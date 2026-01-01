Viele kleine Inseln, aneinandergereiht wie bei einer Perlenkette, mit weissen Sandstränden umgeben von Palmen, machen die Malediven zu einem traumhaften Urlaubsziel. Die Malediven sind nicht nur das Paradies auf Erden, sondern auch ein Paradies unter Wasser. Gäste finden atemberaubende Höhepunkte, die sich mit Maske und Schnorchel entdecken lassen. Ohne Sauerstoffflasche können Sie durch das seichte Wasser in eine artenreiche marine Welt eintauchen und eine vielfältige Unterwasserwelt entdecken. Sie beobachten Muränen oder farbenfrohe Koffer- und Papageifische, die sich durch das Riff bewegen.

Wagen Sie sich dann weiter hinaus zum Riffhang, finden Sie kleine Riffhaie oder Mantas. Achten Sie bei der Wahl Ihrer Malediven Insel darauf, dass ein Hausriff mit leicht zugänglichen Einstiegsstellen vorhanden ist, das Ihnen ungetrübte Stunden unter Wasser gewährt. Unsere Malediven Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter, damit Malediven Reisen für Sie zum Erlebnis werden.