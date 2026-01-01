Sued Nilandhe Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien auf dem Süd Nilandhe Atoll
Lage und Charakter: ruhiges Atoll im Westen der Malediven
Das Süd Nilandhe Atoll – nach seiner Verwaltungsbezeichnung auch Dhaalu Atoll genannt – liegt südwestlich der Hauptstadt Malé im westlichen Teil der Malediven. Innerhalb des Inselstaats, der insgesamt 26 Atolle mit rund 1190 Inseln umfasst, zählt es zu den kompakteren und ruhigeren Regionen: Neben wenigen Resortinseln prägen Fischerdörfer und traditionelles Handwerk das Bild, und der Tourismus ist deutlich weniger präsent als in den Atollen rund um die Hauptstadt. Ein Stück maledivischer Kulturgeschichte bewahrt die Insel Ribudhoo: Ihre Juweliere belieferten einst die Sultane und den Herrscherpalast, und die Goldschmiedekunst wird dort bis heute gepflegt.
Anreise ab Malé: Wasserflugzeug oder Inlandsflug mit Speedboot
Die Anreise beginnt am internationalen Flughafen bei Malé. Je nach Resort und Distanz kommen zwei Varianten zum Einsatz: Das Wasserflugzeug bringt Sie in der Regel in weniger als einer Stunde direkt zur Insel – der Flug über die türkisfarbenen Lagunen und Riffringe stimmt Sie bereits auf die Inselwelt ein. Alternativ fliegen Sie mit einem Inlandsflug zu einem regionalen Flugplatz und wechseln für die letzte Etappe auf ein Speedboot. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, stimmen unsere Spezialisten den Transfer sorgfältig auf die Ankunftszeit Ihres Langstreckenflugs ab.
Unterwasserwelt: Hausriffe, Kanäle und Steilwände
Unter Wasser zeigt das Süd Nilandhe Atoll die typische Vielfalt der Malediven. Schnorchler finden direkt am Hausriff der Resortinseln farbenreiche Korallen und tropische Fische, während am Aussenriff Steilwände und strömungsreiche Kanäle auf Taucher warten. Dort ziehen Fischschwärme vorbei, und mit etwas Glück begegnen Sie grösseren Meeresbewohnern wie Rochen oder Schildkröten. Weil im Atoll nur wenige Tauchboote unterwegs sind, haben Sie viele Riffe fast für sich allein.
Einige Resorts engagieren sich zudem aktiv im Meeresschutz – etwa mit einem eigenen Schutzprogramm für Schildkröten – und laden ihre Gäste ein, sich über Riff- und Artenschutz zu informieren oder an Schutzmassnahmen teilzunehmen.
Beste Reisezeit für das Süd Nilandhe Atoll
Wie auf den gesamten Malediven bestimmen zwei Monsune das Klima. Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und sonnig – die klassische Hauptreisezeit mit meist ruhiger See und guten Sichtweiten für Taucher und Schnorchler. Der Südwest-Monsun von Mai bis November fällt feuchter aus, mit häufigeren, oft kurzen Regenschauern und mehr Wind; dafür sind die Inseln dann spürbar ruhiger. Die Temperaturen bleiben das ganze Jahr über tropisch warm, und auch das Meer lädt ganzjährig zum Baden ein.
Für wen sich das Süd Nilandhe Atoll eignet
Das Atoll richtet sich an Reisende, die Wert auf Ruhe, Natur und ein persönliches Inselerlebnis legen: Paare, die abgeschiedene Strandtage schätzen, Familien, die einen entspannten Rahmen suchen, und Taucher, die wenig frequentierte Riffe bevorzugen. Wer hingegen kurze Transfers und mehr Betrieb rund um die Hauptstadt wünscht, ist in den zentralen Regionen besser aufgehoben – einen Vergleich aller Regionen finden Sie in unserem Überblick über die Malediven-Atolle. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten Ihre individuelle Reise ins Süd Nilandhe Atoll zusammen, vom passenden Resort bis zum Transfer ab Malé.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Hotels mit eigenem Schutzprogramm
Für Gäste mit Umweltbewusstsein
Auf dem Nilandhe Atoll gibt es verschiedene Resorts. Die Hotelanlagen des Angsana Velavaru haben ein eigenes Schutzprogramm für Schildkröten ins Leben gerufen. 2012 wurde das Niyama by Per Aquum eröffnet, das 2017 auf der kleinen Nachbarinsel erweitert wurde. Die Resorts richten sich an Gäste, die Lifestyle aber auch Umweltbewusstsein suchen. Viele neuere Resorts haben eigene Meeresforschungseinrichtungen, bei denen Gäste an Schutzmassnahmen teilnehmen können.
Bekannt für ihre Juwelierkunst ist die im Süd Nilandhe Atoll gelegene Insel Ribudhoo, deren Juweliere schon die Sultane und den Herrscherpalast belieferten. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen bei Ihrer Reise auf das Nilandhe Atoll behilflich sind.
Lage, Anreise und Charakter des Süd Nilandhe Atolls
Das Süd Nilandhe Atoll – nach seiner Verwaltungsbezeichnung auch Dhaalu Atoll genannt – liegt südwestlich von Malé im westlichen Teil der Malediven. Es ist ein vergleichsweise kompaktes Atoll mit einer überschaubaren Zahl an Inseln: Neben wenigen Resortinseln prägen Fischerdörfer und traditionelles Handwerk das Bild, und der Tourismus ist deutlich weniger präsent als in den Atollen rund um die Hauptstadt.
Die Anreise ab Malé erfolgt meist per Wasserflugzeug in weniger als einer Stunde; je nach Resort ist auch ein Inlandsflug mit anschliessendem Speedboot-Transfer möglich. Unter Wasser bietet das Atoll die typische Vielfalt der Malediven: farbenreiche Korallenriffe für Schnorchler direkt am Hausriff der Resorts, dazu Steilwände und Kanäle am Aussenriff, an denen Taucher Fischschwärme und mit etwas Glück grössere Meeresbewohner beobachten können. Weil nur wenige Tauchboote unterwegs sind, haben Sie viele Riffe fast für sich allein.
Das Süd Nilandhe Atoll eignet sich für Reisende, die Wert auf Ruhe, Natur und ein persönliches Inselerlebnis legen – Paare ebenso wie Familien, die einen entspannten Rahmen suchen, und Taucher, die wenig frequentierte Riffe schätzen. Welche Region am besten zu Ihnen passt, zeigt Ihnen unser Überblick über die Malediven-Atolle.
Die beliebtesten Resorts
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Das Süd Nilandhe Atoll – nach seiner Verwaltungsbezeichnung auch Dhaalu Atoll genannt – liegt südwestlich der Hauptstadt Malé im westlichen Teil der Malediven. Es zählt zu den kompakteren, ruhigeren Regionen des Inselstaats: Neben wenigen Resortinseln prägen Fischerdörfer und traditionelles Handwerk das Bild, und der Tourismus ist deutlich weniger präsent als in den Atollen rund um die Hauptstadt.
Die Anreise beginnt am internationalen Flughafen bei Malé. Je nach Resort bringt Sie ein Wasserflugzeug in der Regel in weniger als einer Stunde direkt zur Insel, oder Sie nehmen einen Inlandsflug zu einem regionalen Flugplatz mit anschliessendem Speedboot-Transfer. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren, wird der Transfer sorgfältig auf die Ankunft Ihres Langstreckenflugs abgestimmt.
Die klassische Hauptreisezeit ist der Nordost-Monsun von Dezember bis April: überwiegend trocken und sonnig, mit meist ruhiger See und guten Sichtweiten zum Tauchen und Schnorcheln. Von Mai bis November bringt der Südwest-Monsun häufigere, oft kurze Regenschauer und mehr Wind – dafür sind die Inseln spürbar ruhiger. Baden ist dank ganzjährig tropisch warmer Temperaturen jederzeit möglich.
Das Atoll eignet sich für Reisende, die Ruhe, Natur und ein persönliches Inselerlebnis suchen: Paare mit Wunsch nach abgeschiedenen Strandtagen, Familien, die einen entspannten Rahmen schätzen, und Taucher, die wenig frequentierte Riffe bevorzugen. Wer kurze Transfers und mehr Betrieb wünscht, ist in den zentralen Regionen rund um die Hauptstadt besser aufgehoben.
Schnorchler finden direkt am Hausriff der Resortinseln farbenreiche Korallen und tropische Fische, während am Aussenriff Steilwände und strömungsreiche Kanäle auf Taucher warten – mit Fischschwärmen und mit etwas Glück Rochen oder Schildkröten. Weil nur wenige Tauchboote im Atoll unterwegs sind, haben Sie viele Riffe fast für sich allein; einige Resorts engagieren sich zudem im Meeresschutz.
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