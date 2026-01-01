Die Insel ist in drei Bereiche aufgeteilt: Haupt (für alle), «Sangu» (ab 15 Jahren) und «O» (ab 12 Jahren). Sie bieten jeweils eine Rezeption, Restaurants/Bars und einen Pool. Die Zuteilung erfolgt je nach Zimmerkategorie/Alter. Im Ganzen gibt es 4 Hauptrestaurants (Buffets), 3 à la carte Restaurants, ein Teehaus und 7 Bars. 4 Boutiquen.

80 Garden und 22 Beach Bungalows (54 m2) befinden sich in der zweiten Reihe bzw. leicht zurück versetzt vom Strand (teilweise mit Sicht auf die Water Villen) und sind sehr einfach eingerichtet. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Minibar, Nespresso-Maschine und Terrasse. 33 Premium Beach Bungalows (54 m2) bevorzugte Lage, zusätzlich mit TV + Weinkühler. 95 Beach Villas (66 m2) liegen direkt am Strand (Premium = bevorzugte Lage, Deluxe = 72m2, O = ab 12 J., Sangu = ab 15 J., 2 Bedroom = 2 Schlaf/Badezimmer), 100 Jacuzzi Beach Villas (78 m2) zusätzlich mit Jacuzzi im Badezimmer (O = ab 12 J., Sangu = a 15 J.), 50 Sangu Water Villas (70 m2) sind über Wasser, mit geschlossenem Badezimmer (ohne Jacuzzi), eine Sangu Water Villa Honeymoon Suite ( 125 m2) mit Jacuzzi, 9 Private Pool Villas (287 m2) und Private Pool Villas Family Suite (313 m2) im Inselinnern, mit zwei Schlafzimmern und Pool.