island Resort
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Hauptrestaurant, à la carte Restaurant/Lounge, Bar, TV-Raum, Bibliothek, Boutique mit Näherin. WiFi kostenfrei.
NH Collection Maldives Reethi Resort
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
Ein Hauptrestaurant und 4 à la carte Restaurants. 5 Bars, ein Pool, zwei Boutiquen und eine Bibliothek. WiFi an der...
Kuredu Island Resort & Spa
ab CHF 95.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Die Insel ist in drei Bereiche aufgeteilt: Haupt (für alle), «Sangu» (ab 15 Jahren) und «O» (ab 12 Jahren). Sie...
Vilamendhoo Maldives Resort Island
ab CHF 187.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant «Funama» (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant «Ahima» (für Gäste...
Meeru Maldives Resort Island
ab CHF 177.– / pro Person
Nordmale-Atoll
2 Buffet-Restaurants (Zuteilung je nach Unterkunft, eines nur für Erwachsene), 4 à la carte Restaurants und mehrere...
Sandies Bathala Maldives
ab CHF 267.– / pro Person
Ari-Atoll
Die Insel verfügt über das «The Island Gallery» Restaurant, welches mit mediterran inspirierten Speisen inklusive...
Canareef Resort Maldives
ab CHF 130.– / pro Person
Addu-Atoll
Canareef liegt im südlichsten Atoll der Malediven, dem Addu-Atoll – fernab der grossen Resorts und umgeben von...
Royal Island Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Baa-Atoll
1 Haupt- und 1 à la carte Restaurant, 3 Bars, Disco, Pool und separater Kinderpool, Boutique. WiFi kostenfrei in der...
Makunudu
ab CHF 247.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die kleine Insel bietet ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant mit einem Mix aus östlicher und westlicher...
Ellaidhoo Maldives by Cinnamon
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet 2 Hauptrestaurants (Buffet), wovon eines ausschliesslich für die Water Bungalow-Gäste ist sowie ein...
Angaga
ab CHF 130.– / pro Person
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein gemütliches Restaurant und eine Bar mit Sandboden, wo auch gelegentlich Abendunterhaltung...
Dreamland The Unique Sea & Lake Resort / Spa
ab CHF 130.– / pro Person
Baa-Atoll
Inmitten 20m hohen Mangroven und Kokospalmen befindet sich ein 1600m2 grosser Süsswassersee, der als Biotop mit...
Thulhagiri Island Resort and Spa
ab CHF 140.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Ein Restaurant mit Sandboden und zwei Bars (regelmässige Abendunterhaltung), ein Pool und eine Boutique.
Biyadhoo Island Resort
Preis auf Anfrage
Südmale-Atoll
Die dichtbewachsene Insel bietet ein klimatisiertes Restaurant mit Sitzgelegenheit im Freien, eine Bar mit...
The Maverick Hotel Maldives
ab CHF 187.– / pro Person
Laamu Mundoo
Das einzigartige Hideaway liegt an einem traumhaften Strand am Ende der Insel und wird persönlich von Denby und...
Malediven Empfehlungen
Top Resorts
Nachstehend sehen Sie eine Liste der Inseln, die wir Ihnen für Malediven Reisen besonders empfehlen. Jede hat ihren eigenen Charakter und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Inseln bieten wunderbare Strände, Unterkünfte mit Stil und atemberaubende Tauchgründe oder Hausriffe, die Sie zum Schnorcheln oder Tauchen einladen:
- Angaga Island Resort,
- Angsana Ihuru,
- Baros Maldives,
- Conrad Maldives Rangali,
- Drift Thelu Veliga Maldives,
- Hurawalhi Island Resort,
- Milaidhoo Island,
- Mirihi Island Resort,
- Veligandu Island Resort.
Traumhaft schöne Inseln
Auf den Malediven gibt es etwa 80 touristisch genutzte Inseln, von denen jede ihren individuellen Charme hat. Das Luxussegment hat sich allerdings in den letzten Jahren deutlich erhöht, weshalb es immer mehr Resorts im 5- oder gar 6-Sterne-Bereich gibt. Daneben wurden in den letzten Jahren vermehrt Wasserbungalows errichtet, die vorwiegend von asiatischen Touristen genutzt werden. Einige der Inseln der Malediven haben noch 2 oder 3 Sterne, die meisten sind jedoch mittlerweile im Bereich der 4 Sterne angesiedelt und zählen zur Mittelklasse.
Daneben ist eine klare Tendenz zu Mittel- und Oberklasse-Resorts feststellbar, wobei sich derzeit auch einfachere Hotelanlagen für kleinere Geldbeutel in Planung befinden. Unsere Malediven Spezialisten sind Ihnen bei der Wahl der richtigen Inseln auf den Malediven für Ihre Malediven Ferien behilflich.
Die richtige Insel finden: Atolle, Transfers und Inseltypen
Bei der Wahl Ihrer Malediven-Insel lohnt sich zuerst ein Blick auf den Inseltyp. Auf den klassischen Resort-Inseln gilt das Prinzip «eine Insel, ein Resort»: Strände, Restaurants und Hausriff stehen exklusiv den Hotelgästen zur Verfügung, und auch Alkohol wird ausgeschenkt. Daneben haben sich in den letzten Jahren die Einheimischen-Inseln dem Tourismus geöffnet: In Gästehäusern auf lokalen Inseln erleben Sie den Alltag der Malediver aus nächster Nähe und reisen günstiger – dafür gelten dort die lokalen Regeln, etwa angemessene Kleidung ausserhalb der Touristenstrände und Verzicht auf Alkohol.
Ebenso wichtig ist die Lage: Der Weg vom Flughafen Malé zur Insel führt je nach Distanz über ein Speedboot, ein Wasserflugzeug oder einen Inlandsflug. Inseln im Nord- und Süd-Malé-Atoll erreichen Sie bequem per Speedboot in rund 15 bis 60 Minuten – angenehm nach einem Langstreckenflug und auch bei später Ankunft möglich. Weiter entfernte Atolle werden per Wasserflugzeug bedient: Die spektakulären Flüge über die Inselwelt dauern meist 20 bis 60 Minuten, finden aber nur bei Tageslicht statt.
Sehr abgelegene Resorts kombinieren einen Inlandsflug mit einem kurzen Bootstransfer. Eine Übersicht über Lage und Charakter der einzelnen Regionen finden Sie auf unserer Seite zu den Malediven Atollen.
Berücksichtigen Sie bei der Inselwahl schliesslich auch den Reisetermin: Klimatabelle, Monsun-Infos und die schönsten Reisemonate finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit. Und wenn Sie unsicher sind, helfen Ihnen unsere Spezialisten weiter – sie kennen viele Inseln aus eigener Anschauung und finden die Insel, die zu Ihren Wünschen und Ihrem Budget passt.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht: Die Malediven umfassen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln, davon etwa 80 touristisch genutzt. Die beste Insel ist jene, die zu Ihren Prioritäten passt. Vier Kriterien helfen bei der Wahl: die Lage im Atoll mit Transferdauer, das Hausriff, die Verpflegung sowie die Ausrichtung auf Familien oder Paare.
Je nach Distanz per Speedboot, Wasserflugzeug oder Inlandsflug. Inseln im Nord- und Süd-Malé-Atoll erreichen Sie per Speedboot in rund 15 bis 60 Minuten – auch bei später Ankunft. Weiter entfernte Atolle werden per Wasserflugzeug bedient (meist 20 bis 60 Minuten, nur bei Tageslicht). Sehr abgelegene Resorts kombinieren einen Inlandsflug mit kurzem Bootstransfer.
Zum Schnorcheln wählen Sie am besten eine Insel mit gut erreichbarem Hausriff: Dort schnorcheln Sie direkt ab Strand über der Korallenlandschaft, ohne Bootsausflug. Inseln in weitläufigen Lagunen bieten ruhiges, flaches Wasser, erfordern zum Schnorcheln aber Bootsfahrten zu umliegenden Riffen. Taucher achten zudem auf die Atoll-Lage: Im Baa-Atoll sind saisonal Mantas, im Süd-Ari-Atoll Walhaie möglich.
Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es auf den Malediven überwiegend trocken und sonnig – die klassische beste Reisezeit. Der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Niederschlag, dafür sind die Inseln dann weniger stark besucht. Berücksichtigen Sie den Reisetermin deshalb bereits bei der Inselwahl.
Das hängt von der Inselgrösse ab: Da meist nur das eigene Resort Restaurants betreibt, sind kleinere Inseln mit einem einzigen Hauptrestaurant mit Vollpension oder All Inclusive oft gut gewählt. Auf grösseren Inseln mit mehreren Restaurants kann Halbpension sinnvoll sein, um abends zu wechseln. Prüfen Sie bei All Inclusive genau, welche Leistungen eingeschlossen sind – der Umfang variiert deutlich.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Beliebte Resorts Malediven vom Spezialisten
- Günstige Malediven Wasserbungalow vom Spezialis…
- Mittelklasse Hotels Malediven vom Spezialisten
- 5 Sterne Hotels Malediven vom Spezialisten
- Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten
- Malediven Atolle vom Spezialisten
- Malediven Schiffsreisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Malediven Reisen vom Spezialisten
- Pioniere der Reiseindustrie
- Auf den Malediven schnorcheln
- Beste Reisezeit für die Malediven