Die modernen Unterkünfte befinden sich alle am Strand auf der Sonnenunterganggseite. Sie verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Minibar mit hausgemachten Cocktails und eine Terrasse. In den doppelstöckigen Gebäuden befinden sich in der oberen Etage 50 Sunset Sky Suites (58 m2) und im Parterre 50 Sunset Beach Suites (58 m2), mit Verbindungstüre = Sunset Family Sky Suites / Sunset Family Beach Suites bzw. 2 Suiten oben + 2 Suiten unten = Sunset 4 Bedroom Family Nest.

Die 35 freistehenden Sunset Beach Villas (84 m2) verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche, die 9 Sunset Beach Villas Pool (113 m2) bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse und die drei Sunset 2 Bedroom Beach Villas Pool (330 m2) bestehen aus zwei Villas mit gemeinsamen Wohnzimmer/Terrasse.