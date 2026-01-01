20 freistehende Beach Bungalows (70 m2) sind hufeisenförmig, leicht zurückversetzt vom Strand, angelegt. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche, TV, Minibar, Kaffee-/Teekocher und eine Terrasse. 33 grösstenteils freistehenden Deluxe Beach Bungalows (85 m2) mit Tagesbett auf der Terrasse, davon einige mit Verbindungstüre (2 Bedroom Deluxe Beach Bungalows). 62 Beach Villas (115 m2) liegen direkt am Strand und zusätzlich mit Badewanne und Aussendusche, teilweise mit Verbindungstüre (2 Bedroom Beach Villas).

21 Beach Villas Garden Pool / Beach Villas Pool (121 m2) zusätzlich mit Nespresso-Maschine und Pool im Badezimmer/auf der Terrasse. 3 Beach Suites Garden Pool / Beach Suites Pool (170 m2) mit Wohnzimmer und Pool im Badezimmer/Terrasse und die 2 Bedroom Dhigali Suite (400 m2) mit zwei Schlaf-/Badezimmern, inkl. Butler-Service. 24 Water Villas (85 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut, mit geschlossenem Badezimmer und Terrasse mit direktem Einstieg ins Meer und Zugang zum Hausriff. 16 Lagoon Villas Pool (117 m2) mit Pool auf der Terrasse.