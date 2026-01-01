Flitterwochen Malediven: die schönsten Momente

Kaum ein Reiseziel bietet so viel Privatsphäre wie die Malediven. Auf den meisten Inseln liegt nur ein einziges Resort – Sie teilen sich Strand und Lagune also nur mit wenigen anderen Gästen. Viele Unterkünfte verfügen zudem über einen eigenen Pool, eine geschützte Terrasse oder einen direkten Zugang zum Meer, sodass Sie Ihre Zweisamkeit ungestört geniessen können. Der Klassiker für Hochzeitspaare ist die Wasservilla: morgens über die eigene Treppe in die Lagune steigen, tagsüber vom Daybed aus die Fische im türkisfarbenen Wasser beobachten und abends den Sonnenuntergang über dem offenen Ozean bestaunen.

Wer lieber Sand unter den Füssen spürt, wählt eine Strandvilla mit Garten und kurzem Weg zum Wasser. Zu den schönsten Momenten vieler Flitterwochen gehört ein privates Dinner am Strand: ein Tisch für zwei bei Kerzenschein, dazu das Rauschen des Indischen Ozeans. Auch eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang oder ein gemeinsames Spa-Ritual für Paare macht den Honeymoon unvergesslich.

Als beste Reisezeit für Flitterwochen gelten – bezogen auf Malé und die zentralen Atolle – die trockeneren Monate von etwa Dezember bis April mit viel Sonne und ruhiger See. Einen ausführlichen Überblick über Klima und Monate finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für die Malediven.