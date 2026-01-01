Lhaviyani Atoll Reisen vom Spezialisten

Das Lhaviyani Atoll auf den Malediven: Charakter einer ruhigen Inselwelt

Die Malediven umfassen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln – das Lhaviyani Atoll gehört zur nördlichen Kette und zählt zu den kompakteren Inselringen des Archipels. Anders als die dicht erschlossenen Gebiete rund um die Hauptstadt ist es touristisch nur punktuell entwickelt: Zwischen den wenigen Ferieninseln liegen Fischerinseln, unbewohnte Eilande und weite Lagunen- und Riffflächen. Diese Mischung aus guter Erreichbarkeit und vergleichsweise ursprünglicher Ruhe macht den besonderen Charakter des Atolls aus.

Transfer ab Male

Auf den Malediven bestimmt die Distanz zur Hauptstadt die Transferart: Inseln in der Nähe von Male werden per Speedboot angefahren, weiter entfernte per Wasserflugzeug. Für das Lhaviyani Atoll ist das Wasserflugzeug die übliche Wahl. Der kurze Flug bietet Ihnen bereits vor der Ankunft eindrückliche Ausblicke auf Riffe, Sandbänke und türkisfarbene Lagunen. Zu beachten ist, dass Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren; bei einer späten Landung in Male planen unsere Spezialisten den Weiterflug auf den Folgetag und organisieren bei Bedarf eine Zwischenübernachtung.

Unterwasserwelt und Hausriffe

Seinen Ruf verdankt das Lhaviyani Atoll in erster Linie dem Meer. Viele Inseln verfügen über intakte Hausriffe, die Sie direkt vom Strand oder vom Bootssteg aus erschnorcheln können – mit Korallenformationen, Rifffischen in grosser Zahl und mit etwas Glück Schildkröten. Für Taucher sind die Kanäle zwischen Lagune und offenem Ozean besonders reizvoll: Die Strömung führt nährstoffreiches Wasser ins Atoll und zieht Grossfisch an.

Hinzu kommen die beiden dicht bewachsenen Schiffswracks, die zu den bekannteren Tauchplätzen des Atolls gehören. Wer gezielt Mantas oder Walhaie erleben möchte, findet im benachbarten Baa-Atoll, einem UNESCO-Biosphärenreservat, eines der bekanntesten Manta-Gebiete der Malediven.

Für wen eignet sich das Lhaviyani Atoll?

Das Atoll spricht mehrere Gästegruppen an. Taucher und Schnorchler finden hier eines der vielseitigsten Reviere im Norden der Malediven. Familien profitieren von flachen, geschützten Lagunen und Inseln mit breitem Sport- und Freizeitangebot. Ruhesuchende und Paare wiederum schätzen die geringe Inseldichte: Wer abends am Strand steht, blickt meist auf offenes Meer statt auf die Lichter der Nachbarinseln. Da sich die sechs Ferieninseln des Atolls in Ausrichtung und Komfort deutlich unterscheiden, lohnt sich eine persönliche Beratung durch unsere Spezialisten bei der Wahl der passenden Insel.

Beste Reisezeit und Aktivitäten

Wie überall auf den Malediven prägt der Monsun das Klima: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und die Sicht unter Wasser am besten; der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Regen und Wind, unterbrochen von sonnigen Abschnitten. Baden ist dank ganzjährig warmer Wassertemperaturen jederzeit möglich. Zu den lohnendsten Aktivitäten zählen neben Tauchen und Schnorcheln Ausflüge zu Sandbänken und unbewohnten Inseln, Bootsfahrten in den Sonnenuntergang, Delfinbeobachtung sowie ein Besuch der Einheimischeninsel Naifaru, der Ihnen einen Einblick in den maledivischen Alltag gibt. So verbinden Sie erholsame Strandferien mit einem echten Eindruck vom Leben auf dem Lhaviyani Atoll.