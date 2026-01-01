Gaafu Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten
150 Trauminseln am Äquator
Lage im tiefen Süden der Malediven
Die Malediven zählen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln – das Gaafu Dhaalu Atoll gehört zu den südlichsten Regionen des Archipels. Zusammen mit dem Gaafu Alifu Atoll formt es das Huvadhu-Atoll, eine der grössten zusammenhängenden Atollstrukturen der Welt. Vom Rest der Inselkette ist die Region durch einen breiten, tiefen Ozeankanal getrennt. Diese natürliche Grenze hat den Süden lange von grösseren Touristenströmen abgeschirmt – und genau darin liegt sein Reiz: weite Lagunen, zahlreiche unbewohnte Inseln und Dörfer, in denen der Fischfang den Alltag prägt. Wer hierher reist, erlebt die Malediven von ihrer ursprünglichen Seite.
Anreise und Transfer ab Malé
Auf den Malediven richtet sich die Transferart nach der Distanz: Resorts im Umkreis von Malé werden per Speedboot oder Wasserflugzeug bedient, für die weit entfernten Atolle im Süden ist der Inlandsflug die übliche Verbindung – zumal Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren. Ab Malé erreichen Sie den Inlandsflughafen Kaadedhdhoo bei Thinadhoo in rund einer Stunde Flugzeit, anschliessend bringt Sie ein Speedboot in etwa 40 bis 50 Minuten zu Ihrer Resortinsel. Unsere Spezialisten stimmen die Anschlüsse auf Ihren internationalen Flug ab, damit die Anreise trotz der Distanz reibungslos verläuft.
Unterwasserwelt im Huvadhu-Atoll
Durch die ozeanischen Kanäle strömt klares, nährstoffreiches Wasser in die Lagune – beste Voraussetzungen für Begegnungen mit Grossfischen. Taucher treffen auf intakte Korallenformationen, Schwärme von Riff- und Hochseefischen und mit etwas Glück auf Mantas; dank der abgeschiedenen Lage sind die Riffe in weiten Teilen in sehr gutem Zustand geblieben. Schnorchler finden an den Hausriffen der Resortinseln eine artenreiche Unterwasserwelt, die oft direkt ab Strand erreichbar ist. Wer lieber an der Oberfläche bleibt, erkundet die weite Lagune bei einer Bootsfahrt mit dem traditionellen Dhoni.
Klima und beste Reisezeit
Wie im gesamten Archipel bestimmen zwei Monsune das Wetter: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockene Jahreszeit mit viel Sonne und ruhiger See, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt feuchtere Luft und kurze, kräftige Schauer. Dank der Lage nahe dem Äquator bleiben die Temperaturen ganzjährig warm, und die Unterschiede zwischen den Jahreszeiten fallen vergleichsweise gering aus – Badeferien sind im Gaafu Dhaalu Atoll grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.
Für wen sich das Gaafu Dhaalu Atoll eignet
Das Atoll richtet sich an Reisende, die für Ruhe und Ursprünglichkeit einen längeren Anreiseweg in Kauf nehmen: Paare und Erholungssuchende, die Abgeschiedenheit abseits der bekannten Routen schätzen, ebenso wie Taucher und Schnorchler mit Interesse an wenig besuchten Riffen. Ein Ausflug zur Hauptinsel Thinadhoo gewährt zudem Einblicke in den maledivischen Alltag jenseits der Resortwelt. Einen Vergleich aller Regionen bietet unsere Übersicht der Malediven-Atolle – gerne beraten Sie unsere Spezialisten bei der Wahl des passenden Atolls für Ihre Ferien.
Spezialisten-Team
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Luxus Resort im Gaafu Dhaalu Atoll
Auf dem Atoll gibt es ein Luxusresort, das Ayada Maldives. Gäste finden ein traumhaftes Paradies mit üppiger Vegetation, und aufgrund seiner südlichen Lage kam es nicht zu Zerstörungen durch die Meeresströmung des El Niño. Unternehmen Sie einen Tauchgang, wo Sie intakte Korallen, Großfische und Manta-Schwärme sehen werden, oder machen Sie einen Ausflug zur Hauptinsel Thinadhoo mit Shoppingmöglichkeiten und Souvenirshops. Das NH Collection Maldives Havodda Resort, ehemals bekannt als Amari Havodda Maldives, bietet seinen Gästen moderne Annehmlichkeiten und erstklassige Freizeitmöglichkeiten, um einen unvergesslichen Aufenthalt zu gewährleisten.
Die Anreise erfolgt von Malé innerhalb einer Stunde zum Inlandsflughafen Kaadedhdhoo Domestic Airport bei Thinadhoo. Von hier geht es mit dem Speedboot in 40 - 50 Minuten zu den Inseln. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Ihren Ferien am Äquator.
Lage und Charakter des Gaafu Dhaalu Atolls
Das Gaafu Dhaalu Atoll liegt im tiefen Süden der Malediven und bildet zusammen mit dem Gaafu Alifu Atoll das Huvadhu-Atoll, eine der grössten Atollstrukturen der Welt. Vom Rest des Archipels ist die Region durch einen breiten, tiefen Ozeankanal getrennt – eine natürliche Grenze, die das Gebiet lange von grösseren Touristenströmen abgeschirmt hat. Entsprechend ursprünglich präsentiert sich das Atoll bis heute: eine weite Lagune, viele unbewohnte Inseln und Dörfer, in denen der Alltag vom Fischfang geprägt ist.
Für Taucher und Schnorchler ist der Süden ein lohnendes Ziel: Durch die ozeanischen Kanäle strömt klares, nährstoffreiches Wasser, das Grossfische anzieht, während die Riffe dank der abgeschiedenen Lage in weiten Teilen intakt geblieben sind. Schnorchler finden an den Hausriffen der Resortinseln eine artenreiche Unterwasserwelt, oft direkt ab Strand erreichbar. Dank der Nähe zum Äquator sind die Bedingungen über das Jahr vergleichsweise ausgeglichen.
Das Gaafu Dhaalu Atoll passt zu Reisenden, die für Abgeschiedenheit gerne einen längeren Anreiseweg in Kauf nehmen: Paare und Erholungssuchende, die Ruhe abseits der bekannten Routen schätzen, ebenso wie Taucher mit Interesse an wenig besuchten Riffen. Einen Vergleich aller Regionen bietet unsere Übersicht der Malediven-Atolle.
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Das Gaafu Dhaalu Atoll liegt im tiefen Süden der Malediven, nur wenige Kilometer vom Äquator entfernt. Zusammen mit dem Gaafu Alifu Atoll bildet es das Huvadhu-Atoll, eine der grössten zusammenhängenden Atollstrukturen der Welt. Ein breiter, tiefer Ozeankanal trennt die Region vom Rest des Archipels – daher blieb sie touristisch wenig erschlossen und ursprünglich.
Die Anreise erfolgt ab Malé per Inlandsflug: In rund einer Stunde erreichen Sie den Inlandsflughafen Kaadedhdhoo bei Thinadhoo, anschliessend bringt Sie ein Speedboot in etwa 40 bis 50 Minuten zur Resortinsel. Wasserflugzeuge verkehren nur bei Tageslicht und bedienen vor allem Resorts nahe Malé; die Spezialisten stimmen die Anschlüsse auf Ihren internationalen Flug ab.
Badeferien sind im Gaafu Dhaalu Atoll grundsätzlich das ganze Jahr möglich. Der Nordost-Monsun von Dezember bis April gilt als trockene Jahreszeit mit viel Sonne und ruhiger See, der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt kurze, kräftige Schauer. Dank der Äquatornähe bleiben die Temperaturen ganzjährig warm und die saisonalen Unterschiede gering.
Das Atoll eignet sich für Reisende, die für Ruhe und Ursprünglichkeit einen längeren Anreiseweg in Kauf nehmen: Paare und Erholungssuchende abseits der bekannten Routen sowie Taucher und Schnorchler mit Interesse an wenig besuchten, weitgehend intakten Riffen. Ein Ausflug zur Hauptinsel Thinadhoo gewährt zudem Einblicke in den maledivischen Alltag jenseits der Resortwelt.
Im Gaafu Dhaalu Atoll gibt es das Luxusresort Ayada Maldives mit üppiger Vegetation und intakten Riffen sowie das NH Collection Maldives Havodda Resort, ehemals Amari Havodda Maldives, mit modernen Annehmlichkeiten. Beide Inseln erreichen Sie ab Malé per Inlandsflug nach Kaadedhdhoo und anschliessendem Speedboot-Transfer von 40 bis 50 Minuten.
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