Schöne Malediven-Hochzeitsreisen
Ferien vom Spezialisten buchen
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Flitterwochen auf den schönsten Inseln
Die Eheschliessung kann mit einem Aufenthalt auf den Malediven oder mit einem Inselhopping auf den Malediven perfekt besiegelt werden. Die Hotelleitung organisiert in Ihrer Unterkunft mit Sicherheit gerne ein romantisches Candle-Light-Dinner am Strand. Sie können natürlich auch schlicht und einfach die vielen Annehmlichkeiten des Malediven Hotels geniessen. Wie wäre es mit einem privaten Pool oder einem direkten und persönlichen Zugang zum Meer? Diese und noch viele andere Möglichkeiten bieten Ihnen unsere Reiseexperten für die Malediven. Die Luxus-Resorts werden Sie garantiert nicht enttäuschen. Romantische Flitterwochen auf den Malediven sind mit unserer Hilfe kein Problem.
Kulinarische Flitterwochen auf den Malediven
Bei den Malediven Reisen geniessen Sie natürlich nicht nur die einzigartige Atmosphäre – Sie werden auch kulinarisch verwöhnt. Fischgerichte stehen auf dem Speiseplan vieler Restaurants. Die Fische werden zumeist nur wenige Stunden vorher gefangen und Ihnen im Anschluss frisch serviert. Essen auf einem sehr hohen Niveau, so präsentiert sich die Küche auf den Malediven.
Wasserbungalows bei Malediven Reisen
Bei Hochzeitsreisen darf es natürlich auch eine ganz exklusive Unterkunft sein. Mit Bungalows, die direkt oberhalb des Wasser gebaut wurden, geniessen Sie etwas ganz Besonderes. Eine solche Hochzeitreise wird Ihre hohen Erwartungen erfüllen. Die Malediven eignen sich hervorragend zum Tauchen oder zum Schnorcheln. Die bunte und aufregende Unterwasserwelt erleben Sie vom Bungalow aus mit einem direkten Zugang zum Meer.
Flitterwochen auf mehreren Inseln
Die Inseln der Malediven haben jede Menge zu bieten. Neben bunten Korallen wartet in erster Linie die Romantik auf Sie. Die Gastfreundschaft der Einwohner ist einzigartig und wird Sie ebenfalls sofort in ihren Bann ziehen und begeistern. Wenn Sie bereits von der Sonne, dem Strand und exklusiven Unterkünften träumen, sollten Sie sich rasch von unseren Reisespezialisten ein unverbindliches Reiseangebot einholen. Diese Honeymoon-Reise wird Ihren hohen Erwartungen mit absoluter Sicherheit gerecht. Verbringen Sie einige romantische Tage oder gar Wochen auf den Inseln und kehren Sie mit bleibenden Eindrücken zurück.
Flitterwochen Malediven: die schönsten Momente
Kaum ein Reiseziel bietet so viel Privatsphäre wie die Malediven. Auf den meisten Inseln liegt nur ein einziges Resort – Sie teilen sich Strand und Lagune also nur mit wenigen anderen Gästen. Viele Unterkünfte verfügen zudem über einen eigenen Pool, eine geschützte Terrasse oder einen direkten Zugang zum Meer, sodass Sie Ihre Zweisamkeit ungestört geniessen können. Der Klassiker für Hochzeitspaare ist die Wasservilla: morgens über die eigene Treppe in die Lagune steigen, tagsüber vom Daybed aus die Fische im türkisfarbenen Wasser beobachten und abends den Sonnenuntergang über dem offenen Ozean bestaunen.
Wer lieber Sand unter den Füssen spürt, wählt eine Strandvilla mit Garten und kurzem Weg zum Wasser. Zu den schönsten Momenten vieler Flitterwochen gehört ein privates Dinner am Strand: ein Tisch für zwei bei Kerzenschein, dazu das Rauschen des Indischen Ozeans. Auch eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang oder ein gemeinsames Spa-Ritual für Paare macht den Honeymoon unvergesslich.
Als beste Reisezeit für Flitterwochen gelten – bezogen auf Malé und die zentralen Atolle – die trockeneren Monate von etwa Dezember bis April mit viel Sonne und ruhiger See. Einen ausführlichen Überblick über Klima und Monate finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Malediven.
So planen Sie Ihre Hochzeitsreise
Eine Hochzeitsreise auf die Malediven planen Sie am besten mit genügend Vorlauf: Die beliebtesten Wasservillen und Honeymoon-Suiten sind in der Hochsaison – insbesondere über Weihnachten, Neujahr und in den europäischen Wintermonaten – früh ausgebucht. Wer mehrere Monate im Voraus reserviert, hat die grösste Auswahl an Inseln, Resorts und Villenkategorien und kann die Reise entspannt auf den Hochzeitstermin abstimmen. Überlegen Sie sich vorab, was Ihnen wichtig ist: eine kleine, ruhige Insel oder ein Resort mit vielfältiger Gastronomie, ein Hausriff zum Schnorcheln direkt vor der Villa oder ein grosses Spa für gemeinsame Anwendungen.
Viele Resorts verwöhnen Hochzeitspaare mit besonderen Aufmerksamkeiten – erwähnen Sie bei der Buchung, dass Sie Ihre Flitterwochen feiern. Wer möchte, verbindet die Reise mit einer romantischen Zeremonie: Viele Häuser arrangieren symbolische Trauungen oder eine Erneuerung des Eheversprechens am Strand. Solche Zeremonien sind in der Regel nicht rechtsgültig; die standesamtliche Trauung findet üblicherweise vorab zu Hause statt – lassen Sie sich dazu frühzeitig beraten. Unsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten kennen die Inseln aus eigener Erfahrung, helfen bei der Wahl des passenden Resorts und stellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre Hochzeitsreise zusammen.
Häufige Fragen zu Flitterwochen auf den Malediven
Als besonders zuverlässig gilt – bezogen auf Malé und die zentralen Atolle – die trockenere Zeit von etwa Dezember bis April: viel Sonne, wenig Regen und eine ruhige See. Doch auch in den übrigen Monaten bleibt es tropisch warm; kurze Schauer wechseln sich dann häufiger mit Sonne ab. Einen ausführlichen Überblick bietet unsere Seite zur besten Reisezeit für die Malediven.
Die Wasservilla steht für das klassische Malediven-Gefühl: direkter Zugang zur Lagune, viel Privatsphäre und freier Blick auf das Meer. Eine Strandvilla liegt dafür oft ruhiger im Grünen und bietet mehr Platz sowie den Strand direkt vor der Tür. Viele Paare kombinieren beides und wechseln während des Aufenthalts die Kategorie. Unser Spezialisten-Team hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Resorts.
Je früher, desto grösser die Auswahl: Besonders Wasservillen und Honeymoon-Suiten beliebter Resorts sind in der Hochsaison und über die Festtage schnell vergriffen. Da der Reisetermin bei einer Hochzeitsreise meist feststeht, empfiehlt sich eine Planung mit mehreren Monaten Vorlauf. So bleibt auch genug Zeit, besondere Wünsche wie ein privates Dinner am Strand einzuplanen.
V Villas Maldives at Mirihi MGallery Collection
ab CHF 403.– / pro Person
Ari-Atoll
Die bei Schweizern sehr beliebte Insel wurde komplett renoviert, öffnet im Dezember 2025 wieder ihre Tore und verfügt...
Baros Maldives
ab CHF 372.– / pro Person
Nordmale-Atoll
Die drei Spitzen-Restaurants bieten alle einen herrlichen Meerblick und gehören zum Besten was es auf den Malediven...
Hurawalhi Island Resort
ab CHF 447.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Das Hotel bietet ein fantastisches Hauptrestaurant (Buffet), ein à la carte Restaurant mit...
Kandolhu Maldives
ab CHF 369.– / pro Person
Ari-Atoll
Das halboffene Hauptrestaurant «The Market» verwöhnt mit internationaler Küche, das «Olive» mit Meersicht besticht...
Diamonds Athuruga
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Ein Buffetrestaurant, ein à la carte Restaurant (Teppanyaki), ein weiteres à la carte Restaurant ist ausschliesslich...
Dhawa Ihuru
Preis auf Anfrage
Nordmale-Atoll
Rezeption, Restaurant, Bar, Boutique, Bibliothek, Kids-Club.
Drift Thelu Veliga Retreat
Preis auf Anfrage
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein halboffenes Restaurant in Buffet- und à la carte-Form, eine gemütliche Lounge/Bar direkt am...
Angaga
ab CHF 130.– / pro Person
Ari-Atoll
Die Insel bietet ein gemütliches Restaurant und eine Bar mit Sandboden, wo auch gelegentlich Abendunterhaltung...
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Beliebte Resorts Malediven vom Spezialisten
- Günstige Malediven Wasserbungalow vom Spezialis…
- Mittelklasse Hotels Malediven vom Spezialisten
- 5 Sterne Hotels Malediven vom Spezialisten
- Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten
- Malediven Inseln vom Spezialisten
- Malediven Atolle vom Spezialisten
- Malediven Schiffsreisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Malediven Reisen vom Spezialisten
- Pioniere der Reiseindustrie
- Auf den Malediven schnorcheln