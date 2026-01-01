Gaafu Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten

Lage im tiefen Süden der Malediven

Die Malediven zählen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln – das Gaafu Dhaalu Atoll gehört zu den südlichsten Regionen des Archipels. Zusammen mit dem Gaafu Alifu Atoll formt es das Huvadhu-Atoll, eine der grössten zusammenhängenden Atollstrukturen der Welt. Vom Rest der Inselkette ist die Region durch einen breiten, tiefen Ozeankanal getrennt. Diese natürliche Grenze hat den Süden lange von grösseren Touristenströmen abgeschirmt – und genau darin liegt sein Reiz: weite Lagunen, zahlreiche unbewohnte Inseln und Dörfer, in denen der Fischfang den Alltag prägt. Wer hierher reist, erlebt die Malediven von ihrer ursprünglichen Seite.

Anreise und Transfer ab Malé

Auf den Malediven richtet sich die Transferart nach der Distanz: Resorts im Umkreis von Malé werden per Speedboot oder Wasserflugzeug bedient, für die weit entfernten Atolle im Süden ist der Inlandsflug die übliche Verbindung – zumal Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren. Ab Malé erreichen Sie den Inlandsflughafen Kaadedhdhoo bei Thinadhoo in rund einer Stunde Flugzeit, anschliessend bringt Sie ein Speedboot in etwa 40 bis 50 Minuten zu Ihrer Resortinsel. Unsere Spezialisten stimmen die Anschlüsse auf Ihren internationalen Flug ab, damit die Anreise trotz der Distanz reibungslos verläuft.

Unterwasserwelt im Huvadhu-Atoll

Durch die ozeanischen Kanäle strömt klares, nährstoffreiches Wasser in die Lagune – beste Voraussetzungen für Begegnungen mit Grossfischen. Taucher treffen auf intakte Korallenformationen, Schwärme von Riff- und Hochseefischen und mit etwas Glück auf Mantas; dank der abgeschiedenen Lage sind die Riffe in weiten Teilen in sehr gutem Zustand geblieben. Schnorchler finden an den Hausriffen der Resortinseln eine artenreiche Unterwasserwelt, die oft direkt ab Strand erreichbar ist. Wer lieber an der Oberfläche bleibt, erkundet die weite Lagune bei einer Bootsfahrt mit dem traditionellen Dhoni.

Klima und beste Reisezeit

Wie im gesamten Archipel bestimmen zwei Monsune das Wetter: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockene Jahreszeit mit viel Sonne und ruhiger See, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt feuchtere Luft und kurze, kräftige Schauer. Dank der Lage nahe dem Äquator bleiben die Temperaturen ganzjährig warm, und die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten fallen vergleichsweise gering aus – Badeferien sind im Gaafu Dhaalu Atoll grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.

Für wen sich das Gaafu Dhaalu Atoll eignet

Das Atoll richtet sich an Reisende, die für Ruhe und Ursprünglichkeit einen längeren Anreiseweg in Kauf nehmen: Paare und Erholungssuchende, die Abgeschiedenheit abseits der bekannten Routen schätzen, ebenso wie Taucher und Schnorchler mit Interesse an wenig besuchten Riffen. Ein Ausflug zur Hauptinsel Thinadhoo gewährt zudem Einblicke in den maledivischen Alltag jenseits der Resortwelt. Einen Vergleich aller Regionen bietet unsere Übersicht der Malediven-Atolle – gerne beraten Sie unsere Spezialisten bei der Wahl des passenden Atolls für Ihre Ferien.