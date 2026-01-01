Haa Dhaalu Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien im Paradies für Taucher
Der Charakter des Atolls: ursprüngliche Malediven im hohen Norden
Von den 26 Atollen der Malediven mit ihren rund 1190 Inseln zählt das Haa Dhaalu Atoll zu den nördlichsten – und zu den ruhigsten. Grosse Hotelanlagen sind hier die Ausnahme; das Leben spielt sich auf den bewohnten Inseln ab, wo Fischerei und Handwerk den Alltag bestimmen. Für Gäste bedeutet das: wenig frequentierte Strände, freie Riffe und ein Mass an Abgeschiedenheit, das in den zentralen Atollen selten geworden ist.
Wer das Haa Dhaalu Atoll auf den Malediven besucht, entscheidet sich bewusst für Distanz zum Trubel – und für eine Umgebung, in der sich der Inselstaat noch sehr ursprünglich zeigt.
Lage und Transfer ab Malé
Das Haa Dhaalu Atoll liegt im hohen Norden des Inselstaats, deutlich weiter von Malé entfernt als die klassischen Ferienatolle rund um die Hauptstadt. Auf den Malediven richtet sich der Transfer grundsätzlich nach der Distanz: Nahe gelegene Resorts werden per Speedboot angesteuert, mittlere Entfernungen per Wasserflugzeug, und für die äusseren Atolle kommen Inlandsflüge zum Einsatz. Für das Haa Dhaalu Atoll bedeutet das einen Inlandsflug ab Malé zum Regionalflughafen auf Hanimaadhoo und anschliessend eine Bootsfahrt zur Resortinsel. Unsere Spezialisten stimmen Inlandsflug und Bootstransfer auf Ihre internationale Ankunft ab, damit die Weiterreise reibungslos verläuft.
Unterwasserwelt und Hausriffe
Die Riffe des hohen Nordens gehören zu den am wenigsten betauchten der Malediven. Kanäle zwischen den Inseln führen nährstoffreiches Wasser ins Atoll und ziehen Grossfisch an – die Grundlage für Begegnungen mit Riffhaien und Mantas, wie sie auch das Haa Dhaalu Atoll bietet. Während das UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll für seine Manta-Ansammlungen weltbekannt ist und entsprechend viele Besucher anzieht, teilen Sie sich die Plätze hier oft nur mit der eigenen Tauchgruppe. Schnorchler benötigen nicht einmal ein Boot: Intakte Hausriffe liegen direkt vor dem Strand und zeigen Korallenformationen und eine grosse Vielfalt an Rifffischen.
Für wen eignet sich das Haa Dhaalu Atoll?
In erster Linie für Taucher und Schnorchler, die unberührte Riffe über eine grosse Auswahl an Restaurants und Unterhaltung stellen. Ebenso für Ruhesuchende und Paare, die die Abgeschiedenheit des hohen Nordens als Qualität verstehen und bewusst ein stilles Atoll wählen. Und schliesslich für Familien: Mit dem Hideaway Beach Resort & Spa im direkt angrenzenden Haa Alifu Atoll steht ein ausgesprochen kinderfreundliches Haus mit viel Platz zur Verfügung, in dem auch längere Aufenthalte abwechslungsreich bleiben.
Weniger geeignet ist das Atoll für Gäste, die kurze Transferzeiten oder Inselhüpfen zwischen mehreren Resorts wünschen – dafür sind die zentralen Atolle die bessere Wahl.
Beste Reisezeit und Aktivitäten
Klimatisch gelten im Haa Dhaalu Atoll dieselben Grundregeln wie auf den gesamten Malediven: Der Nordost-Monsun von Dezember bis April bringt trockenes, stabiles Wetter und die beste Sicht unter Wasser, der Südwest-Monsun von Mai bis November fällt feuchter aus, bietet dafür aber ruhigere Inseln und eine üppig grüne Vegetation. Vor Ort reicht das Angebot vom Schnorcheln am Hausriff über Tauchausflüge zu Kanälen und Aussenriffen bis zu Wassersport und Bootsausflügen; wer den Alltag der Malediver kennenlernen möchte, besucht die bewohnte Insel Hanimaadhoo.
Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten Ihre Ferien im Haa Dhaalu Atoll individuell zusammen – von der Fluganreise bis zum passenden Zimmertyp.
Spezialisten-Team
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Hotel auf dem Haa Dhaalu Atoll
Gäste dürfen sich auf traumhafte Sandstrände, unberührte Tauchgebiete und die Weite des Ozeans freuen. Im Luxusklasse Hotel Hideaway Beach Resort & Spa auf der Insel Dhonakulhi im benachbarten Haa Alifu Atoll finden Gäste neben einer gepflegten Parkanlage ein Hausriff, das zum Schnorcheln einlädt. Das kinderfreundliche Resort ist eines der grössten Resorts der Malediven mit Butler-Service, vier Restaurants und einer gehobenen Küche.
Neben Wassersport können Gäste Ausflüge zur Insel Hanimadhoo unternehmen, wo sich u. a. das Hanimadhoo Meteorological Observatory befindet. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihnen einen atemberaubenden Aufenthalt im Hideaway Beach Resort & Spa im benachbarten Haa Alifu Atoll.
Das Haa Dhaalu Atoll im Überblick: Lage, Riff und Anreise
Das Haa Dhaalu Atoll liegt im äussersten Norden der Malediven und gehört zu den Regionen, die der Tourismus bisher kaum erreicht hat. Statt einer dichten Resortlandschaft prägen bewohnte Einheimischen-Inseln und stille Lagunen das Bild – die Malediven zeigen sich hier von ihrer ursprünglichen Seite, mit gelebtem Inselalltag in unmittelbarer Nähe.
Auch unter Wasser profitiert der hohe Norden von der geringen Besucherzahl: Die Riffe werden nur von wenigen Tauchbasen angesteuert, viele Plätze haben Sie beim Tauchgang praktisch für sich. Schnorchler finden an den Hausriffen eine weitgehend intakte Unterwasserwelt, oft nur wenige Flossenschläge vom Strand entfernt.
Die Anreise erfolgt ab Malé per Inlandsflug nach Hanimaadhoo – rechnen Sie mit rund einer Flugstunde – und anschliessend per Bootstransfer zur Resortinsel. Der längere Weg ist zugleich der beste Filter: Wer hier ankommt, sucht bewusst die Ruhe.
Das Haa Dhaalu Atoll passt zu Individualisten, Tauchern und erfahrenen Malediven-Reisenden, die Ursprünglichkeit über eine grosse Auswahl an Resorts stellen. Wer lieber aus vielen Inseln und kurzen Transferwegen wählt, findet in unserer Übersicht der Malediven-Atolle passende Alternativen.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
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Die Anreise erfolgt ab Malé per Inlandsflug zum Regionalflughafen auf Hanimaadhoo – rechnen Sie mit rund einer Flugstunde – und anschliessend per Bootstransfer zur Resortinsel. Da das Atoll im hohen Norden der Malediven liegt, kommen Speedboot oder Wasserflugzeug hier nicht infrage. Unsere Spezialisten stimmen Inlandsflug und Bootstransfer auf Ihre internationale Ankunft ab.
Die beste Reisezeit ist der Nordost-Monsun von Dezember bis April: Er bringt trockenes, stabiles Wetter und die beste Sicht unter Wasser. Der Südwest-Monsun von Mai bis November fällt feuchter aus, bietet dafür aber ruhigere Inseln und eine üppig grüne Vegetation – attraktiv für Gäste, die Abgeschiedenheit besonders schätzen.
Das Atoll eignet sich für Taucher und Schnorchler, die unberührte Riffe suchen, für Ruhesuchende und Paare, die die Abgeschiedenheit des hohen Nordens schätzen, sowie für Familien dank dem kinderfreundlichen Hideaway Beach Resort & Spa im Nachbaratoll Haa Alifu. Weniger geeignet ist es für Gäste, die kurze Transferzeiten oder Inselhüpfen zwischen mehreren Resorts wünschen.
Die Riffe des hohen Nordens gehören zu den am wenigsten betauchten der Malediven – viele Plätze haben Sie praktisch für sich. Kanäle führen nährstoffreiches Wasser ins Atoll und ziehen Riffhaie, Leopardenhaie und Mantas an. Das Gebiet ist ideal für Strömungs-, Steilwand- und Höhlentauchgänge; Schnorchler erreichen intakte Hausriffe direkt vom Strand.
Grosse Hotelanlagen sind im Haa Dhaalu Atoll die Ausnahme. Im direkt angrenzenden Haa Alifu Atoll steht das Luxusklasse-Hotel Hideaway Beach Resort & Spa auf der Insel Dhonakulhi – eines der grössten Resorts der Malediven, kinderfreundlich, mit Butler-Service, vier Restaurants, gepflegter Parkanlage und einem Hausriff, das zum Schnorcheln direkt vor dem Strand einlädt.
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