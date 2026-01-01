Lhaviyani Atoll Reisen vom Spezialisten
Ferien im Eldorado für Taucher
Das Lhaviyani Atoll auf den Malediven: Charakter einer ruhigen Inselwelt
Die Malediven umfassen 26 Atolle mit rund 1190 Inseln – das Lhaviyani Atoll gehört zur nördlichen Kette und zählt zu den kompakteren Inselringen des Archipels. Anders als die dicht erschlossenen Gebiete rund um die Hauptstadt ist es touristisch nur punktuell entwickelt: Zwischen den wenigen Ferieninseln liegen Fischerinseln, unbewohnte Eilande und weite Lagunen- und Riffflächen. Diese Mischung aus guter Erreichbarkeit und vergleichsweise ursprünglicher Ruhe macht den besonderen Charakter des Atolls aus.
Transfer ab Male
Auf den Malediven bestimmt die Distanz zur Hauptstadt die Transferart: Inseln in der Nähe von Male werden per Speedboot angefahren, weiter entfernte per Wasserflugzeug. Für das Lhaviyani Atoll ist das Wasserflugzeug die übliche Wahl. Der kurze Flug bietet Ihnen bereits vor der Ankunft eindrückliche Ausblicke auf Riffe, Sandbänke und türkisfarbene Lagunen. Zu beachten ist, dass Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht verkehren; bei einer späten Landung in Male planen unsere Spezialisten den Weiterflug auf den Folgetag und organisieren bei Bedarf eine Zwischenübernachtung.
Unterwasserwelt und Hausriffe
Seinen Ruf verdankt das Lhaviyani Atoll in erster Linie dem Meer. Viele Inseln verfügen über intakte Hausriffe, die Sie direkt vom Strand oder vom Bootssteg aus erschnorcheln können – mit Korallenformationen, Rifffischen in grosser Zahl und mit etwas Glück Schildkröten. Für Taucher sind die Kanäle zwischen Lagune und offenem Ozean besonders reizvoll: Die Strömung führt nährstoffreiches Wasser ins Atoll und zieht Grossfisch an.
Hinzu kommen die beiden dicht bewachsenen Schiffswracks, die zu den bekannteren Tauchplätzen des Atolls gehören. Wer gezielt Mantas oder Walhaie erleben möchte, findet im benachbarten Baa-Atoll, einem UNESCO-Biosphärenreservat, eines der bekanntesten Manta-Gebiete der Malediven.
Für wen eignet sich das Lhaviyani Atoll?
Das Atoll spricht mehrere Gästegruppen an. Taucher und Schnorchler finden hier eines der vielseitigsten Reviere im Norden der Malediven. Familien profitieren von flachen, geschützten Lagunen und Inseln mit breitem Sport- und Freizeitangebot. Ruhesuchende und Paare wiederum schätzen die geringe Inseldichte: Wer abends am Strand steht, blickt meist auf offenes Meer statt auf die Lichter der Nachbarinseln. Da sich die sechs Ferieninseln des Atolls in Ausrichtung und Komfort deutlich unterscheiden, lohnt sich eine persönliche Beratung durch unsere Spezialisten bei der Wahl der passenden Insel.
Beste Reisezeit und Aktivitäten
Wie überall auf den Malediven prägt der Monsun das Klima: Während des Nordost-Monsuns von Dezember bis April ist es überwiegend trocken und die Sicht unter Wasser am besten; der Südwest-Monsun von Mai bis November bringt mehr Regen und Wind, unterbrochen von sonnigen Abschnitten. Baden ist dank ganzjährig warmer Wassertemperaturen jederzeit möglich. Zu den lohnendsten Aktivitäten zählen neben Tauchen und Schnorcheln Ausflüge zu Sandbänken und unbewohnten Inseln, Bootsfahrten in den Sonnenuntergang, Delfinbeobachtung sowie ein Besuch der Einheimischeninsel Naifaru, der Ihnen einen Einblick in den maledivischen Alltag gibt. So verbinden Sie erholsame Strandferien mit einem echten Eindruck vom Leben auf dem Lhaviyani Atoll.
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Hotels auf dem Lhaviyani Atoll
Auf dem gesamten Lhaviyani Atoll gibt es sechs Urlaubsresorts:
- die auf Nachhaltigkeit bedachte Mittelklasse Anlage Komandoo Island Resort & Spa,
- das Kuredu Island Resort mit einem Golfplatz,
- das Palm Beach Island mit grossen Sportplätzen,
- die Luxusklasse Hotelanlage Hurawalhi Island Resort,
- ein Adults-only Hotel und das
- Kanuhura Maldives.
Unternehmen Sie einen Ausflug auf die Hauptinsel Naifaru, die Sitz des Atollchefs ist. Hier und auf den anderen Inseln finden Sie kleine Souvenirläden und Geschäfte. Unsere Spezialisten stellen für Sie Ihre Ferien auf dem Lhaviyani Atoll zusammen. Erleben Sie einen atemberaubenden Badeurlaub oder tauchen Sie ein in die Tiefen des Meeres.
Lage, Anreise und Charakter des Lhaviyani Atolls
Das Lhaviyani Atoll gehört zur nördlichen Atollkette der Malediven und ist ein kompaktes, fast kreisrundes Atoll mit einer überschaubaren Zahl an Resortinseln. Trotz der guten Erreichbarkeit ist es deutlich ruhiger geblieben als die Atolle unmittelbar um die Hauptstadt: Zwischen den wenigen Ferieninseln liegen unbewohnte Eilande, Sandbänke und ausgedehnte Riffflächen.
Die Anreise ab Malé erfolgt üblicherweise per Wasserflugzeug; die Flugzeit liegt deutlich unter einer Stunde, womit sich das Atoll auch für kürzere Aufenthalte gut eignet. Unter Wasser trägt das Lhaviyani Atoll seinen Ruf als Tauchrevier zu Recht: Die Kanäle zwischen Lagune und offenem Ozean bringen Strömung und damit Fischreichtum, an den Riffkanten begegnen Ihnen mit etwas Glück Schildkröten und Riffhaie, und Schnorchler finden an vielen Hausriffen intakte Korallenlandschaften direkt vor der Wasservilla oder dem Strand.
Das Atoll passt zu einem breiten Publikum: Taucher und Schnorchler stehen klar im Vordergrund, doch auch aktive Gäste, die Sport- und Ausflugsangebote schätzen, sowie Familien und Paare finden hier passende Inseln. Wenn Sie verschiedene Regionen vergleichen möchten, gibt Ihnen unsere Übersicht der Malediven-Atolle weitere Anregungen.
Die beliebtesten Resorts
Von Reethi Faru bis Baros: unsere Resort-Guides mit allem, was Sie vor der Buchung wissen müssen.
Badeferien Angebote
Machen Sie erholsame Badeferien an Traumstränden und erleben Sie unberührte Atolle
Das Lhaviyani Atoll liegt rund 150 Kilometer nördlich von Malé und wird üblicherweise per Wasserflugzeug erreicht; die Flugzeit beträgt deutlich unter einer Stunde. Da Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht fliegen, wird bei später Ankunft in Malé der Weiterflug auf den Folgetag gelegt, bei Bedarf mit organisierter Zwischenübernachtung.
Die beste Reisezeit ist der Nordost-Monsun von Dezember bis April: Dann ist es überwiegend trocken und die Sicht unter Wasser am besten. Von Mai bis November bringt der Südwest-Monsun mehr Regen und Wind, unterbrochen von sonnigen Abschnitten. Baden ist dank ganzjährig warmer Wassertemperaturen jederzeit möglich.
Das Atoll eignet sich besonders für Taucher und Schnorchler, die hier eines der vielseitigsten Reviere im Norden der Malediven finden. Familien profitieren von flachen, geschützten Lagunen und breitem Sportangebot, während Ruhesuchende und Paare die geringe Inseldichte schätzen: Abends blickt man meist auf offenes Meer statt auf Nachbarinseln.
Auf dem Lhaviyani Atoll gibt es sechs Ferienresorts: das nachhaltig ausgerichtete Komandoo Island Resort & Spa, das Kuredu Island Resort mit Golfplatz, das Palm Beach Island mit grossen Sportplätzen, das Luxusresort Hurawalhi Island Resort, ein Adults-only-Hotel sowie das Kanuhura Maldives. Da sich die Inseln in Ausrichtung und Komfort deutlich unterscheiden, lohnt sich eine persönliche Beratung.
Ja, das Lhaviyani Atoll zählt zu den bekanntesten Tauchrevieren im Norden der Malediven. Die Kanäle zwischen Lagune und Ozean führen nährstoffreiches Wasser ins Atoll und ziehen Grossfisch an; dazu kommen zwei dicht bewachsene Schiffswracks und intakte Hausriffe, die sich direkt vom Strand aus erschnorcheln lassen.
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