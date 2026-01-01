Beste Reisezeit für Malediven Familienferien

Die Malediven sind ein Ganzjahresziel: Luft und Wasser sind tropisch warm, die Inseln liegen nahe am Äquator. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von November bis April – sie deckt sich mit den Schweizer Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. In den Sommerferien bringt der Südwest-Monsun mehr Wolken und kurze Schauer, Badeferien sind aber weiterhin gut möglich und die Inseln sind ruhiger. Praktisch für Familien: Der Direktflug ab Zürich dauert rund zehn Stunden, und die Zeitverschiebung beträgt nur drei bis vier Stunden – Jetlag ist für Kinder kaum ein Thema.

Die geschützten, flach abfallenden Lagunen der Resortinseln sind wie gemacht für kleine Wasserratten: Die Jüngsten planschen im warmen, ruhigen Wasser, ältere Kinder entdecken direkt vom Strand aus das Hausriff. Da jede Insel überschaubar gross ist, bleiben alle Wege kurz – vom Bungalow zum Strand, vom Restaurant zum Kids Club. Weitere Ideen für Familienferien finden Sie in unserer Übersicht, etwa Seychellen Familienferien oder Thailand Reisen mit Kindern.