Meyyafushi Maldives
Lhaviyani-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Sieben Restaurants und Bars bieten kulinarische Vielfalt: internationales Buffet, asiatische und mediterrane à la carte Küche, Teppanyaki, das spektakuläre Unterwasserrestaurant, eine Hauptbar am Pool, Sunset Bar und die exklusive Bar und Lounge nur für Erwachsene mit Glasbodenpool auf Stelzen sowie ein 24-Stunden-Café. Das "Veyoge Spa" über Wasser verwöhnt mit diversen Behandlungen. Boutique.
Zimmer
Die stilvollen Unterkünfte verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche, Minibar, Kaffee/Tee-Maschine, Yoga-Matte und eine möblierte Terrasse mit Pool. Direkt am Strand liegen: 20 Beach Pool Villas (185 m2) und jeweils auf zwei Etagen: 10 Beach Pool Suites (291 m2), drei 2 Bedroom Beach Pool Suites (457 m2) sowie zwei 3 Bedroom Beach Pool Suite (610 m2) mit jeweils zwei bzw. drei Schlaf/Badezimmer, einem gemeinsamen Wohnbereich/Terrasse.
Halb an Land/halb über Wasser gebaut, auf einer Etage, mit geschlossenem Badezimmer, Lagunen-Zugang und mit Hängematte im Meer, befinden sich: 10 Semi Ocean Pool Villas (202 m2), 6 Semi Ocean Pool Suites (280 m2) und zwei 2 Bedroom Semi Ocean Pool Villas (442 m2) mit zwei Schlaf/Badezimmern.
Auf Stelzen über Wasser gebaut, mit Hängematte in der Lagune, befinden sich: 26 Water Pool Villas (202 m2), 10 doppelstöckige Water Pool Suites Slide (372 m2) mit Rutsche und sechs ebenerdige 2 Bedroom Water Pool Villas Slide (404 m2) mit Jacuzzi im Bad.
Halb an Land/halb über Wasser gebaut, auf einer Etage, mit geschlossenem Badezimmer, Lagunen-Zugang und mit Hängematte im Meer, befinden sich: 10 Semi Ocean Pool Villas (202 m2), 6 Semi Ocean Pool Suites (280 m2) und zwei 2 Bedroom Semi Ocean Pool Villas (442 m2) mit zwei Schlaf/Badezimmern.
Auf Stelzen über Wasser gebaut, mit Hängematte in der Lagune, befinden sich: 26 Water Pool Villas (202 m2), 10 doppelstöckige Water Pool Suites Slide (372 m2) mit Rutsche und sechs ebenerdige 2 Bedroom Water Pool Villas Slide (404 m2) mit Jacuzzi im Bad.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Yoga, Bowling, Tennis, Paddel-Tennis, Tischtennis, Billard, Badminton, Skate-Rampe, nicht-motorisierter Wassersport, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Mini-Bowling, motorisierter Wassersport, Jet-Ski, Parasailing, Tauchen.
Kinder
"Kokko Kids Club" (4 - 11 J.) mit Pool, Rutsche, Kletterwand, Mini-Skate-Rampe.
ab CHF 723.– / pro Person
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