Malediven Reisen mit Kindern
Malediven Ferien mit Kindern vom Spezialisten
Malediven für Gross und Klein
Malediven Ferien mit der ganzen Familie - Top-Familienhotels
Die Malediven mit Kindern zu bereisen ist eine gute Entscheidung. Die Kinderbetreuung in den Resort-Familienhotels kann dabei durchaus für alle von Vorteil sein. So geniessen die Erwachsenen einen Tag ohne Kinder, während die Kinder mit Gleichaltrigen die angebotenen Aktivitäten erkunden. Besonders attraktiv sind die Wasserbungalows in den Resorts, die für ein einmaliges Erlebnis sorgen. Für die ganze Familie ist eine Delphin-Cruise zu empfehlen, bei der man die wunderschönen Tiere in freier Wildbahn aus der Nähe beobachten kann – ein gutes Beispiel für einen der typischen Tagesausflüge auf den Malediven.
Beschäftigungen für Kinder auf den Malediven
Für Kinder ist eine Reise auf die Malediven vor allem ab dem Schulalter ideal. Die Entfernungen vom Hotel zum Strand sind übersichtlich, weshalb sie sich nicht verlaufen können. Die meisten Strände sind für Kinder gut geeignet. Hier können sie sich richtig austoben. Manche Resorts bieten Fussballfelder und Tennisplätze an. Trotzdem sollten noch Lesestoff oder Spiele für die Kinder mitgenommen werden.
Ausflüge auf den Malediven
Die einmalige Unterwasserwelt des Indischen Ozeans entdecken Reisende direkt unter der Wasseroberfläche beim Tauchen und Schnorcheln auf den Malediven. Wer die kunterbunte Vielfalt mit der Familie geniessen will, findet vor den vielen Inseln die perfekten Bedingungen. Ein Schnorchelausflug oder ein Tauchgang für Anfänger sind besonders für Kinder tolle Erlebnisse und bedürfen keiner ausführlichen Taucherfahrung. Magische Momente unter Wasser und entspanntes Strandleben verbinden sich auf den Malediven zu einem unvergesslichen Reiseerlebnis, das die ganze Familie so schnell nicht vergisst.
Die Malediven mit Kindern unter Wasser entdecken
Auf den Malediven tauchen ist eine der vielen Freizeitaktivitäten. Sie kann mit einem Open-Water-Tauchschein kombiniert werden, den die meisten international vernetzten Tauschschulen anbieten und den auch Kinder ab 12 Jahren erwerben können. Das Unterhaltungsangebot auf den Malediven ist vor allem mit dem Wassersport verbunden. Die feinen weissen Sandstrände laden aber auch zu ausgedehnten Badetagen ein, an denen sowohl der Ozean als auch die Sonne in vollen Zügen genossen werden.
Beste Reisezeit für Malediven Familienferien
Die Malediven sind ein Ganzjahresziel: Luft und Wasser sind tropisch warm, die Inseln liegen nahe am Äquator. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von November bis April – sie deckt sich mit den Schweizer Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien. In den Sommerferien bringt der Südwest-Monsun mehr Wolken und kurze Schauer, Badeferien sind aber weiterhin gut möglich und die Inseln sind ruhiger. Praktisch für Familien: Der Direktflug ab Zürich dauert rund zehn Stunden, und die Zeitverschiebung beträgt nur drei bis vier Stunden – Jetlag ist für Kinder kaum ein Thema.
Die geschützten, flach abfallenden Lagunen der Resortinseln sind wie gemacht für kleine Wasserratten: Die Jüngsten planschen im warmen, ruhigen Wasser, ältere Kinder entdecken direkt vom Strand aus das Hausriff. Da jede Insel überschaubar gross ist, bleiben alle Wege kurz – vom Bungalow zum Strand, vom Restaurant zum Kids Club. Weitere Ideen für Familienferien finden Sie in unserer Übersicht, etwa Seychellen Familienferien oder Thailand Reisen mit Kindern.
Häufige Fragen zu Malediven Ferien mit Kindern
Eignen sich die Malediven auch für kleine Kinder? Ja. Viele Familienresorts bieten Kinderbetreuung, kindgerechte Menüs und flache Badestellen, einzelne Inseln sind ganz auf Familien ausgerichtet. Wichtig ist konsequenter Sonnenschutz, denn die Sonne am Äquator ist intensiv. Unsere Spezialisten wissen, welche Resorts sich für welche Altersgruppe eignen, und helfen bei der Wahl der passenden Insel.
Wann reisen Familien mit schulpflichtigen Kindern am besten? Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien fallen in die Trockenzeit und gelten als ideale Reisefenster. In den Sommer- und Herbstferien müssen Sie mit mehr Schauern rechnen, profitieren dafür aber von ruhigeren Inseln – das Meer bleibt ganzjährig badewarm.
Wie kommt man vom Flughafen zur Resortinsel? Je nach Lage der Insel erfolgt der Transfer per Schnellboot oder Wasserflugzeug – für viele Kinder ist bereits dieser Weg ein Erlebnis. Wasserflugzeuge fliegen nur tagsüber, weshalb unsere Spezialisten Flug und Transfer sorgfältig aufeinander abstimmen. Mehr Inspiration bietet unsere Seite Familienferien – oder entdecken Sie Mauritius Familienferien.
Lily Beach
ab CHF 614.– / pro Person
Ari-Atoll
Im Hauptrestaurant wird ein grandioses Buffet mit internationalen Speisen präsentiert, im à la carte Restaurant...
Atmosphere Kanifushi Maldives
Preis auf Anfrage
Lhaviyani-Atoll
Ein Hauptrestaurant in Buffetform, 4 innovative à la carte Restaurants mit vegetarischer Küche, asiatischen und...
Kuredu Island Resort & Spa
ab CHF 95.– / pro Person
Lhaviyani-Atoll
Die Insel ist in drei Bereiche aufgeteilt: Haupt (für alle), «Sangu» (ab 15 Jahren) und «O» (ab 12 Jahren). Sie...
Vilamendhoo Maldives Resort Island
ab CHF 187.– / pro Person
Ari-Atoll
Ein Hauptrestaurant «Funama» (für Gäste der Garden Rooms und Beach Villen) und ein Hauptrestaurant «Ahima» (für Gäste...
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Malediven-Ferien mit Kindern sind grundsätzlich in jedem Alter möglich, besonders ideal sind sie ab dem Schulalter. Die Wege zwischen Bungalow und Strand sind kurz und überschaubar, sodass sich Kinder auf der Insel gut zurechtfinden. Ab dem Schulalter erleben Kinder zudem beim Schnorcheln die einmalige Unterwasserwelt aktiv mit.
Die Flugzeit von der Schweiz auf die Malediven beträgt rund 10 Stunden. Für Familien empfiehlt sich ein Nachtflug, damit die Kinder einen Teil der Reise verschlafen. Vom Flughafen Malé geht es anschliessend per Schnellboot oder Wasserflugzeug weiter zur Resortinsel – für viele Kinder bereits das erste Abenteuer.
Die Zeitverschiebung zwischen der Schweiz und den Malediven beträgt im Sommer drei und im Winter vier Stunden. Für Familien ist das angenehm überschaubar: Der Schlafrhythmus der Kinder passt sich meist innert ein bis zwei Tagen an, und es entsteht kaum Jetlag.
Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von November bis April – sie fällt ideal in die Sport- und Frühlingsferien. Auch in den Sommer- und Herbstferien sind die Malediven gut bereisbar: Kurze tropische Schauer wechseln sich mit viel Sonne ab, und das Meer bleibt das ganze Jahr über angenehm warm.
Ja, viele Familienresorts auf den Malediven bieten einen Kids Club mit betreuten Aktivitäten an. Während die Kinder mit Gleichaltrigen spielen und die Insel entdecken, geniessen die Eltern entspannte Stunden zu zweit. Unsere Malediven-Spezialisten empfehlen Ihnen gerne die passenden Familienhotels mit Kinderbetreuung.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Malediven-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Beste Reisezeit für die Malediven
- Schöne Malediven-Hochzeitsreisen
- Malediven Tauchen
- Malediven Reisetipps vom Spezialisten
- Malediven Ferien vom Spezialisten
- Malediven Badeferien
- Malediven Reiseinformationen
- Beliebte Resorts Malediven vom Spezialisten
- Günstige Malediven Wasserbungalow vom Spezialis…
- Mittelklasse Hotels Malediven vom Spezialisten
- 5 Sterne Hotels Malediven vom Spezialisten
- Luxushotels auf den Malediven vom Spezialisten