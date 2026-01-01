Sieben Restaurants und Bars bieten kulinarische Vielfalt: internationales Buffet, asiatische und mediterrane à la carte Küche, Teppanyaki, das spektakuläre Unterwasserrestaurant, eine Hauptbar am Pool, Sunset Bar und die exklusive Bar und Lounge nur für Erwachsene mit Glasbodenpool auf Stelzen sowie ein 24-Stunden-Café. Das "Veyoge Spa" über Wasser verwöhnt mit diversen Behandlungen. Boutique.

Die stilvollen Unterkünfte verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche, Minibar, Kaffee/Tee-Maschine, Yoga-Matte und eine möblierte Terrasse mit Pool. Direkt am Strand liegen: 20 Beach Pool Villas (185 m2) und jeweils auf zwei Etagen: 10 Beach Pool Suites (291 m2), drei 2 Bedroom Beach Pool Suites (457 m2) sowie zwei 3 Bedroom Beach Pool Suite (610 m2) mit jeweils zwei bzw. drei Schlaf/Badezimmer, einem gemeinsamen Wohnbereich/Terrasse.



Halb an Land/halb über Wasser gebaut, auf einer Etage, mit geschlossenem Badezimmer, Lagunen-Zugang und mit Hängematte im Meer, befinden sich: 10 Semi Ocean Pool Villas (202 m2), 6 Semi Ocean Pool Suites (280 m2) und zwei 2 Bedroom Semi Ocean Pool Villas (442 m2) mit zwei Schlaf/Badezimmern.



Auf Stelzen über Wasser gebaut, mit Hängematte in der Lagune, befinden sich: 26 Water Pool Villas (202 m2), 10 doppelstöckige Water Pool Suites Slide (372 m2) mit Rutsche und sechs ebenerdige 2 Bedroom Water Pool Villas Slide (404 m2) mit Jacuzzi im Bad.