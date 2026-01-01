Die Villen mit Malediven-Flair verfügen über TV, Kaffee-Maschine, Minibar und Weinkühlschrank, Yoga-Matten sowie eine möblierte Terrasse. Die 6 Beach Villas (85 m2) liegen direkt am Strand und bieten ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne sowie ein Tagesbett auf der Terrasse. Die zweistöckigen 8 Duplex Pool Villas (150 m2) bieten Parterre einen Wohnbereich und das halboffene Badezimmer mit Aussendusche, in der oberen Etage befindet sich das Schlafzimmer mit Meerblick sowie ein zweites Badezimmer und auf der Terrasse einen grosszügigen Pool (18 m2).

Die einstöckigen 5 Pool Villas (150 m2) verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche und einen Pool (9 m2) auf der Terrasse. Die 7 Ocean Pool Villas (90 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und verfügen nebst dem geschlossenen Badezimmer mit Dusche und Badewanne, über eine Terrasse mit Pool (7 m2) mit direktem Meerzugang. Die 4 Deluxe Ocean Pool Villas (120 m2) wurden 2025 renoviert und bieten noch mehr Komfort, einen 23m2 Pool auf der Terrasse und eine Hängematte im Wasser.