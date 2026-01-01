Haa Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten

Der Charakter des Atolls: ursprüngliche Malediven im hohen Norden

Von den 26 Atollen der Malediven mit ihren rund 1190 Inseln zählt das Haa Dhaalu Atoll zu den nördlichsten – und zu den ruhigsten. Grosse Hotelanlagen sind hier die Ausnahme; das Leben spielt sich auf den bewohnten Inseln ab, wo Fischerei und Handwerk den Alltag bestimmen. Für Gäste bedeutet das: wenig frequentierte Strände, freie Riffe und ein Mass an Abgeschiedenheit, das in den zentralen Atollen selten geworden ist.

Wer das Haa Dhaalu Atoll auf den Malediven besucht, entscheidet sich bewusst für Distanz zum Trubel – und für eine Umgebung, in der sich der Inselstaat noch sehr ursprünglich zeigt.

Lage und Transfer ab Malé

Das Haa Dhaalu Atoll liegt im hohen Norden des Inselstaats, deutlich weiter von Malé entfernt als die klassischen Ferienatolle rund um die Hauptstadt. Auf den Malediven richtet sich der Transfer grundsätzlich nach der Distanz: Nahe gelegene Resorts werden per Speedboot angesteuert, mittlere Entfernungen per Wasserflugzeug, und für die äusseren Atolle kommen Inlandsflüge zum Einsatz. Für das Haa Dhaalu Atoll bedeutet das einen Inlandsflug ab Malé zum Regionalflughafen auf Hanimaadhoo und anschliessend eine Bootsfahrt zur Resortinsel. Unsere Spezialisten stimmen Inlandsflug und Bootstransfer auf Ihre internationale Ankunft ab, damit die Weiterreise reibungslos verläuft.

Unterwasserwelt und Hausriffe

Die Riffe des hohen Nordens gehören zu den am wenigsten betauchten der Malediven. Kanäle zwischen den Inseln führen nährstoffreiches Wasser ins Atoll und ziehen Grossfisch an – die Grundlage für Begegnungen mit Riffhaien und Mantas, wie sie auch das Haa Dhaalu Atoll bietet. Während das UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll für seine Manta-Ansammlungen weltbekannt ist und entsprechend viele Besucher anzieht, teilen Sie sich die Plätze hier oft nur mit der eigenen Tauchgruppe. Schnorchler benötigen nicht einmal ein Boot: Intakte Hausriffe liegen direkt vor dem Strand und zeigen Korallenformationen und eine grosse Vielfalt an Rifffischen.

Für wen eignet sich das Haa Dhaalu Atoll?

In erster Linie für Taucher und Schnorchler, die unberührte Riffe über eine grosse Auswahl an Restaurants und Unterhaltung stellen. Ebenso für Ruhesuchende und Paare, die die Abgeschiedenheit des hohen Nordens als Qualität verstehen und bewusst ein stilles Atoll wählen. Und schliesslich für Familien: Mit dem Hideaway Beach Resort & Spa im direkt angrenzenden Haa Alifu Atoll steht ein ausgesprochen kinderfreundliches Haus mit viel Platz zur Verfügung, in dem auch längere Aufenthalte abwechslungsreich bleiben.

Weniger geeignet ist das Atoll für Gäste, die kurze Transferzeiten oder Inselhüpfen zwischen mehreren Resorts wünschen – dafür sind die zentralen Atolle die bessere Wahl.

Beste Reisezeit und Aktivitäten

Klimatisch gelten im Haa Dhaalu Atoll dieselben Grundregeln wie auf den gesamten Malediven: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, stabiles Wetter und die beste Sicht unter Wasser, der Südwest-Monsun von Mai bis November fällt feuchter aus, bietet dafür aber ruhigere Inseln und eine üppig grüne Vegetation. Vor Ort reicht das Angebot vom Schnorcheln am Hausriff über Tauchausflüge zu Kanälen und Aussenriffen bis zu Wassersport und Bootsausflügen; wer den Alltag der Malediver kennenlernen möchte, besucht die bewohnte Insel Hanimaadhoo.

Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten Ihre Ferien im Haa Dhaalu Atoll individuell zusammen – von der Fluganreise bis zum passenden Zimmertyp.