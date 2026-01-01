Ifuru Island Maldives
Raa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das einzigartige Resort eröffnete erst im Herbst 2023 seine Tore und bietet paradiesische Strände, kristallklares Wasser, ein tolles All Inclusive-Konzept und viele innovative Aktivitäten, damit garantiert nie Langweile aufkommt!
Lage
Dieses aussergewöhnliche, trendige Resort befindet sich auf einer Privatinsel mit Flugpiste im Raa-Atoll.
Angebot
Kulinarisch verwöhnt die Insel rund um die Uhr auf höchstem Niveau in sechs Restaurants mit internationalen Köstlichkeiten, Fine Dining inklusive Sushi-Bar, mit Grill- und Seafood Spezialitäten, mit kreativen Cocktails und Snacks zu trendiger DJ-Musik, gesunden Snacks und italienischen Gerichten. Des Weiteren bietet die Insel ein grosse Poolanlage, den "Coconut" Kids Club für Kinder von 4 bis 11 Jahren und das schön angelegte "Xanadu Spa". WiFi kostenfrei.
Zimmer
Die modernen Unterkünfte befinden sich alle am Strand auf der Sonnenunterganggseite. Sie verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Minibar mit hausgemachten Cocktails und eine Terrasse. In den doppelstöckigen Gebäuden befinden sich in der oberen Etage 50 Sunset Sky Suites (58 m2) und im Parterre 50 Sunset Beach Suites (58 m2), mit Verbindungstüre = Sunset Family Sky Suites / Sunset Family Beach Suites bzw. 2 Suiten oben + 2 Suiten unten = Sunset 4 Bedroom Family Nest.
Die 35 freistehenden Sunset Beach Villas (84 m2) verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche, die 9 Sunset Beach Villas Pool (113 m2) bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse und die drei Sunset 2 Bedroom Beach Villas Pool (330 m2) bestehen aus zwei Villas mit gemeinsamen Wohnzimmer/Terrasse.
Aktivitäten
Gratis: Fitnessraum (24 Stunden), Billard, Tischtennis, Fussball, Tennis, Stand-Up Paddle, Kajak, Schnorchelausrüstung, Aktivitäten wie Eis-Bad, Bubble Challenges usw.
Gegen Gebühr: Motorisierter Wassersport, Tauchen.
Sky Dive: Hier befindet sich in den Wintermonaten die einzige permanent Sky-Diving-Dropzone der Malediven. Das Gefühl des freien Falls ist unbeschreiblich und lässt den Puls höherschlagen. Die bezaubernde Inselwelt mit ihren kitschigen Farben ist einmalig und das Erlebnis unvergesslich!
Hausriff: ca. 80 - 150 Meter entfernt, es werden Ausflüge angeboten.
Tauchen: Dive Butler, PADI (E), ca. 20 Tauchplätze in 5 - 60 Min., Jan - April: Mantas.
Gegen Gebühr: Motorisierter Wassersport, Tauchen.
Sky Dive: Hier befindet sich in den Wintermonaten die einzige permanent Sky-Diving-Dropzone der Malediven. Das Gefühl des freien Falls ist unbeschreiblich und lässt den Puls höherschlagen. Die bezaubernde Inselwelt mit ihren kitschigen Farben ist einmalig und das Erlebnis unvergesslich!
Hausriff: ca. 80 - 150 Meter entfernt, es werden Ausflüge angeboten.
Tauchen: Dive Butler, PADI (E), ca. 20 Tauchplätze in 5 - 60 Min., Jan - April: Mantas.
ab CHF 573.– / pro Person
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