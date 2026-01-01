Milaidhoo Maldives – Luxusresort im Baa-Atoll
Kleines Luxusresort im Baa-Atoll der Malediven
Lage & Anreise
Milaidhoo liegt im Baa-Atoll. Die Anreise beginnt am internationalen Flughafen von Male; von dort bringt Sie ein Wasserflugzeug in rund 35 Minuten direkt zur Insel – ein landschaftlich eindrücklicher Flug über die Atolle. Bei später Ankunft ist alternativ ein Inlandsflug nach Dharavandhoo mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer möglich. Unsere Spezialisten organisieren den Transfer passend zu Ihren Flugzeiten.
Insel & Charakter
Das Resort inszeniert die Geschichte einer kleinen Insel: Architektur aus natürlichen Materialien, traditionelle Handwerkskunst und ein Ambiente, das ursprünglich wirkt, ohne auf Luxus zu verzichten. Dazu gehören Erlebnisse mit Bezug zur maledivischen Kultur – vom Fischen mit einem Einheimischen bis zum Bau eines Dhonis. Für Erholung sorgt das «Serenity Spa» mit vier Behandlungsräumen und einem Yoga-Pavillon, der auf Stelzen über dem Wasser steht. Am Infinitypool lädt die «Compass Pool Bar» tagsüber zu kleinen Snacks und abends zum Cocktail bei Sonnenuntergang – regelmässig von dezenter Live-Musik untermalt.
Zimmer & Villen
Alle Villen sind lichtdurchflutet und lassen sich um 180 Grad öffnen – Innen- und Aussenbereich verschmelzen. Die 29 Water Pool Villas (245 m²) stehen auf Stelzen über dem Wasser und bieten unter anderem Badewanne und Regendusche, Nespresso-Maschine, Weinkühler, eine grosszügige Terrasse mit Tagesbett, einen eigenen Infinity-Pool, direkten Zugang ins Meer sowie Butler-Service. Die 18 Beach Pool Villas (290 m²) liegen direkt am Strand und ergänzen dies um eine Aussendusche, eine maledivische Schaukel auf der Terrasse und teilweise eine Hängematte.
Die 2 Bedroom Ocean Residence (564 m²) mit zwei Schlafzimmern und kleinem Fitnessbereich liegt am Ende des Stegs zur Sonnenuntergangsseite; Residence-Gäste geniessen zudem je einmal pro Aufenthalt Kino auf der Terrasse, einen Bootsausflug und ein Abendessen am Strand.
Essen & Trinken
Kulinarisch ist Milaidhoo für eine kleine Insel bemerkenswert breit aufgestellt. Das Hauptrestaurant «Ocean» mit Meersicht besticht durch ein exzellentes Frühstücksbuffet, mittags und abends durch internationale À-la-carte-Küche sowie teilweise Themen-Buffets. Das lässige Strandrestaurant «Azure» serviert mittags leichte Snacks, der «Shoreline Grill» überzeugt mit Barfuss-Feeling, Grill- und Seafood-Spezialitäten sowie Teppanyaki. Das maledivische Gourmet-Restaurant «Ba’theli» liegt spektakulär auf drei traditionellen Dhonis im Wasser. Dazu kommen eine Lounge-Bar und ein Weinkeller, in dem Sie eine grosse Auswahl internationaler Weine degustieren können.
Hausriff & Aktivitäten
Das Meer ist auf Milaidhoo nie weit: Aus den Water Pool Villas steigen Sie direkt von der Terrasse ins Wasser, die Schnorchelausrüstung ist inbegriffen. Ebenfalls kostenlos nutzen Sie Windsurfen, Kajak, Katamaran, Stand-up-Paddle, Yoga und den kleinen Fitnessraum; Tauchen und Dhoni-Segeln werden gegen Gebühr angeboten. Die Bedingungen im Wasser variieren mit der Monsun-Saison – wann Wetter und Sicht am stabilsten sind, lesen Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit für die Malediven.
Für wen ist Milaidhoo geeignet?
Milaidhoo passt zu Gästen, die eine kleine, persönliche Insel einem grossen Resortbetrieb vorziehen: Paare und Romantiker – der Sonnenuntergang an der Compass Pool Bar ist unser Tipp –, Geniesser mit Anspruch an Küche und Wein sowie Reisende, die maledivische Kultur nicht nur als Kulisse, sondern als Erlebnis suchen. Wer Privatsphäre schätzt, findet in den Water und Beach Pool Villas viel Raum und einen eigenen Pool. Gerne prüfen wir Verfügbarkeit und Preis für Ihre Reisedaten: Zum Angebot: Milaidhoo Maldives. Einen Überblick über weitere Inseln bietet unsere Malediven-Seite.
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Milaidhoo liegt im Baa-Atoll und wird ab dem Flughafen Male per Wasserflugzeug erreicht; der Flug dauert rund 35 Minuten. Bei Ankunft am späteren Nachmittag oder Abend erfolgt der Transfer alternativ per Inlandsflug nach Dharavandhoo mit anschliessendem kurzem Speedboot-Transfer. Wir stimmen den Transfer auf Ihre Flugzeiten ab und informieren Sie vor der Abreise über alle Details.
Zur Wahl stehen 29 Water Pool Villas (245 m²) über dem Wasser, 18 Beach Pool Villas (290 m²) direkt am Strand sowie die 2 Bedroom Ocean Residence (564 m²) am Ende des Stegs. Alle Villen sind lichtdurchflutet und lassen sich um 180 Grad öffnen; die Water Pool Villas verfügen über einen eigenen Infinity-Pool und Butler-Service.
Die Schnorchelausrüstung ist im Resort inbegriffen, ebenso Windsurfen, Kajak, Katamaran und Stand-up-Paddle. Tauchen und Dhoni-Segeln werden gegen Gebühr angeboten. Aus den Water Pool Villas gelangen Sie zudem direkt von der eigenen Terrasse ins Meer.
Zum Resort gehören das Hauptrestaurant «Ocean» mit Frühstücksbuffet und internationaler À-la-carte-Küche, das Strandrestaurant «Azure» für leichte Snacks am Mittag, der «Shoreline Grill» mit Grill-, Seafood- und Teppanyaki-Spezialitäten sowie das maledivische Gourmet-Restaurant «Ba’theli» auf drei traditionellen Dhonis im Wasser. Dazu kommen eine Lounge-Bar, die «Compass Pool Bar» am Infinitypool und ein Weinkeller mit internationalen Weinen.
Die Malediven sind ganzjährig warm. Als klassische Reisezeit gilt der trockenere Nordost-Monsun von Dezember bis April; von Mai bis November bringt der Südwest-Monsun mehr Feuchtigkeit und einzelne Schauer. Für die Wahl des passenden Reisezeitraums beraten wir Sie gerne persönlich.
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