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Schnorcheln, Malediven

Auf den Malediven schnorcheln

Malediven Ferien mit dem Schnorchel vom Spezialisten

Viele kleine Inseln, aneinandergereiht wie bei einer Perlenkette, mit weissen Sandstränden umgeben von Palmen, machen die Malediven zu einem traumhaften Urlaubsziel. Die Malediven sind nicht nur das Paradies auf Erden, sondern auch ein Paradies unter Wasser. Gäste finden atemberaubende Höhepunkte, die sich mit Maske und Schnorchel entdecken lassen. Ohne Sauerstoffflasche können Sie durch das seichte Wasser in eine artenreiche marine Welt eintauchen und eine vielfältige Unterwasserwelt entdecken. Sie beobachten Muränen oder farbenfrohe Koffer- und Papageifische, die sich durch das Riff bewegen.

Wagen Sie sich dann weiter hinaus zum Riffhang, finden Sie kleine Riffhaie oder Mantas. Achten Sie bei der Wahl Ihrer Malediven Insel darauf, dass ein Hausriff mit leicht zugänglichen Einstiegsstellen vorhanden ist, das Ihnen ungetrübte Stunden unter Wasser gewährt. Unsere Malediven Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter, damit Malediven Reisen für Sie zum Erlebnis werden.

Der Schnorchel-Traum schlechthin

Schnorchelferien auf den Malediven

Wenn Sie bei Ihren Malediven Reisen nicht aufs Tauchen oder Schnorcheln verzichten wollen, sollten Sie eine Insel auswählen, die über ein eigenes Riff verfügt. So wird Schnorcheln auf den Malediven zum unvergesslichen Erlebnis. Mit einem eigenen Riff können Sie zum Schnorcheln direkt vom Strand aus oder zumindest in Strandnähe ins Wasser einsteigen. Haben Sie ein Resort ohne eigenes Riff gebucht, muss zunächst eine Bootsfahrt zu einem Korallenriff gemacht werden. Achten Sie darauf, dass Sie aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung immer ein Shirt tragen und verwenden Sie zur Vorbeugung von Sonnenbrand Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor.

Die Vielfalt beim Schnorcheln auf den Malediven

Nicht ohne Grund zählen die Malediven zu den besten Schnorchel-Spots weltweit. Sie finden Korallen in allen Formationen und Farben und erleben bunte Fischschwärme. Mit etwas Glück sehen Sie Kugelfische, Papageifische, Tintenfische, Clownfische sowie Muränen, Riffhaie, Feuerfische, Adler- und Stachelrochen sowie Mantas. Daneben erleben Sie Schildkröten, die sich gemächlich ihren Weg durch das Wasser bahnen. Vielleicht sehen Sie sogar die grössten Fische der Welt: Walhaie, die sich langsam durch das Meer bewegen und nicht ohne Grund als die sanften Riesen der Meere gelten.

Aber keine Angst: Die Tiere sind für Taucher und Schnorchler nicht gefährlich. Schnorchelferien auf den Malediven werden so zum bleibenden Erlebnis für Gross und Klein und sind eine willkommene Abwechslung zum süssen Nichtstun im Liegestuhl. Ihren Schnorchel können Sie auch gerne gegen eine Sauerstoffflasche eintauchen. Ihre Spezialisten sind Ihnen gerne behilflich und stellen Ihnen eine individuelle Malediven Tauchreise zusammen. Dort erhalten Sie weitere Informationen über Ihr Reiseziel, die Malediven.

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