Auf den Malediven schnorcheln
Malediven Ferien mit dem Schnorchel vom Spezialisten
Der Schnorchel-Traum schlechthin
Schnorchelferien auf den Malediven
Wenn Sie bei Ihren Malediven Reisen nicht aufs Tauchen oder Schnorcheln verzichten wollen, sollten Sie eine Insel auswählen, die über ein eigenes Riff verfügt. So wird Schnorcheln auf den Malediven zum unvergesslichen Erlebnis. Mit einem eigenen Riff können Sie zum Schnorcheln direkt vom Strand aus oder zumindest in Strandnähe ins Wasser einsteigen. Haben Sie ein Resort ohne eigenes Riff gebucht, muss zunächst eine Bootsfahrt zu einem Korallenriff gemacht werden. Achten Sie darauf, dass Sie aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung immer ein Shirt tragen und verwenden Sie zur Vorbeugung von Sonnenbrand Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor.
Die Vielfalt beim Schnorcheln auf den Malediven
Nicht ohne Grund zählen die Malediven zu den besten Schnorchel-Spots weltweit. Sie finden Korallen in allen Formationen und Farben und erleben bunte Fischschwärme. Mit etwas Glück sehen Sie Kugelfische, Papageifische, Tintenfische, Clownfische sowie Muränen, Riffhaie, Feuerfische, Adler- und Stachelrochen sowie Mantas. Daneben erleben Sie Schildkröten, die sich gemächlich ihren Weg durch das Wasser bahnen. Vielleicht sehen Sie sogar die grössten Fische der Welt: Walhaie, die sich langsam durch das Meer bewegen und nicht ohne Grund als die sanften Riesen der Meere gelten.
Aber keine Angst: Die Tiere sind für Taucher und Schnorchler nicht gefährlich. Schnorchelferien auf den Malediven werden so zum bleibenden Erlebnis für Gross und Klein und sind eine willkommene Abwechslung zum süssen Nichtstun im Liegestuhl. Ihren Schnorchel können Sie auch gerne gegen eine Sauerstoffflasche eintauchen. Ihre Spezialisten sind Ihnen gerne behilflich und stellen Ihnen eine individuelle Malediven Tauchreise zusammen. Dort erhalten Sie weitere Informationen über Ihr Reiseziel, die Malediven.
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