Niva Dhigali Maldives
Raa-Atoll
Beschreibung
Einleitung
Das Restaurant "Capers" (Buffet) verwöhnt mit internationalen Speisen aus aller Welt, das "Jade" (à la carte) bietet asiatische Köstlichkeiten, das "Faru" brilliert mit Grill- und Seafood Spezialitäten, das einzigartige "Battuta" serviert kulinarische Kreationen aus Asien, Arabien und Nordafrika, im "Café" werden Snacks angeboten und ausserdem gibt es leckere Takeaway-Pizzas. Die "Haali" Sunset-Bar bietet oben in den Baumkronen und am Strand einen wunderschönen Ausblick auf den Sonnenuntergang und die "East" Bar sorgt für kreative Getränke rund um die grosszügige Poolanlage. Boutique.
Angebot
Das grosse "Dhigali Spa" bietet eine herrliche Auswahl an verschiedensten Behandlungen an.
Zimmer
20 freistehende Beach Bungalows (70 m2) sind hufeisenförmig, leicht zurückversetzt vom Strand, angelegt. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, TV, Minibar, Kaffee-/Teekocher und eine Terrasse. 33 grösstenteils freistehenden Deluxe Beach Bungalows (85 m2) mit Tagesbett auf der Terrasse, davon einige mit Verbindungstüre (2 Bedroom Deluxe Beach Bungalows). 62 Beach Villas (115 m2) liegen direkt am Strand und zusätzlich mit Badewanne und Aussendusche, teilweise mit Verbindungstüre (2 Bedroom Beach Villas).
21 Beach Villas Garden Pool / Beach Villas Pool (121 m2) zusätzlich mit Nespresso-Maschine und Pool im Badezimmer/auf der Terrasse. 3 Beach Suites Garden Pool / Beach Suites Pool (170 m2) mit Wohnzimmer und Pool im Badezimmer/Terrasse und die 2 Bedroom Dhigali Suite (400 m2) mit zwei Schlaf-/Badezimmern, inkl. Butler-Service. 24 Water Villas (85 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit geschlossenem Badezimmer und Terrasse mit direktem Einstieg ins Meer und Zugang zum Hausriff. 16 Lagoon Villas Pool (117 m2) mit Pool auf der Terrasse.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Group-Fitness, Yoga, Wasser-Aerobic, Stand-up Paddle, Kajak, Schnorchelausrüstung.
Sport gegen Gebühr
Yoga, Katamaran, Windsurfen, motorisierte Wassersportarten, Tauchen.
Kinder
Kids-Club "Play" für Kinder von 4 - 11 Jahren.
ab CHF 514.– / pro Person
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